Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ

Güzel Towers — проект, расположенный в самом сердце района Jumeirah Village Triangle в Дубае. Этот уникальный жилой комплекс представляет собой две величественные высотные башни. Современная архитектура в сочетании с утонченным дизайном и гармонией природы создают идеальное пространство для жизни, где роскошь и комфорт становятся частью вашего повседневного быта. К приобретению доступны студии, и апартаменты с 1-2 спальнями, полностью меблированные и выполненные с использованием премиальных материалов. Каждый уголок этих резиденций продуман до мелочей, чтобы обеспечить своим владельцам ощущение уюта и элегантности. Просторные гостиные, наполненные естественным светом благодаря панорамным окнам, современная кухня с высококачественной техникой и стильные ванные комнаты с изысканными элементами отделки создают атмосферу, в которой хочется жить.

Центральным элементом проекта является потрясающий бассейн с кристально чистой водой, окруженный зелеными насаждениями. Этот оазис идеально подходит для освежающего купания, принятия солнечных ванн или просто отдыха на удобных лаундж-зонах. Также для жителей предусмотрены современные зоны для барбекю, где можно провести уютный вечер с семьей или друзьями. Для поддержания активного и здорового образа жизни комплекс предлагает высококлассный фитнес-центр, оснащенный новейшим оборудованием, а также беговую дорожку, идеально подходящую для утренних пробежек или вечерних прогулок. Для маленьких жителей предусмотрена детская игровая площадка, где они могут весело и безопасно проводить время. Расслабиться после долгого дня вы сможете в роскошной зоне с джакузи и спа, созданной для максимального комфорта и восстановления.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Беговая дорожка

Детская игровая площадка

Зона барбекю

Джакузи и спа

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 80/20

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle (JVT) — это один из самых востребованных и перспективных районов Дубая, который идеально сочетает в себе спокойствие загородной жизни и близость к современным городским удобствам. Здесь, в центре города, расположены жилые комплексы, включая виллы и апартаменты, которые обеспечивают комфортное и безопасное проживание для семей и профессионалов. Район является отличным выбором для семей. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни: парки, детские площадки и зоны для отдыха. В дополнение к этому, район предлагает развитую инфраструктуру с магазинами, кафе, ресторанами, фитнес-центрами и медицинскими учреждениями, что делает повседневную жизнь максимально удобной. В JVT также есть спортивные комплексы, зоны для барбекю, аквапарки и пейзажные бассейны, что обеспечивает разнообразие активного отдыха и комфорт для жителей. С увеличением спроса на недвижимость в этом районе растут цены на жильё, что делает его привлекательным для инвестиций.