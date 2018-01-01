  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Резиденция Lamtara с бассейнами и парками, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ

Резиденция Lamtara с бассейнами и парками, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€3,49 млн
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает бассейнами, фитнес-центрами, парками, детскими площадками.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Бурдж-аль-Араб, торговыми центрами и школами.

  • Mall of Emirates - 5 минут езды
  • Дубай Марина - 15 мнут езды
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс California
Дубай, ОАЭ
от
€299,674
Многоквартирный жилой дом 3BR | MBL Royal | Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€947,000
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elbrus Tower | Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€323,000
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Gate | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€297,000
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Edge | Business Bay
Дубай, ОАЭ
от
€273,000
Вы просматриваете
Резиденция Lamtara с бассейнами и парками, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,49 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира в роскошном жилом комплексе Gate
Жилой комплекс Квартира в роскошном жилом комплексе Gate
Абу-Даби, ОАЭ
от
€242,790
Площадь 46 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Gate Residence — это проект, который предлагает 463 единицы элитного жилья. Этот роскошный жилой комплекс предлагает вам возможность выбрать апартаменты с одной, двумя или тремя спальнями. The Gate предлагает все необходимое для комфортного проживания, благодаря своему уникальному расположению. Международный аэропорт Абу-Даби, институт Масдар, Gems Education, международная школа Райана и торговый центр Masdar City Community находятся всего в 5 минутах от отеля Masdar The Gate. Инфраструктура: - Велосипедные дорожки; - Фитнес клуб; - Сады и парки; - Беговые дорожки; - Детский парк; - Открытый спортзал; - Зона отдыха на открытом воздухе; - Рестораны и кафе; - Беговые дорожки; - Супермаркеты; - Спортивная площадка; - Зал для йоги и медитации. Расположение: - 5 минут – Международный аэропорт Абу-Даби; - 5 минут – GEMS Educational & Ryan International School; - 5 минут – Институт Масдар; - 15 минут – Здание Ирена; - 15 минут – развлечения на острове Яс; - 15 минут – Мир Феррари; - 20 минут – пляж Аль Раха. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Jadeel
Жилой комплекс Jadeel
Дубай, ОАЭ
от
€2,79 млн
Площадь 2 025 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Изысканные апартаменты в комплексе Jadeel в районе Umm Suqeim! Резидентам будут доступны просторные террасы с площадками для барбекю на крышах, откуда открываются захватывающие виды на Персидский залив и Burj Al Arab, фитнес-центр, бассейны, беговые и велосипедные дорожки, детские игровые площадки, парки и зоны для отдыха. Jadeel расположен в непосредственной близости от автомагистралей Jumeirah Street и Jumeirah Beach Road, что позволит резидентам легко передвигаться по Дубаю. При этом до ряда самых популярных мест эмирата можно добраться за 20 минут. К ним относятся, в частности, Bluewaters Island, Jumeirah Beach Residence, Downtown Dubai и, самое главное, Международный аэропорт Дубая. План оплаты: 50 % - на стадии строительства 50 % - по завершении Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Жилой комплекс Элитная резиденция в самом сердце Дубая
Жилой комплекс Элитная резиденция в самом сердце Дубая
Дубай, ОАЭ
от
€310,721
Площадь 77–114 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Samana Waves Apartments – элитная резиденция, расположенная в самом сердце Дубая в районе Jumeirah Village Circle. Застройщик проекта – компания Samana International Real Estate Development. Апартаменты в этом 26-этажном комплексе предназначены для тех, кто предпочитает роскошь и немного экстравагантности. В Samana Waves Apartments на продажу выставлено 213 жилых объектов. Это современные дуплексы и апартаменты от 1 до 2 спален. В объектах данной резиденции может быть предусмотрено все, что необходимо для комфортной жизни, от полностью оборудованной кухни до частного бассейна. Жильцам Samana Waves Apartments доступны следующие услуги и удобства: - гигантский бассейн с водными аттракционами; - 2 тренажерных зала; - сауна; - паровая баня; - детская игровая площадка; - терраса для отдыха у бассейна; - зеленая зона; - детский бассейн; - джакузи; - услуги парковщика; - площадка для барбекю; - велосипедные и беговые дорожки; - спортивная площадка; - центральное кондиционирование; - консьерж-услуги; - паркинг; - круглосуточная охрана. Расположение: В минуте ходьбы от резиденции расположены автобусные остановки Westar Vista Apartments и Prime Business Tower. Поблизости с Samana Waves Apartments находятся такие инфраструктурные и развлекательные объекты: - супермаркеты Tudomart и Nine Star; - торговый центр City Centre Me’aisem; - кафе и рестораны Pide Keyfi, Sticky Rice и Al Karya Snack; - школы Renaissance и Sunmarke; - больница Medclinic Parkview Hospital; - аптека LIFE Pharmacy; - стадион Dubai International Cricket Stadium; - парк JVC Community Park. На поездку до международного аэропорта Дубая на своем автомобиле или такси уйдет около получаса. На общественном транспорте до аэропорта можно добраться за полтора часа. В свою очередь, в 15-20 минутах езды от Samana Waves Apartments расположены такие достопримечательности: - Dubai Miracle Garden – один из самых красивых и больших садов в мире. - Dubai Polo & Equestrian Club – конноспортивный клуб, в котором регулярно проводятся престижные международные соревнования и различные мероприятия. - Ski Dubai – крытый горнолыжный комплекс в торговом центре Mall of the Emirates. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Realting.com
Перейти