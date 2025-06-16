Квартира в новостройке Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai

  1. Realting.com
$3,19 млн
ID: 32692
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    65

О комплексе

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Иконичный дизайн, созданный для жизни. Эти брендированные резиденции переводят философию Mercedes-Benz «Sensual Purity» в архитектуру — чистые линии, текучие формы и спокойные, залитые светом интерьеры. Выбирайте просторные резиденции с 2–4 спальнями и фирменные пентхаусы с панорамными видами на Downtown, в шагах от Burj Khalifa и Dubai Mall.
Ожидайте: благородные материалы, умные планировки и продуманные технологии, ставящие комфорт на первое место — от лобби до вашей частной резиденции. Сервис консьержа, тщательно подобранные велнес-пространства, лаунжи для резидентов и расширенный набор удобств завершат впечатление.

Основные преимущества

  • Резиденции: 2–4 спальни и фирменные пентхаусы

  • Дизайн: «Sensual Purity» Mercedes-Benz, элегантные отделки

  • Виды: панорамы Downtown и Burj Khalifa

  • Образ жизни: консьерж уровня отеля, велнес-зоны, лаунжи

  • Технологии: готовность к «умному дому», деликатное освещение, акустический комфорт

  • Локация: в шагах от Dubai Mall; DIFC в нескольких минутах

Доступность ограничена. Станьте владельцем коллекционного адреса, где мастерство, комфорт и спокойствие — стандарт.
Зарегистрируйте интерес уже сегодня.

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Видеообзор многоквартирный жилой дом Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
