  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новая резиденция Address Grand Downtown с бассейном, оздоровительным центром и эксклюзивным клубом, Downtown, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Address Grand Downtown с бассейном, оздоровительным центром и эксклюзивным клубом, Downtown, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,99 млн
14.04.2025
$2,97 млн
13.04.2025
$2,98 млн
12.04.2025
$2,99 млн
11.04.2025
$3,06 млн
10.04.2025
$3,07 млн
09.04.2025
$3,08 млн
08.04.2025
$3,08 млн
06.04.2025
$3,08 млн
05.04.2025
$3,05 млн
04.04.2025
$3,10 млн
03.04.2025
$3,13 млн
02.04.2025
$3,12 млн
01.04.2025
$3,12 млн
30.03.2025
$3,11 млн
29.03.2025
$3,13 млн
28.03.2025
$3,14 млн
27.03.2025
$3,13 млн
26.03.2025
$3,13 млн
25.03.2025
$3,12 млн
24.03.2025
$3,11 млн
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25215
ID новостройки на Realting
In CRM: 2430388
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Burj Khalifa/Dubai Mall (~ 700 м)
  • Метро
    Business Bay (~ 900 м)

О комплексе

Address Grand Downtown by Nshama — это воплощение элегантности и роскоши в самом сердце Дубая. 56-этажный жилой комплекс премиум-класса предлагает идеальный баланс между изысканным дизайном, комфортом и динамичной городской жизнью. Современная архитектура с панорамными окнами и просторными балконами позволяет наслаждаться захватывающими видами на Бурдж-Халифа, фонтаны и городской пейзаж. Высококлассная отделка и продуманные планировки создают атмосферу утончённого стиля и уюта, где каждый элемент пространства продуман до мельчайших деталей.

Превосходные удобства делают Address Grand Downtown исключительным местом для жизни и инвестиций. Жителей ждут бескрайний панорамный бассейн, фитнес-центр, СПА-зона, лаунджи и детские игровые площадки. Консьерж-сервис и охрана 24/7 обеспечивают максимальный комфорт и безопасность. Инвесторы по достоинству оценят высокий уровень рентабельности и престижность расположения, что делает покупку недвижимости здесь надёжным капиталовложением.

Удобства:

  • Панорамный бассейн на крыше
  • Эксклюзивный велнес-центр
  • The Grand Club
  • Просторные лаунж-зоны
  • Услуги консьержа и личного водителя

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 70/30

Особенности квартир

Без мебели, только отделка.

Расположение и объекты поблизости

Живите в центре событий — проект расположен в престижном районе Downtown Dubai, в шаговой доступности от самых знаковых достопримечательностей мегаполиса. Рядом находятся Dubai Mall, Оперный театр, бульвар Шейха Мохаммеда бин Рашида и знаменитый Дубайский фонтан. В районе отлично развита инфраструктура: элитные рестораны, бутики мировых брендов, бизнес-центры и зелёные зоны для отдыха. Удобные транспортные развязки обеспечивают быстрый доступ в любую часть города, делая комплекс привлекательным как для проживания, так и для аренды.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Evora Residences
Дубай, ОАЭ
от
$292,948
Жилой комплекс Просторные шале в новой резиденции Orise с бассейном и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,43 млн
Многоквартирный жилой дом Ruby Villa Burj Binghatti Jacob & Co
Дубай, ОАЭ
от
$3,81 млн
Жилой комплекс Parkway
Дубай, ОАЭ
от
$418,500
Многоквартирный жилой дом Empire Estates by Versace
Дубай, ОАЭ
от
$568,152
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Address Grand Downtown с бассейном, оздоровительным центром и эксклюзивным клубом, Downtown, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,99 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Дубай, ОАЭ
от
$295,068
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Площадь 38–49 м²
2 объекта недвижимости 2
Бесплатный подбор недвижимости. Помощь с оформлением резидентской визы. Юридическое сопровождение в подарок! Апартаменты Azizi Riviera на берегу Дубайского канала. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предостави…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Evergreens
Жилой комплекс Evergreens
Дубай, ОАЭ
от
$151,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Апартаменты в изысканном жилом комплексе Evergreens в районе Damac Hills 2! Отличный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Доходность - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Хорошая локация! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: тренажерный зал, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Oceanz by Danube
Жилой комплекс Oceanz by Danube
Дубай, ОАЭ
от
$322,192
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Доходность — от 6 %! Беспроцентная рассрочка! Полностью меблированные апартаменты! В большинстве апартаментов будут частные бассейны. Жилой комплекс Oceanz by DANUBE в популярном районе Dubai Maritime City. Удобства: бассей…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации