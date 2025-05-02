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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Shoaq с прямым выходом на пляж и бассейном на крыше, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Shoaq с прямым выходом на пляж и бассейном на крыше, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$624,335
08.05.2025
$624,335
07.05.2025
$626,487
;
18
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ID: 25865
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In CRM: 2450374
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Shoaq — уникальное воплощение мечты о безупречной прибрежной жизни в самом сердце Dubai Islands. Изысканный жилой проект, вдохновленный морской стихией, олицетворяет утонченную элегантность и истинную роскошь жизни на острове.

Элегантное здание, состоящее из 7 этажей, включает всего 78 резиденций, среди которых 4 просторных таунхауса и один роскошный пентхаус. Архитектура проекта вдохновлена чистотой морских волн: благодаря обилию панорамного остекления, каждый уголок Shoaq наполнен естественным светом и завораживающими видами на бескрайний берег или динамичный город. Природа будто бы становится частью вашего интерьера, наполняя пространство свежестью и спокойствием.

Жилой комплекс предлагает апартаменты с 1-3 спальнями, полностью оборудованными кухнями и просторными ванными комнатами с элегантной отделкой. Полы выполнены из натурального дерева, керамогранита высочайшего качества, а дизайнерские элементы из бронзы и стекла создают атмосферу, где роскошь становится естественной частью вашей повседневной жизни.

Особого внимания заслуживают просторные двухуровневые таунхаусы с собственными садами, выходящими прямо на берег, и воздушными спальнями с потрясающими морскими пейзажами. Для истинных ценителей предусмотрен единственный пентхаус с 4 спальнями и с частным бассейном и садом, расположенном на террасе.

Жители Shoaq смогут наслаждаться эксклюзивными удобствами, включающими прямой доступ к белоснежному пляжу, впечатляющий панорамный инфинити-бассейн на крыше, полностью оснащенный тренажерный зал, сауна и парная для максимального расслабления. Крытая парковка обеспечит удобство и безопасность вашего автомобиля.

Удобства:

  • Прямой доступ к пляжу
  • Инфинити-бассейн на крыше
  • Тренажерный зал
  • Сауна и парная
  • Современные оборудованные кухни
  • Крытая парковка

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Оборудованная кухня (оснащена всей бытовой техникой + посудомоечной машиной марки Miele).

Расположение и объекты поблизости

Уютно расположившись на другой стороне моря прямо напротив оживленного центра Дубая, Dubai Islands стал истинным воплощением пространства для отдыха на берегу, где каждая секунда наполнена бескрайним спокойствием и уединением.

Используя прямой и удобный доступ к пляжу, жители комплекса могут наслаждаться бескрайней гармонией роскошной жизни и отдыха на настоящем курорте.

Роскошные курортные пространства, живописные парки, променады и развлекательные заведения на набережной удачно дополняются лучшими ресторанами мирового уровня, современными магазинами и развлекательными заведениями, предлагая сочетание спокойствия на берегу моря с оживленной городской жизнью.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Shoaq с прямым выходом на пляж и бассейном на крыше, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$624,335
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