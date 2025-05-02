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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый жилой комплекс Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$338,788
14.04.2025
$336,696
13.04.2025
$336,893
12.04.2025
$338,151
11.04.2025
$345,792
10.04.2025
$347,201
09.04.2025
$348,947
08.04.2025
$348,729
06.04.2025
$348,934
05.04.2025
$345,754
04.04.2025
$350,377
03.04.2025
$354,262
02.04.2025
$353,517
01.04.2025
$352,717
30.03.2025
$351,632
29.03.2025
$354,261
28.03.2025
$355,555
27.03.2025
$354,310
26.03.2025
$354,087
25.03.2025
$352,878
24.03.2025
$351,684
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25199
ID новостройки на Realting
In CRM: 2429982
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представьте себе утро с чашкой ароматного кофе на просторной террасе с панорамными видами на море, прогулки вдоль белоснежных пляжей, вечерний отдых у инфинити-бассейна, который сливается с горизонтом, или расслабляющую йогу на крыше, где можно встретить закат, утопая в мягком свете заходящего солнца. Проект предлагает изысканные апартаменты с 1-3 спальнями, роскошные 4-спальные пентхаусы и просторные 3-спальные таунхаусы, созданные для тех, кто ценит эксклюзивность и высочайший уровень жизни.

Каждая резиденция выполнена в современном стиле с премиальной отделкой: керамогранитные полы, встроенные шкафы, большие панорамные окна с двойным остеклением и система "умный дом". Кухни оснащены гранитными столешницами и техникой Bosch, а ванные комнаты – сантехникой Grohe и просторными душевыми.

Жители Bonds Avenue Residences получают доступ к эксклюзивным удобствам, которые делают жизнь здесь по-настоящему особенной. Расслабьтесь в джакузи или сауне, попробуйте свои силы в падел-теннисе, наслаждайтесь игрой в мини-гольф или отдыхайте с семьей в зоне барбекю и лаундже на крыше. Для детей предусмотрены бассейн и игровые площадки, а для любителей активного образа жизни – фитнес-центр, беговая дорожка и зоны для занятий йогой.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Бассейн для детей
  • Тренажерный зал
  • Джакузи и сауна
  • Зона для йоги
  • Мини-гольф
  • Падел-корт
  • Детская игровая площадка
  • Зона барбекю
  • Ландшафтные сады
  • Лаунж-зона на крыше

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40

20% - первоначальный платеж

40% - во время строительства

40% - во время сдачи проекта

70/30

20% - первоначальный платеж

50% - во время строительства

30% - во время сдачи проекта

Особенности квартир

Кухонная техника Bosch, система «умный дом»

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в идеальной локации – всего в 10 минутах от Gold Souq Metro Station, в 20 минутах от Dubai International Airport и в 24 минутах от центра Дубая, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$338,788
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DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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