Жилой комплекс Новая резиденция Grove с бассейнами, JVC, Дубай, ОАЭ

Вас ждет уникальная возможность стать частью проекта Grove, который олицетворяет гармонию современного образа жизни и уединение с природой. Grove — это не просто жилое пространство, это настоящее убежище для тех, кто ценит качество жизни. Каждая из 388 квартир с 1-3 спальнями выполнена с учетом самых высоких стандартов. Использование натуральных материалов и продуманных деталей создает атмосферу уюта и гармонии. Высокие потолки и просторные веранды наполняют пространство светом, позволяя наслаждаться каждым мгновением, проведенным в вашем новом доме.
В этом комплексе вы найдете множество удобств, которые сделают вашу жизнь еще более комфортной. Для взрослых и детей предусмотрены плавательные бассейны, зоны для активного отдыха и йоги, а также игровые площадки. Grove — это место, где можно не только восстановить силы, но и наслаждаться активным образом жизни в окружении природы.
Проект разработан с вниманием к деталям и экологическим принципам.
Апартаменты в Grove сдаются без мебели, что даёт вам возможность создать пространство, соответствующее вашим личным вкусам и стилю. Все необходимые кухонные бытовые приборы уже установлены. Если вы хотите, чтобы ваш новый дом был ещё более уютным, возможно меблировка за дополнительную стоимость.
Удобства:
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Рассрочка: 70/30Удобства и оснащение в доме
Без мебели, с кухонной бытовой техникой.
Возможна меблировка за доп. стоимость.Расположение и объекты поблизости
Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.