Жилой комплекс Новая высотная резиденция Altitude с бассейнами на берегу канала, Business Bay, Дубай, ОАЭ

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Отельные апартаменты в CÔTE D'AZUR Hotel! Апартаменты полностью меблированы! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду(ROI - 8-9% в $)! Комплекс сдан! Великолепным вид на пляж и Персидский залив!
Инфраструктура: сад, детские клубы, бассейны, пляжные кафе и рестораны, спа-…
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Агентство
DDA Real Estate
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Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ!
- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.
- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.
- Помощь…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются просторные апартаменты с балконами и панорамным видом на город.
Резиденция располагает парками и зелеными лужайками, бассейном, современным тренажерным залом, сауной и парной, большой парковкой, детскими площадками, теннисными кортами, школой.
Удобства и оснащение в доме
Конди…