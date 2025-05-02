Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Vega by Acube Developments — это элегантный жилой комплекс, расположенный в районе Dubai Sports City, вдохновленный ярчайшей звездой Лиры. Проект представляет собой идеальное сочетание современных архитектурных решений и космической тематики, предлагая стильные квартиры с дизайнерской отделкой. Каждое жилье выполнено с акцентом на комфорт и эстетику, создавая атмосферу уюта и изысканности. Просторные квартиры с большими окнами обеспечивают захватывающий вид на город и создают ощущение простора.

Комплекс включает уникальные удобства, расположенные на трех этажах. Среди них — открытый кинотеатр, где жители могут наслаждаться просмотром фильмов под открытым небом, и sky pool, плавательный бассейн с панорамным видом на городские просторы. Для любителей активного образа жизни предусмотрены современные фитнес-зоны с оборудованием высокого класса. Все элементы инфраструктуры проекта направлены на создание гармоничного пространства, которое сочетает в себе комфорт, функциональность и элементы роскоши.

Удобства:

Sky pool и открытый кинотеатр

Фитнес-зоны и кроссфит

Зоны для детей и ландшафтные террасы

Лаунж для геймеров и зарядки для электромобилей

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка

65/35 (3 года после сдачи)

Особенности квартир

Полностью меблированные и оснащенные квартиры

Преимущества

Проект Vega обещает высокую доходность на уровне от 9,5%, что делает его привлекательным выбором для инвесторов, желающих получить стабильный доход от недвижимости. Этот жилой комплекс — не только возможность насладиться роскошной жизнью в одном из самых динамичных районов Дубая, но и перспективная инвестиция в будущее. Vega предлагает уникальное сочетание высокого качества жизни и финансовой привлекательности для тех, кто ищет современные и выгодные варианты на рынке недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пределах:

0-5 минут от:

Автодром Дубай

Арджан

Мотор-Сити

10-15 минут от:

Бурдж-аль-Араб

Пальма Джумейра

Экспо 2020

15-25 минут от: