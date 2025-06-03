Жилой комплекс Новая резиденция Grove с бассейнами, JVC, Дубай, ОАЭ

Вас ждет уникальная возможность стать частью проекта Grove, который олицетворяет гармонию современного образа жизни и уединение с природой. Grove — это не просто жилое пространство, это настоящее убежище для тех, кто ценит качество жизни. Каждая из 388 квартир с 1-3 спальнями выполнена с учетом самых высоких стандартов. Использование натуральных материалов и продуманных деталей создает атмосферу уюта и гармонии. Высокие потолки и просторные веранды наполняют пространство светом, позволяя наслаждаться каждым мгновением, проведенным в вашем новом доме.

В этом комплексе вы найдете множество удобств, которые сделают вашу жизнь еще более комфортной. Для взрослых и детей предусмотрены плавательные бассейны, зоны для активного отдыха и йоги, а также игровые площадки. Grove — это место, где можно не только восстановить силы, но и наслаждаться активным образом жизни в окружении природы.

Проект разработан с вниманием к деталям и экологическим принципам.

Апартаменты в Grove сдаются без мебели, что даёт вам возможность создать пространство, соответствующее вашим личным вкусам и стилю. Все необходимые кухонные бытовые приборы уже установлены. Если вы хотите, чтобы ваш новый дом был ещё более уютным, возможно меблировка за дополнительную стоимость.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Фитнес на свежем воздухе

Зоны для йоги

Баскетбольная площадка

Падел корт

Детская игровая площадка

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка: 70/30

Удобства и оснащение в доме

Без мебели, с кухонной бытовой техникой.

Возможна меблировка за доп. стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Район Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае предлагает множество преимуществ для жилого проекта. Он отличается удобным расположением, обеспечивая быстрый доступ к основным автомобильным магистралям, что упрощает передвижение по городу. Инфраструктура района развита, здесь находятся магазины, рестораны, парки и школы, что делает его привлекательным для семей. JVC известен своей низкой плотностью застройки, что создает комфортную и уютную атмосферу. Более того, район активно развивается, что открывает новые возможности для инвестиций и роста цен на недвижимость.