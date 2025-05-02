  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая престижная резиденция Kempinski Marina Residences с бассейном и детским клубом рядом с автомагистралью, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая престижная резиденция Kempinski Marina Residences с бассейном и детским клубом рядом с автомагистралью, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$4,66 млн
14.04.2025
$4,64 млн
13.04.2025
$4,64 млн
12.04.2025
$4,66 млн
11.04.2025
$4,76 млн
10.04.2025
$4,78 млн
09.04.2025
$4,81 млн
08.04.2025
$4,80 млн
06.04.2025
$4,81 млн
05.04.2025
$4,76 млн
04.04.2025
$4,83 млн
03.04.2025
$4,88 млн
02.04.2025
$4,87 млн
01.04.2025
$4,86 млн
30.03.2025
$4,84 млн
29.03.2025
$4,88 млн
28.03.2025
$4,90 млн
27.03.2025
$4,88 млн
26.03.2025
$4,88 млн
25.03.2025
$4,86 млн
24.03.2025
$4,84 млн
;
21
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19785
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373164
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    DAMAC Properties (~ 900 м)

О комплексе

Комплекс Kempinski Marina Residences, расположенный в самом сердце оживленного прибрежного района Дубая, представляет собой прекрасно спроектированные дома, призванные дополнить образ жизни амбициозных жителей. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями, а также роскошные дуплексы с 2-5 спальнями. Все апартаменты элегантно оформлены и оснащены первоклассной отделкой и бытовой техникой. Каждая резиденция предлагает просторные жилые помещения и захватывающий вид на пристань для яхт и горизонт Дубая. В Kempinski Marina Residences жители могут пользоваться широким спектром удобств мирового класса, включая современный тренажерный зал, бассейны, ландшафтные сады и услуги консьержа. Кроме того, благодаря прямому выходу на набережную и множеству ресторанов и развлекательных заведений поблизости, каждый день кажется праздником.

Учитывая выгодное расположение и предлагаемые удобства, этот современный комплекс повысит качество вашей жизни. Каждый аспект призван предложить совершенно новое измерение роскоши.

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель
  • Кухонная бытовая техника (встроенный холодильник и духовой шкаф Miele, посудомоечная машина Siemens (или аналогичный бренд), плита Miele, стиральная машина Siemens)
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
  • Кинотеатр
  • Беговая дорожка
  • Игровая комната
  • Теннисный корт
  • Студия йоги
  • Детская игровая комната
  • Услуги охраны, консьержа и парковки – круглосуточно
  • Детский бассейн
  • Баскетбольная площадка
Преимущества

Рассрочка:

  • 10% – после подписания документа о брони квартиры (Reservation Agreement)
  • 10% – через 30 дней
  • 5% – через 12 месяцев
  • 10% – через 18 месяцев
  • 5% – на этапе 50% строительства
  • 10% – на этапе 60% строительства
  • 5% – на этапе 70% строительстве
  • 10% – до сдачи проекта
  • 5% – каждые 4 месяца в течение 30 месяцев (35%)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится примерно в 25 минутах езды от Бизнес-Бэй, Пальмы Джумейра и международного аэропорта Дубай.

  • Шейх-Зайед-Роад - 5 минут
  • Mall of the Emirates - 15 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Q Gardens Aliya AYS
Дубай, ОАЭ
от
$148,322
Жилой комплекс Новая резиденция Dusk с бассейнами и оздоровительным центром рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$495,255
Жилой комплекс Новая резиденция Affini со спа, ресторанами и 5-звездочным обслуживанием, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$217,695
Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с парками и живописным садом на крыше, рядом с метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$925,197
Жилой комплекс Новая резиденция Central с бассейнами и зоной отдыха рядом с автомагистралью и станцией метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,06 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая престижная резиденция Kempinski Marina Residences с бассейном и детским клубом рядом с автомагистралью, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,66 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Дубай, ОАЭ
от
$24,95 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Мы рады предложить этот великолепный ультра-роскошный пентхаус на 9-м этаже с видом на море, состоящий из 4 двухуровневых спален, частного бассейна и четырех парковочных мест. Престижный объект расположен в жилом комплексе «Орла Инфинити». и создан разработчиком Ultra Premium "Omniyat" в сот…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Altus Emaar
Многоквартирный жилой дом Altus Emaar
Дубай, ОАЭ
от
$435,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Квартиры с 1–3 спальнями Услуги для жильцов: Детская игровая площадка Бассейн Открытый и закрытый тренажерный зал Многоцелевой зал Зона для занятий йогой
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Takaya
Жилой комплекс Takaya
Дубай, ОАЭ
от
$204,457
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 20
Апартаменты в многофункциональном комплексе Takaya в районе Motor City! Из окон открывается захватывающий вид на пышную зелень! Выгодное расположение! Высококлассные удобства! Для жизни и инвестиций! Рассрочка без % после передачи ключей! Удобства: магазины, спортзал, рестораны, бассейн, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации