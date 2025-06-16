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Жилой комплекс Stylish Living in Al Furjan, Dubai - Azizi Ameer

Дубай, ОАЭ
от
$352,426
BTC
4.1920397
ETH
219.7227248
USDT
348 438.3431625
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27138
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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Azizi Ameer – стильная жизнь в Аль-Фурджане, Дубай.

Современная архитектура. Высокая связь. Дружелюбный семейный Комфорт.

1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q2 / Q4 2027

Обзор проекта:

Azizi Ameer - современная среднеэтажная жилая башня в хорошо зарекомендовавшем себя районе Аль-Фурджан. С 104 продуманно спроектированными квартирами этот проект, ориентированный на сообщество, предлагает проживание в премиальном стиле недалеко от Dubai Marina, Discovery Gardens и станции метро Jebel Ali.

Цены и размеры (приблизительно).

  • 🟨 1 Спальня с бассейном ~ 75 м2 от 300,00 €

  • 🟨 2 спальни ~ 117 м2 от 460 000 €

  • 🟨 3 спальни ~ 150 м2 от 537.000 €

План оплаты: 10% при бронировании • 40% при строительстве • 50% при передаче.

Особенности квартиры:

  • Яркая открытая планировка с большими остекленными окнами.

  • Частный балкон или терраса с видом на сообщество.

  • Полностью оборудованная кухня с современными шкафами.

  • Встроенные шкафы и дизайнерские ванные комнаты.

  • Функции умного дома (в выбранных единицах).

Стиль жизни и удобства:

  • Отдельные бассейны для взрослых и детей.

  • Ландшафтные сады, бег трусцой и пути йоги.

  • Gym, игровая зона в помещении и мини-кинотеатр.

  • Розничные магазины и кафе на подиуме.

  • Крытая местная и гостевая парковка.

  • Высокоскоростные лифты и безопасность 24/7.

Расположение: Al Furjan, Dubai:

  • Станция метро Discovery Gardens (Зеленая линия)

  • Дорога Шейха Заида и Шейха Мохаммеда бен Заида

  • 10-15 минут езды до Dubai Marina, Ibn Battuta Mall и Expo City

  • В сообществе есть парки, школы, клиники, розничная торговля и семья.

Идеально для:

  • Инвесторы, стремящиеся к стабильной доходности аренды и повышению капитала.

  • Молодые семьи, желающие функциональной, стильной жизни.

  • Профессионалы ценят связь с метро и близость к Марине / Экспо.

  • Долгосрочные жители ищут безопасного, ориентированного на сообщество проживания.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Stylish Living in Al Furjan, Dubai - Azizi Ameer
Дубай, ОАЭ
от
$352,426
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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