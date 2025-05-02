Жилой комплекс Новая престижная резиденция Kempinski Marina Residences с бассейном и детским клубом рядом с автомагистралью, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Комплекс Kempinski Marina Residences, расположенный в самом сердце оживленного прибрежного района Дубая, представляет собой прекрасно спроектированные дома, призванные дополнить образ жизни амбициозных жителей. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями, а также роскошные дуплексы с 2-5 спальнями. Все апартаменты элегантно оформлены и оснащены первоклассной отделкой и бытовой техникой. Каждая резиденция предлагает просторные жилые помещения и захватывающий вид на пристань для яхт и горизонт Дубая. В Kempinski Marina Residences жители могут пользоваться широким спектром удобств мирового класса, включая современный тренажерный зал, бассейны, ландшафтные сады и услуги консьержа. Кроме того, благодаря прямому выходу на набережную и множеству ресторанов и развлекательных заведений поблизости, каждый день кажется праздником.

Учитывая выгодное расположение и предлагаемые удобства, этот современный комплекс повысит качество вашей жизни. Каждый аспект призван предложить совершенно новое измерение роскоши.

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Кухонная мебель

Кухонная бытовая техника (встроенный холодильник и духовой шкаф Miele, посудомоечная машина Siemens (или аналогичный бренд), плита Miele, стиральная машина Siemens)

Кондиционеры

Система "умный дом"

Кинотеатр

Беговая дорожка

Игровая комната

Теннисный корт

Студия йоги

Детская игровая комната

Услуги охраны, консьержа и парковки – круглосуточно

Детский бассейн

Баскетбольная площадка

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка:

10% – после подписания документа о брони квартиры (Reservation Agreement)

10% – через 30 дней

5% – через 12 месяцев

10% – через 18 месяцев

5% – на этапе 50% строительства

10% – на этапе 60% строительства

5% – на этапе 70% строительстве

10% – до сдачи проекта

5% – каждые 4 месяца в течение 30 месяцев (35%)

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится примерно в 25 минутах езды от Бизнес-Бэй, Пальмы Джумейра и международного аэропорта Дубай.