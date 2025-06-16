  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая резиденция Ruby с бассейном и клубным домом рядом с основными автомагистралями, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Ruby с бассейном и клубным домом рядом с основными автомагистралями, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$184,341
;
9
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26715
ID новостройки на Realting
In CRM: 2466798
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ruby — современный жилой проект в сердце одного из самых динамично развивающихся районов Дубая, Jumeirah Village Circle (JVC). Этот проект создан для тех, кто ищет гармоничное сочетание стильной архитектуры, уюта и стратегического расположения. Проект предлагает к приобретению студии и апартаменты с 1-3 спальнями, выполненные в изысканном современном стиле, полностью соответствующем яркому и комфортному образу жизни района JVC. Просторные планировки, высокое качество отделки и доступная роскошь делают Ruby привлекательным как для инвесторов, так и для семей, стремящихся к качественному уровню жизни.

Особое внимание заслуживают удобства, которые создают ощущение полноценного курортного образа жизни. Просторный бассейн приглашает вас к отдыху в любое время года, а современный фитнес-центр с первоклассным оборудованием позволит поддерживать физическую форму на высшем уровне. Для детей предусмотрена игровая площадка, где гарантированы безопасность и веселое времяпрепровождение. Зеленые ландшафтные сады станут любимым местом для прогулок, отдыха и встреч с соседями, а закрытый клубный дом придаёт жизни в Ruby особую атмосферу уюта и комфорта. Кинотеатр на территории подарит вам незабываемые вечера за просмотром кинокартин.

На первых этажах здания расположены коммерческие помещения, включая кафе, магазины и удобные сервисы — всё, что необходимо для повседневной жизни, буквально под рукой. Жителей встречает элегантное лобби с зоной ресепшн, а круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечивают спокойствие и безопасность. Для владельцев авто предусмотрена крытая парковка, рассчитанная как на резидентов, так и на гостей.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Кинотеатр
  • Детская игровая площадка
  • Клубный дом

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Благодаря непосредственному доступу к ключевым магистралям города — Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road — вы легко доберетесь до таких знаковых локаций, как Dubai Marina, Mall of the Emirates, Burj Khalifa и Downtown Dubai всего за 15–20 минут. Учитывая растущий спрос на аренду в JVC, Ruby — это не просто жилье, а продуманное решение с высоким потенциалом доходности.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, ОАЭ
от
$660,575
Жилой комплекс Naya At District One
Дубай, ОАЭ
от
$424,877
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Vitality с бассейнами, коворкингом и рестораном, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$219,862
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,00 млн
Жилой комплекс Cove
Дубай, ОАЭ
от
$637,135
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Ruby с бассейном и клубным домом рядом с основными автомагистралями, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$184,341
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Жилой комплекс Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$350,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Площадь 36–130 м²
5 объектов недвижимости 5
Первый в мире Sky Beach — Manta Bay на острове Аль Марджан. Студия, 1 спальня, 2 спальни с ожидаемой рентабельностью инвестиций до 12%.Ваши исключительные инвестиционные возможности начинаются с 1,3 миллиона дирхамов.📍Расположение: Al Marjan Island, всего в нескольких минутах от Wynn Resort🌟…
Застройщик
Major Developers
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Major Developers
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс The S
Жилой комплекс The S
Дубай, ОАЭ
от
$5,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 63
Элитные апартаменты в роскошном комплексе The S! Высокий доход от инвестиций - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Шикарный панорамный вид! Рассрочка 0% Срок сдачи - 3 кв. 2024 г. Удобства: ресторан высокой кухни, оздоровительный спа-центр, сауна, библиотека, зона отдыха, тренаж…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Boutique 7
Жилой комплекс Boutique 7
Дубай, ОАЭ
от
$192,711
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Площадь 37–62 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации