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Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€6,90 млн
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17
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.

Некоторые пентхаусы имеют собственные тренажерные залы и игровые комнаты.

Резиденция располагает собственным пляжем, тренажерным залом, гаражом, охраной, бассейном, консьерж-сервисом, спа-зоной.

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Опера - 5 минут
  • Дубай Молл - 6 минут
  • Международный финансовый центр Дубая - 8 минут
  • Яхт-клуб - 10 минут
  • Creek Harbour - 12 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€6,90 млн
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients 5 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Como Residence by Nakheel Amenities & facilities; 5 Bedroom 6 Bath Unfurnished BUA; 11,700 Sqft Maid room Office Store area Private Swimming pool Powder room Back & Front kitchen Entertainment lounges Laundry area Outdoor Lounge Terrace Lobby, lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Running & Jogging area School & Institutes Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Concierge services Business Center with meeting rooms Separate drivers quarter Each unit has independent & secure storage compartments Location Nearby; Dubai Marina – 10 mins Mall Of Emirates – 10 mins Sheikh Zayed Road – 10 mins Burj Al Arab – 20 mins Dubai International Airport – 25 mins Al Maktoum International Airport – 40 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284  
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную студию, расположенную в комплексе Dubai Land Residence, известном как Ivy Gardens от Samana Development Основные моменты; Рядом со многими известными достопримечательностями и достопримечательностями Роскошные апартаменты с частным бассейном Ограниченная коллекция из 348 единиц в разработке 14-этажный фасад с обслуживанием на уровне земли и подиума Бассейн для отдыха, пейзажный бассейн на крыше и зеленые парки Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 380 кв. Открытая кухня Частный бассейн Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Бассейн 24/7 Безопасность Фитнес-центр Зеленое окружение Медицинский центр Детская игровая площадка Многоцелевой зал Досуг и Парк Ресторан и Кафе Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Игровые площадки Столовая и розничная торговля Зона йоги и медитации Спортивные сооружения Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Urban Oasis - это 38 этажное здание, в котором расположено 455 единиц жилой недвижимости, а именно студии, апартаменты с 1-4 спальнями, а также ограниченной коллекция пентхаусов с 4 спальнями, площадью от 32 до 686 квадратных метров. Комплекс расположен на набережной в стиле Майами, в районе Business Bay и станет вторым в мире жилым проектом с эксклюзивными интерьерами и экстерьерами от всемирно известного итальянского дома моды Missoni. Согласно генеральному плану, все апартаменты будут оснащены панорамными окнами с видом на Дубай и Dubai Canal, просторными спальнями с ванными комнатами, гардеробными, кухнями открытого/закрытого типа. Дизайн интерьеров оснащен элементами искусства и моды, включая такие детали, как декоративные ткани с уникальной цветовой палитрой от бренда Missoni, по аналогии с башней-близнецом в Майами. Пентхаусы, расположенные на верхних этажах, будут иметь частные лифты, ведущие прямо в апартаменты. Инфраструктура: Удобства комплекса Urban Oasis by Missoni будут включать грандиозных размеров вестибюль, оформленный в стиле Missoni с комбинацией геометрических форм, зигзагообразных узоров и лоскутного шитья, ультрасовременный тренажерный зал, зону для барбекю, инфинити-бассейн, консьерж-сервис и круглосуточную охрану, а также крытую автомобильную парковку. Расположение: Комплекс Urban Oasis находится в районе Business Bay, вблизи одной из главных автомагистралей Дубая – Sheikh Zayed Road (E11). Будучи расположенным в центральном деловом районе Дубая, с большим количеством жилых и коммерческих зданий, Urban Oasis by Missoni имеет доступ к хорошо развитой социальной инфраструктуре и достопримечательностям эмирата, включая небоскрёб Burj Khalifa, Downtown Dubai и Dubai Mall, а также Jumeirah Beach. Что касается отдыха, то общественный парк South Ridge Park и Bay Avenue Mall & Park находятся в 20 минутах ходьбы. В настоящее время в торговом центре Bay Avenue Mall открыто 84 торговых точки, включая 28 ресторанов, пункт обмена валюты, кофейни и кафе, табачный магазин, 9 салонов красоты, 3 супермаркета, 3 аптеки, сувенирные лавки. Ближайшие рестораны включают Kitchen6, Tong Thai, La Farine Cafe & Bakery, Herbz Restaurant и другие. Кроме того, в непосредственной близости находится Dubai Water Canal, который выступает одним из самых популярных мест для отдыха. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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