  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новый комплекс Vida Residences Hillside с бассейнами, садами и мини-гольфом, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс Vida Residences Hillside с бассейнами, садами и мини-гольфом, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$491,895
;
11
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26220
ID новостройки на Realting
In CRM: 2456836
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Vida Residences Hillside — брендированный жилой проект от Emaar, расположенный в самом сердце Dubai Hills Estate, одного из самых престижных и зеленых районов Дубая.

К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями, а также просторные таунхаусы с 3 спальнями. Каждая резиденция имеет собственный балкон с чарующим видом на зеленые поля, панораму Дубая и безмятежный парк Hillside площадью 45 000 м2. Интерьеры выполнены в натуральных тонах, что создает атмосферу уюта, тепла и спокойствия.

Среди удобств вы найдёте открытый кинотеатр под звездным небом, уютные уголки для пикников и барбекю, игровые площадки для детей, оборудованные пространства для паркура, зиплайн, мини-гольф и беговой маршрут длиной 550 метров, а также теннисный корт.

Удобства:

  • Бассейны
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Зона барбекю
  • Детские игровые зоны
  • Беговая дорожка
  • Мини-гольф
  • Зона для йоги
  • Фитнес клуб
  • Дзен-сады
  • Теннис

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

У комплекса отличное расположение: всего 10 минут до центра Дубая и Dubai Marina, 15 минут до Международного аэропорта Дубая и 25 минут до аэропорта Аль-Мактум. Жители получают доступ ко всем преимуществам инфраструктуры Dubai Hills Estate: полю для гольфа мирового уровня, престижным образовательным учреждениям, медицинским центрам, бутикам, ресторанам и, конечно же, к Dubai Hills Mall.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Moonsa Residences
Дубай, ОАЭ
от
$241,018
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$729,705
Жилой комплекс Diamondz by Danube
Дубай, ОАЭ
от
$301,370
Апарт - отель The Kempinski Floating Palace
Дубай, ОАЭ
от
$351,331
Жилой комплекс Selina Bay
Абу-Даби, ОАЭ
от
$293,185
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс Vida Residences Hillside с бассейнами, садами и мини-гольфом, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$491,895
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Saria
Жилой комплекс Saria
Дубай, ОАЭ
от
$495,041
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Апартаменты в премиальном жилом комплексе Saria в районе Maritime City! На берегу моря! С панорамными видами на пристань для яхт, водные просторы и горизонт Дубая! Апартаменты с оборудованной кухней и техникой! Гибкая система беспроцентной рассрочки! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипот…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$186,209
Güzel Towers — проект, расположенный в самом сердце района Jumeirah Village Triangle в Дубае. Этот уникальный жилой комплекс представляет собой две величественные высотные башни. Современная архитектура в сочетании с утонченным дизайном и гармонией природы создают идеальное пространство для …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Дубай, ОАЭ
от
$340,570
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Шикарные апартаменты в новом проекте The Orchard Place Tower C в районе Jumeirah Village Circle (JVC)! В центре современной жизни! Поблизости есть все необходимое для комфортной жизни! Прекрасно подойдет для жизни с семьей и инвестиций! Спокойное место в центре шумного города! Апартаменты…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Показать все публикации