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Жилой комплекс Новая резиденция Grove с бассейнами, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$463,506
12.06.2025
$463,506
16.05.2025
$469,290
14.05.2025
$473,069
13.05.2025
$468,023
11.05.2025
$467,014
10.05.2025
$468,575
09.05.2025
$464,770
08.05.2025
$463,080
07.05.2025
$464,675
14.04.2025
$462,589
13.04.2025
$462,859
12.04.2025
$464,588
11.04.2025
$475,086
10.04.2025
$477,022
09.04.2025
$479,422
08.04.2025
$479,122
06.04.2025
$479,402
05.04.2025
$475,034
04.04.2025
$481,386
03.04.2025
$486,724
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22324
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395962
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Вас ждет уникальная возможность стать частью проекта Grove, который олицетворяет гармонию современного образа жизни и уединение с природой. Grove — это не просто жилое пространство, это настоящее убежище для тех, кто ценит качество жизни. Каждая из 388 квартир с 1-3 спальнями выполнена с учетом самых высоких стандартов. Использование натуральных материалов и продуманных деталей создает атмосферу уюта и гармонии. Высокие потолки и просторные веранды наполняют пространство светом, позволяя наслаждаться каждым мгновением, проведенным в вашем новом доме.

В этом комплексе вы найдете множество удобств, которые сделают вашу жизнь еще более комфортной. Для взрослых и детей предусмотрены плавательные бассейны, зоны для активного отдыха и йоги, а также игровые площадки. Grove — это место, где можно не только восстановить силы, но и наслаждаться активным образом жизни в окружении природы.

Проект разработан с вниманием к деталям и экологическим принципам.

Апартаменты в Grove сдаются без мебели, что даёт вам возможность создать пространство, соответствующее вашим личным вкусам и стилю. Все необходимые кухонные бытовые приборы уже установлены. Если вы хотите, чтобы ваш новый дом был ещё более уютным, возможно меблировка за дополнительную стоимость.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Фитнес на свежем воздухе
  • Зоны для йоги
  • Баскетбольная площадка
  • Падел корт
  • Детская игровая площадка

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка: 70/30

Удобства и оснащение в доме

Без мебели, с кухонной бытовой техникой.

Возможна меблировка за доп. стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.

  • Circle Mall - 6 минут
  • Halfa Park - 6 минут
  • Global Village – 24 минуты
  • Dubai Mall – 30 минут
  • Burj Khalifa – 34 минуты
  • Al Maktoum Int. Airport – 38 минут
  • Dubai Int. Airport – 35 минут
  • Dubai Creek Harbour – 32 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Grove с бассейнами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$463,506
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
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