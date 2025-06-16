Квартира в новостройке Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Иконичный дизайн, созданный для жизни. Эти брендированные резиденции переводят философию Mercedes-Benz «Sensual Purity» в архитектуру — чистые линии, текучие формы и спокойные, залитые светом интерьеры. Выбирайте просторные резиденции с 2–4 спальнями и фирменные пентхаусы с панорамными видами на Downtown, в шагах от Burj Khalifa и Dubai Mall.

Ожидайте: благородные материалы, умные планировки и продуманные технологии, ставящие комфорт на первое место — от лобби до вашей частной резиденции. Сервис консьержа, тщательно подобранные велнес-пространства, лаунжи для резидентов и расширенный набор удобств завершат впечатление.

Основные преимущества

Резиденции: 2–4 спальни и фирменные пентхаусы

Дизайн: «Sensual Purity» Mercedes-Benz, элегантные отделки

Виды: панорамы Downtown и Burj Khalifa

Образ жизни: консьерж уровня отеля, велнес-зоны, лаунжи

Технологии: готовность к «умному дому», деликатное освещение, акустический комфорт

Локация: в шагах от Dubai Mall; DIFC в нескольких минутах

Доступность ограничена. Станьте владельцем коллекционного адреса, где мастерство, комфорт и спокойствие — стандарт.

Зарегистрируйте интерес уже сегодня.