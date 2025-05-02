Жилой комплекс Элитные пентхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Представьте себе утро с чашкой ароматного кофе на просторной террасе с панорамными видами на море, прогулки вдоль белоснежных пляжей, вечерний отдых у инфинити-бассейна, который сливается с горизонтом, или расслабляющую йогу на крыше, где можно встретить закат, утопая в мягком свете заходящего солнца. Проект предлагает изысканные апартаменты с 1-3 спальнями, роскошные 4-спальные пентхаусы и просторные 3-спальные таунхаусы, созданные для тех, кто ценит эксклюзивность и высочайший уровень жизни.

Каждая резиденция выполнена в современном стиле с премиальной отделкой: керамогранитные полы, встроенные шкафы, большие панорамные окна с двойным остеклением и система "умный дом". Кухни оснащены гранитными столешницами и техникой Bosch, а ванные комнаты – сантехникой Grohe и просторными душевыми.

Жители Bonds Avenue Residences получают доступ к эксклюзивным удобствам, которые делают жизнь здесь по-настоящему особенной. Расслабьтесь в джакузи или сауне, попробуйте свои силы в падел-теннисе, наслаждайтесь игрой в мини-гольф или отдыхайте с семьей в зоне барбекю и лаундже на крыше. Для детей предусмотрены бассейн и игровые площадки, а для любителей активного образа жизни – фитнес-центр, беговая дорожка и зоны для занятий йогой.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Бассейн для детей

Тренажерный зал

Джакузи и сауна

Зона для йоги

Мини-гольф

Падел-корт

Детская игровая площадка

Зона барбекю

Ландшафтные сады

Лаунж-зона на крыше

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40

20% - первоначальный платеж

40% - во время строительства

40% - во время сдачи проекта

70/30

20% - первоначальный платеж

50% - во время строительства

30% - во время сдачи проекта

Особенности квартир

Кухонная техника Bosch, система «умный дом»

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в идеальной локации – всего в 10 минутах от Gold Souq Metro Station, в 20 минутах от Dubai International Airport и в 24 минутах от центра Дубая, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций.