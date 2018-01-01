  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€305,600
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с полным обслуживанием и панорамным видом на город.

Резиденция располагает круглосуточным рестораном, оздоровительным клубом, ухоженным садом, джакузи на открытом воздухе, детским клубом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от ресторанов, кафе, магазинов и причала для яхт, рядом с двумя станциями метро, крупным торговым центром, бизнес-центрами и ночными клубами.

  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Фонтан Дубай - 8 минут
  • Дубай Опера - 5 минут
  • Мечеть Джумейра - 19 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Verona
Дубай, ОАЭ
от
€461,703
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€691,446
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Lagoons Malta в элитном районе DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€732,773
Жилой комплекс Современная резиденция Loreto с садами и рестораном рядом с гольф-клубом, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€727,961
Жилой комплекс Elitz 2
Дубай, ОАЭ
от
€164,082
Вы просматриваете
Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€305,600
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR Nobles Tower | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR Nobles Tower | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€579,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в Business Bay, известной Nobles Tower от Tiger Group План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 30% На передачу – 10% После передачи – 50% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны меблированный BUA; 1312 кв. Порошковая комната Прачечная Область исследования Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Зеленое окружение Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Парки и Досуг Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой Спа и Сауна Общественный зал больница Спортивный корт Йога и Медитация Школы и институт Соседство поблизости; DIFC – 3,3 км Городская прогулка – 3,5 км Поло Резиденция – 3,7 км Шейх Зайед Роуд – 3,7 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Элитные апартаменты с панорамным видом в резиденции Creekside 18 с бассейнами и тренажерным залом рядом с гаванью, Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные апартаменты с панорамным видом в резиденции Creekside 18 с бассейнами и тренажерным залом рядом с гаванью, Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€854,060
Агентство: TRANIO
В комплексе есть современные двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры с большими балконами, парковочными местами и панорамными видами. Резиденция состоит из 450 квартир и располагает парковкой, бассейнами, тренажерным залом, зонами барбекю, детскими площадками, спортивной площадкой, ухоженной террасой. Преимущества Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 15 минутах от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах от центрального района Даунтаун Дубай, в трех минутах ходьбы от гавани, в двух минутах ходьбы от центрального парка. Новый порт Creek Marina - 300 метров Центральный парк - 800 метров Шоссе Ras Al Khor - 3.6 км Даунтаун Дубай - 15 минут Бизнес Бэй - 14 минут Бурдж Халифа - 18 минут Дубай Молл - 15 минут Аэропорт Dxb Int’ - 16 минут Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Многоквартирный жилой дом Trillionaire Residence
Многоквартирный жилой дом Trillionaire Residence
Дубай, ОАЭ
от
€840,362
Сдача в: 2024
Агентство: AG LUXURY PROPERTIES LLC
AG Luxury Properties с гордостью представляет эту квартиру с 2 спальнями в комплексе Trillionaire Residence, расположенном в Бизнес-Бэй. ЦЕНА НАЧИНАЕТСЯ: 3 350 000 дирхамов ОАЭ. План оплаты: 20% первоначальный взнос 50% Во время строительства (в течение июля 2024 г.) 30% после завершения Дата завершения: июль 2024 г.
Realting.com
Перейти