Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

The Pier Residence – это проект, который не просто предлагает жилье, а создает целую атмосферу исключительного образа жизни и соединяет современный комфорт с выдающейся архитектурой. Комплекс станет одним из немногих новых объектов в Дубае, расположенных прямо у воды, на берегу Персидского залива. Это место идеально подходит для тех, кто ищет гармонии с природой и жаждет насладиться прибрежными видами и освежающим морским бризом.

Проект был разработан талантливой архитектурной студией Arkiplan, которая известна благодаря своей способности создавать пространства, где сливаются стиль и функциональность. Интерьеры The Pier Residence воплотят в себе элегантность и утонченность благодаря мастерству сингапурской фирмы J2 Design, которая подчеркнет морское наследие Дубая, наполняя квартиры современным шармом и уютом.

К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями. Каждая квартира будет оснащена кухонным гарнитуром с изысканными кварцевыми и мраморными столешницами, а также высококачественной техникой от известных брендов Siemens и Bosch.

Удобства:

Система “умный дом”;

Качественная техника и оборудованная кухня;

Бассейны (один из которых расположен на крыше);

Тренажерный зал;

Падел корт;

Студия йоги;

Беговая дорожка;

Детская игровая комната.

Рассрочка (60/40):

10 % – через неделю после бронирования;

10 % – через месяц после бронирования;

5 % – через 9 месяцев после бронирования;

5 % – через 13 месяцев после бронирования;

10 % – через 17 месяцев после бронирования;

10 % – через 21 месяцев после бронирования;

10 % – через 27 месяцев после бронирования;

40 % – во время сдачи проекта (2 кв. 2027).

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: