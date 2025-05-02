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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$232,363
14.04.2025
$230,928
13.04.2025
$231,064
12.04.2025
$231,927
11.04.2025
$237,167
10.04.2025
$238,133
09.04.2025
$239,331
08.04.2025
$239,182
06.04.2025
$239,322
05.04.2025
$237,141
04.04.2025
$240,312
03.04.2025
$242,977
02.04.2025
$242,465
01.04.2025
$241,917
30.03.2025
$236,848
29.03.2025
$238,619
28.03.2025
$239,490
27.03.2025
$238,651
26.03.2025
$238,502
25.03.2025
$237,687
24.03.2025
$236,883
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13
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23638
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418160
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Vega by Acube Developments — это элегантный жилой комплекс, расположенный в районе Dubai Sports City, вдохновленный ярчайшей звездой Лиры. Проект представляет собой идеальное сочетание современных архитектурных решений и космической тематики, предлагая стильные квартиры с дизайнерской отделкой. Каждое жилье выполнено с акцентом на комфорт и эстетику, создавая атмосферу уюта и изысканности. Просторные квартиры с большими окнами обеспечивают захватывающий вид на город и создают ощущение простора.

Комплекс включает уникальные удобства, расположенные на трех этажах. Среди них — открытый кинотеатр, где жители могут наслаждаться просмотром фильмов под открытым небом, и sky pool, плавательный бассейн с панорамным видом на городские просторы. Для любителей активного образа жизни предусмотрены современные фитнес-зоны с оборудованием высокого класса. Все элементы инфраструктуры проекта направлены на создание гармоничного пространства, которое сочетает в себе комфорт, функциональность и элементы роскоши.

Удобства:

  • Sky pool и открытый кинотеатр
  • Фитнес-зоны и кроссфит
  • Зоны для детей и ландшафтные террасы
  • Лаунж для геймеров и зарядки для электромобилей

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка

65/35 (3 года после сдачи)

Особенности квартир

Полностью меблированные и оснащенные квартиры

Преимущества

Проект Vega обещает высокую доходность на уровне от 9,5%, что делает его привлекательным выбором для инвесторов, желающих получить стабильный доход от недвижимости. Этот жилой комплекс — не только возможность насладиться роскошной жизнью в одном из самых динамичных районов Дубая, но и перспективная инвестиция в будущее. Vega предлагает уникальное сочетание высокого качества жизни и финансовой привлекательности для тех, кто ищет современные и выгодные варианты на рынке недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пределах:

0-5 минут от:

  • Автодром Дубай
  • Арджан
  • Мотор-Сити

10-15 минут от:

  • Бурдж-аль-Араб
  • Пальма Джумейра
  • Экспо 2020

15-25 минут от:

  • Даунтаун Дубай/Бурдж Халифа
  • Бизнес-Бэй
  • Дубай Марина
  • Джебел-Али
  • Международный аэропорт Al Maktoum

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$232,363
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