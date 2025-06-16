Жилой комплекс Новая резиденция AUREL1A с бассейнами и круглосуточной охраной, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

AUREL1A Residence — жилой комплекс, который предлагает уникальную атмосферу. Каждый элемент здесь создает невероятный шарм, притягивающий внимание. К приобретению доступны просторные студии и апартаменты с 1-2 спальнями, каждая из которых спроектирована с акцентом на комфорт. Нежные цветовые палитры, панорамные окна, которые наполняют пространство естественным светом - все это создает уютную и теплую атмосферу.
Резидентам предоставляется возможность отдохнуть у бассейна на крыше, откуда открываются захватывающие виды на городскую панораму. Для любителей активного образа жизни предусмотрен современный полностью оборудованный тренажерный зал. Эксклюзивная лаунж-зона станет идеальным местом для общения, где вы сможете встречаться с друзьями и соседями. Безопасность и комфорт жителей гарантированы благодаря круглосуточной охране и услуге консьержа. Удобные парковочные места предназначены для каждой квартиры, что избавляет вас от лишних забот. Для семей с детьми предусмотрены детские игровые площадки, где ваши малыши могут весело проводить время, а для любителей барбекю есть специально оборудованные зоны, где можно устраивать уютные вечера на свежем воздухе.
Удобства:
Рассрочка (64/36):
20% - первоначальный платеж
20% - в течение первого года ежеквартально в размере 5%
24% - ежемесячно в размере 1%
36% - во время сдачи проекта (4Q 2027)Удобства и оснащение в доме
Частично меблированные.Расположение и объекты поблизости
Расположение AUREL1A Residence в районе Dubai Sports City является одним из самых привлекательных аспектов этого проекта. С удобными транспортными развязками и легким доступом к основным автомагистралям, вы сможете наслаждаться всеми прелестями жизни в этом динамичном районе.