Жилой комплекс Stylish Living in Al Furjan, Dubai - Azizi Ameer

Azizi Ameer – стильная жизнь в Аль-Фурджане, Дубай.

Современная архитектура. Высокая связь. Дружелюбный семейный Комфорт.

1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q2 / Q4 2027

Обзор проекта:

Azizi Ameer - современная среднеэтажная жилая башня в хорошо зарекомендовавшем себя районе Аль-Фурджан. С 104 продуманно спроектированными квартирами этот проект, ориентированный на сообщество, предлагает проживание в премиальном стиле недалеко от Dubai Marina, Discovery Gardens и станции метро Jebel Ali.

Цены и размеры (приблизительно).

🟨 1 Спальня с бассейном ~ 75 м2 от 300,00 €

🟨 2 спальни ~ 117 м2 от 460 000 €

🟨 3 спальни ~ 150 м2 от 537.000 €

План оплаты: 10% при бронировании • 40% при строительстве • 50% при передаче.

Особенности квартиры:

Яркая открытая планировка с большими остекленными окнами.

Частный балкон или терраса с видом на сообщество.

Полностью оборудованная кухня с современными шкафами.

Встроенные шкафы и дизайнерские ванные комнаты.

Функции умного дома (в выбранных единицах).

Стиль жизни и удобства:

Отдельные бассейны для взрослых и детей.

Ландшафтные сады, бег трусцой и пути йоги.

Gym, игровая зона в помещении и мини-кинотеатр.

Розничные магазины и кафе на подиуме.

Крытая местная и гостевая парковка.

Высокоскоростные лифты и безопасность 24/7.

Расположение: Al Furjan, Dubai:

Станция метро Discovery Gardens (Зеленая линия)

Дорога Шейха Заида и Шейха Мохаммеда бен Заида

10-15 минут езды до Dubai Marina, Ibn Battuta Mall и Expo City

В сообществе есть парки, школы, клиники, розничная торговля и семья.

Идеально для: