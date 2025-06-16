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Жилой комплекс Новая резиденция AUREL1A с бассейнами и круглосуточной охраной, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$429,889
09.07.2025
$429,889
27.12.2024
$303,154
26.12.2024
$302,854
23.12.2024
$302,174
19.12.2024
$300,185
15.12.2024
$299,999
12.12.2024
$299,334
08.12.2024
$298,014
04.12.2024
$300,503
01.12.2024
$297,894
28.11.2024
$300,464
25.11.2024
$302,523
21.11.2024
$297,342
18.11.2024
$298,901
15.11.2024
$298,564
12.11.2024
$294,090
09.11.2024
$292,076
02.11.2024
$289,495
30.10.2024
$291,394
27.10.2024
$291,806
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Жилой комплекс Новая резиденция AUREL1A с бассейнами и круглосуточной охраной, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22374
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397722
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

AUREL1A Residence — жилой комплекс, который предлагает уникальную атмосферу. Каждый элемент здесь создает невероятный шарм, притягивающий внимание. К приобретению доступны просторные студии и апартаменты с 1-2 спальнями, каждая из которых спроектирована с акцентом на комфорт. Нежные цветовые палитры, панорамные окна, которые наполняют пространство естественным светом - все это создает уютную и теплую атмосферу.

Резидентам предоставляется возможность отдохнуть у бассейна на крыше, откуда открываются захватывающие виды на городскую панораму. Для любителей активного образа жизни предусмотрен современный полностью оборудованный тренажерный зал. Эксклюзивная лаунж-зона станет идеальным местом для общения, где вы сможете встречаться с друзьями и соседями. Безопасность и комфорт жителей гарантированы благодаря круглосуточной охране и услуге консьержа. Удобные парковочные места предназначены для каждой квартиры, что избавляет вас от лишних забот. Для семей с детьми предусмотрены детские игровые площадки, где ваши малыши могут весело проводить время, а для любителей барбекю есть специально оборудованные зоны, где можно устраивать уютные вечера на свежем воздухе.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Тренажерный зал
  • Зона барбекю
  • Круглосуточная охрана
  • Детская площадка
  • Лаунж

Рассрочка (64/36):

20% - первоначальный платеж

20% - в течение первого года ежеквартально в размере 5%

24% - ежемесячно в размере 1%

36% - во время сдачи проекта (4Q 2027)

Удобства и оснащение в доме

Частично меблированные.

Расположение и объекты поблизости

Расположение AUREL1A Residence в районе Dubai Sports City является одним из самых привлекательных аспектов этого проекта. С удобными транспортными развязками и легким доступом к основным автомагистралям, вы сможете наслаждаться всеми прелестями жизни в этом динамичном районе.

  • ELS Golf Club – 5 минут
  • Mall of the Emirates – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай – 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция AUREL1A с бассейнами и круглосуточной охраной, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$429,889
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