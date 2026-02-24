Жилой комплекс Downtown Umm Al Quwain

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
$309,000
ID: 34937
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Умм-эль-Кайвайн
  • Адрес
    Al Mualla Street

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    44

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый прибрежный центр Umm Al Quwain

Знаковое развитие набережной, созданное в партнерстве с правительством UAQ, призвано превратить эмират в оживленное прибрежное направление для жизни, туризма и глобальных инвестиций.

📍 Стратегическое расположение

• Всего в 45 минутах от Дубая
• В радиусе 50 км от трех международных аэропортов
• Всего в 15 минутах езды от острова Винн Аль Марджан — первого в регионе казино-курорта

🌿 Мастер-план Основные моменты

• 25 млн. кв. футов развития набережной
• 11 км непрерывного побережья
• 7 км природных пляжей и парков
50% проекта, посвященного экологически чистым и устойчивым пространствам
Ожидаемое население более 150 000 жителей

🏙️ Три округа

Северный пляж - Waterfront Living & leisure
Торговый центр - свободная зона площадью 15 м2 с собственной правовой базой
Южный пляж: стиль жизни, гостеприимство и развлечения

🏠 Резиденции

• 1 и 2 спальные комнаты
• 3 спальные комнаты
• 3 спальных дуплекса

📅 Проект Timeline

Завершение: июнь 2028 - июнь 2029

💰 Подробности инвестиций

• Платежный план 60/40
4% Земельный департамент Плата за завершение
• Идеально подходит для инвесторов, конечных пользователей и краткосрочных ласточек.

