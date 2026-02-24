Жилой комплекс Downtown Umm Al Quwain

Новый прибрежный центр Umm Al Quwain
Знаковое развитие набережной, созданное в партнерстве с правительством UAQ, призвано превратить эмират в оживленное прибрежное направление для жизни, туризма и глобальных инвестиций.
📍 Стратегическое расположение
• Всего в 45 минутах от Дубая
• В радиусе 50 км от трех международных аэропортов
• Всего в 15 минутах езды от острова Винн Аль Марджан — первого в регионе казино-курорта
🌿 Мастер-план Основные моменты
• 25 млн. кв. футов развития набережной
• 11 км непрерывного побережья
• 7 км природных пляжей и парков
50% проекта, посвященного экологически чистым и устойчивым пространствам
Ожидаемое население более 150 000 жителей
🏙️ Три округа
Северный пляж - Waterfront Living & leisure
Торговый центр - свободная зона площадью 15 м2 с собственной правовой базой
Южный пляж: стиль жизни, гостеприимство и развлечения
🏠 Резиденции
• 1 и 2 спальные комнаты
• 3 спальные комнаты
• 3 спальных дуплекса
📅 Проект Timeline
Завершение: июнь 2028 - июнь 2029
💰 Подробности инвестиций
• Платежный план 60/40
4% Земельный департамент Плата за завершение
• Идеально подходит для инвесторов, конечных пользователей и краткосрочных ласточек.