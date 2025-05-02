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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$447,592
14.04.2025
$445,632
13.04.2025
$445,894
12.04.2025
$447,559
11.04.2025
$457,672
10.04.2025
$459,537
09.04.2025
$461,849
08.04.2025
$461,561
06.04.2025
$461,830
05.04.2025
$457,623
04.04.2025
$463,741
03.04.2025
$468,884
02.04.2025
$467,896
01.04.2025
$466,838
30.03.2025
$465,402
29.03.2025
$468,882
28.03.2025
$470,594
27.03.2025
$468,945
26.03.2025
$468,652
25.03.2025
$467,052
24.03.2025
$465,470
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17
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20862
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386186
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

The Pier Residence – это проект, который не просто предлагает жилье, а создает целую атмосферу исключительного образа жизни и соединяет современный комфорт с выдающейся архитектурой. Комплекс станет одним из немногих новых объектов в Дубае, расположенных прямо у воды, на берегу Персидского залива. Это место идеально подходит для тех, кто ищет гармонии с природой и жаждет насладиться прибрежными видами и освежающим морским бризом.

Проект был разработан талантливой архитектурной студией Arkiplan, которая известна благодаря своей способности создавать пространства, где сливаются стиль и функциональность. Интерьеры The Pier Residence воплотят в себе элегантность и утонченность благодаря мастерству сингапурской фирмы J2 Design, которая подчеркнет морское наследие Дубая, наполняя квартиры современным шармом и уютом.

К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями. Каждая квартира будет оснащена кухонным гарнитуром с изысканными кварцевыми и мраморными столешницами, а также высококачественной техникой от известных брендов Siemens и Bosch.

Удобства:

  • Система “умный дом”;
  • Качественная техника и оборудованная кухня;
  • Бассейны (один из которых расположен на крыше);
  • Тренажерный зал;
  • Падел корт;
  • Студия йоги;
  • Беговая дорожка;
  • Детская игровая комната.

Рассрочка (60/40):

10 % – через неделю после бронирования;

10 % – через месяц после бронирования;

5 % – через 9 месяцев после бронирования;

5 % – через 13 месяцев после бронирования;

10 % – через 17 месяцев после бронирования;

10 % – через 21 месяцев после бронирования;

10 % – через 27 месяцев после бронирования;

40 % – во время сдачи проекта (2 кв. 2027).

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Downtown Dubai – 12 минут
  • Dubai Marina – 15 минут
  • Dubai International Airports – 20 минут
  • Expo City – 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$447,592
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