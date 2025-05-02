Жилой комплекс Новая престижная резиденция Kempinski Marina Residences с бассейном и детским клубом рядом с автомагистралью, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Комплекс Kempinski Marina Residences, расположенный в самом сердце оживленного прибрежного района Дубая, представляет собой прекрасно спроектированные дома, призванные дополнить образ жизни амбициозных жителей. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями, а также роскошные дуплексы с 2-5 спальнями. Все апартаменты элегантно оформлены и оснащены первоклассной отделкой и бытовой техникой. Каждая резиденция предлагает просторные жилые помещения и захватывающий вид на пристань для яхт и горизонт Дубая. В Kempinski Marina Residences жители могут пользоваться широким спектром удобств мирового класса, включая современный тренажерный зал, бассейны, ландшафтные сады и услуги консьержа. Кроме того, благодаря прямому выходу на набережную и множеству ресторанов и развлекательных заведений поблизости, каждый день кажется праздником.
Учитывая выгодное расположение и предлагаемые удобства, этот современный комплекс повысит качество вашей жизни. Каждый аспект призван предложить совершенно новое измерение роскоши.
Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.Удобства и оснащение в доме
Рассрочка:
Недвижимость находится примерно в 25 минутах езды от Бизнес-Бэй, Пальмы Джумейра и международного аэропорта Дубай.