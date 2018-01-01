Резиденция Lamtara с бассейнами и парками, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
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Gate Residence — это проект, который предлагает 463 единицы элитного жилья. Этот роскошный жилой комплекс предлагает вам возможность выбрать апартаменты с одной, двумя или тремя спальнями.
The Gate предлагает все необходимое для комфортного проживания, благодаря своему уникальному расположению. Международный аэропорт Абу-Даби, институт Масдар, Gems Education, международная школа Райана и торговый центр Masdar City Community находятся всего в 5 минутах от отеля Masdar The Gate.
Инфраструктура:
- Велосипедные дорожки;
- Фитнес клуб;
- Сады и парки;
- Беговые дорожки;
- Детский парк;
- Открытый спортзал;
- Зона отдыха на открытом воздухе;
- Рестораны и кафе;
- Беговые дорожки;
- Супермаркеты;
- Спортивная площадка;
- Зал для йоги и медитации.
Расположение:
- 5 минут – Международный аэропорт Абу-Даби;
- 5 минут – GEMS Educational & Ryan International School;
- 5 минут – Институт Масдар;
- 15 минут – Здание Ирена;
- 15 минут – развлечения на острове Яс;
- 15 минут – Мир Феррари;
- 20 минут – пляж Аль Раха.
Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
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- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
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- Подбор самых ликвидных объектов.
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Изысканные апартаменты в комплексе Jadeel в районе Umm Suqeim!
Резидентам будут доступны просторные террасы с площадками для барбекю на крышах, откуда открываются захватывающие виды на Персидский залив и Burj Al Arab, фитнес-центр, бассейны, беговые и велосипедные дорожки, детские игровые площадки, парки и зоны для отдыха.
Jadeel расположен в непосредственной близости от автомагистралей Jumeirah Street и Jumeirah Beach Road, что позволит резидентам легко передвигаться по Дубаю. При этом до ряда самых популярных мест эмирата можно добраться за 20 минут. К ним относятся, в частности, Bluewaters Island, Jumeirah Beach Residence, Downtown Dubai и, самое главное, Международный аэропорт Дубая.
План оплаты:
50 % - на стадии строительства
50 % - по завершении
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Samana Waves Apartments – элитная резиденция, расположенная в самом сердце Дубая в районе Jumeirah Village Circle. Застройщик проекта – компания Samana International Real Estate Development.
Апартаменты в этом 26-этажном комплексе предназначены для тех, кто предпочитает роскошь и немного экстравагантности. В Samana Waves Apartments на продажу выставлено 213 жилых объектов. Это современные дуплексы и апартаменты от 1 до 2 спален. В объектах данной резиденции может быть предусмотрено все, что необходимо для комфортной жизни, от полностью оборудованной кухни до частного бассейна.
Жильцам Samana Waves Apartments доступны следующие услуги и удобства:
- гигантский бассейн с водными аттракционами;
- 2 тренажерных зала;
- сауна;
- паровая баня;
- детская игровая площадка;
- терраса для отдыха у бассейна;
- зеленая зона;
- детский бассейн;
- джакузи;
- услуги парковщика;
- площадка для барбекю;
- велосипедные и беговые дорожки;
- спортивная площадка;
- центральное кондиционирование;
- консьерж-услуги;
- паркинг;
- круглосуточная охрана.
Расположение:
В минуте ходьбы от резиденции расположены автобусные остановки Westar Vista Apartments и Prime Business Tower. Поблизости с Samana Waves Apartments находятся такие инфраструктурные и развлекательные объекты:
- супермаркеты Tudomart и Nine Star;
- торговый центр City Centre Me’aisem;
- кафе и рестораны Pide Keyfi, Sticky Rice и Al Karya Snack;
- школы Renaissance и Sunmarke;
- больница Medclinic Parkview Hospital;
- аптека LIFE Pharmacy;
- стадион Dubai International Cricket Stadium;
- парк JVC Community Park.
На поездку до международного аэропорта Дубая на своем автомобиле или такси уйдет около получаса. На общественном транспорте до аэропорта можно добраться за полтора часа. В свою очередь, в 15-20 минутах езды от Samana Waves Apartments расположены такие достопримечательности:
- Dubai Miracle Garden – один из самых красивых и больших садов в мире.
- Dubai Polo & Equestrian Club – конноспортивный клуб, в котором регулярно проводятся престижные международные соревнования и различные мероприятия.
- Ski Dubai – крытый горнолыжный комплекс в торговом центре Mall of the Emirates.
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