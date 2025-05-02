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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Altitude с бассейнами на берегу канала, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$910,579
18.05.2025
$910,579
17.05.2025
$907,215
16.05.2025
$907,823
14.05.2025
$915,133
13.05.2025
$905,374
11.05.2025
$903,422
10.05.2025
$906,442
09.05.2025
$899,080
08.05.2025
$895,810
07.05.2025
$898,898
14.04.2025
$913,380
13.04.2025
$913,917
12.04.2025
$917,329
11.04.2025
$938,056
10.04.2025
$941,879
09.04.2025
$946,618
08.04.2025
$946,026
06.04.2025
$946,578
05.04.2025
$937,956
04.04.2025
$950,495
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17
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14737
ID новостройки на Realting
In CRM: 2349230
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Предлагаются элитные светлые апартаменты с видами на канал и Бурдж Халифа.

Резиденция располагает бассейнами, тренажерным залом, спа-центром, зонами отдыха.

Окончание строительства - 2028 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 8 минут
  • Дубай Молл - 10 минут
  • Бурдж Халифа - 10 минут
  • Клиника - 11 минут
  • Джумейра-Бич - 11 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
  • Mall of Emirates - 18 минут
  • Дубай Марина - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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