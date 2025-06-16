Жилой комплекс Stylish Living in Al Furjan, Dubai - Azizi Ameer

Azizi Ameer – стильная жизнь в Аль-Фурджане, Дубай.
Современная архитектура. Высокая связь. Дружелюбный семейный Комфорт.
1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q2 / Q4 2027
Обзор проекта:
Azizi Ameer - современная среднеэтажная жилая башня в хорошо зарекомендовавшем себя районе Аль-Фурджан. С 104 продуманно спроектированными квартирами этот проект, ориентированный на сообщество, предлагает проживание в премиальном стиле недалеко от Dubai Marina, Discovery Gardens и станции метро Jebel Ali.
Цены и размеры (приблизительно).
🟨 1 Спальня с бассейном ~ 75 м2 от 300,00 €
🟨 2 спальни ~ 117 м2 от 460 000 €
🟨 3 спальни ~ 150 м2 от 537.000 €
План оплаты: 10% при бронировании • 40% при строительстве • 50% при передаче.
Особенности квартиры:
Яркая открытая планировка с большими остекленными окнами.
Частный балкон или терраса с видом на сообщество.
Полностью оборудованная кухня с современными шкафами.
Встроенные шкафы и дизайнерские ванные комнаты.
Функции умного дома (в выбранных единицах).
Стиль жизни и удобства:
Отдельные бассейны для взрослых и детей.
Ландшафтные сады, бег трусцой и пути йоги.
Gym, игровая зона в помещении и мини-кинотеатр.
Розничные магазины и кафе на подиуме.
Крытая местная и гостевая парковка.
Высокоскоростные лифты и безопасность 24/7.
Расположение: Al Furjan, Dubai:
Станция метро Discovery Gardens (Зеленая линия)
Дорога Шейха Заида и Шейха Мохаммеда бен Заида
10-15 минут езды до Dubai Marina, Ibn Battuta Mall и Expo City
В сообществе есть парки, школы, клиники, розничная торговля и семья.
Идеально для:
Инвесторы, стремящиеся к стабильной доходности аренды и повышению капитала.
Молодые семьи, желающие функциональной, стильной жизни.
Профессионалы ценят связь с метро и близость к Марине / Экспо.
Долгосрочные жители ищут безопасного, ориентированного на сообщество проживания.