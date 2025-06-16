Жилой комплекс Новая резиденция Ruby с бассейном и клубным домом рядом с основными автомагистралями, JVC, Дубай, ОАЭ

Ruby — современный жилой проект в сердце одного из самых динамично развивающихся районов Дубая, Jumeirah Village Circle (JVC). Этот проект создан для тех, кто ищет гармоничное сочетание стильной архитектуры, уюта и стратегического расположения. Проект предлагает к приобретению студии и апартаменты с 1-3 спальнями, выполненные в изысканном современном стиле, полностью соответствующем яркому и комфортному образу жизни района JVC. Просторные планировки, высокое качество отделки и доступная роскошь делают Ruby привлекательным как для инвесторов, так и для семей, стремящихся к качественному уровню жизни.

Особое внимание заслуживают удобства, которые создают ощущение полноценного курортного образа жизни. Просторный бассейн приглашает вас к отдыху в любое время года, а современный фитнес-центр с первоклассным оборудованием позволит поддерживать физическую форму на высшем уровне. Для детей предусмотрена игровая площадка, где гарантированы безопасность и веселое времяпрепровождение. Зеленые ландшафтные сады станут любимым местом для прогулок, отдыха и встреч с соседями, а закрытый клубный дом придаёт жизни в Ruby особую атмосферу уюта и комфорта. Кинотеатр на территории подарит вам незабываемые вечера за просмотром кинокартин.

На первых этажах здания расположены коммерческие помещения, включая кафе, магазины и удобные сервисы — всё, что необходимо для повседневной жизни, буквально под рукой. Жителей встречает элегантное лобби с зоной ресепшн, а круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечивают спокойствие и безопасность. Для владельцев авто предусмотрена крытая парковка, рассчитанная как на резидентов, так и на гостей.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Кинотеатр

Детская игровая площадка

Клубный дом

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Благодаря непосредственному доступу к ключевым магистралям города — Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road — вы легко доберетесь до таких знаковых локаций, как Dubai Marina, Mall of the Emirates, Burj Khalifa и Downtown Dubai всего за 15–20 минут. Учитывая растущий спрос на аренду в JVC, Ruby — это не просто жилье, а продуманное решение с высоким потенциалом доходности.