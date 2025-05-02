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  3. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$187,482
14.04.2025
$186,324
13.04.2025
$186,433
12.04.2025
$187,129
11.04.2025
$191,358
10.04.2025
$192,138
09.04.2025
$193,105
08.04.2025
$192,984
06.04.2025
$193,097
05.04.2025
$191,337
04.04.2025
$193,895
03.04.2025
$196,046
02.04.2025
$195,632
01.04.2025
$195,189
30.03.2025
$187,216
29.03.2025
$188,616
28.03.2025
$189,306
27.03.2025
$188,642
26.03.2025
$188,524
25.03.2025
$187,881
24.03.2025
$187,245
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7
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23310
ID новостройки на Realting
In CRM: 2416680
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Güzel Towers — проект, расположенный в самом сердце района Jumeirah Village Triangle в Дубае. Этот уникальный жилой комплекс представляет собой две величественные высотные башни. Современная архитектура в сочетании с утонченным дизайном и гармонией природы создают идеальное пространство для жизни, где роскошь и комфорт становятся частью вашего повседневного быта. К приобретению доступны студии, и апартаменты с 1-2 спальнями, полностью меблированные и выполненные с использованием премиальных материалов. Каждый уголок этих резиденций продуман до мелочей, чтобы обеспечить своим владельцам ощущение уюта и элегантности. Просторные гостиные, наполненные естественным светом благодаря панорамным окнам, современная кухня с высококачественной техникой и стильные ванные комнаты с изысканными элементами отделки создают атмосферу, в которой хочется жить.

Центральным элементом проекта является потрясающий бассейн с кристально чистой водой, окруженный зелеными насаждениями. Этот оазис идеально подходит для освежающего купания, принятия солнечных ванн или просто отдыха на удобных лаундж-зонах. Также для жителей предусмотрены современные зоны для барбекю, где можно провести уютный вечер с семьей или друзьями. Для поддержания активного и здорового образа жизни комплекс предлагает высококлассный фитнес-центр, оснащенный новейшим оборудованием, а также беговую дорожку, идеально подходящую для утренних пробежек или вечерних прогулок. Для маленьких жителей предусмотрена детская игровая площадка, где они могут весело и безопасно проводить время. Расслабиться после долгого дня вы сможете в роскошной зоне с джакузи и спа, созданной для максимального комфорта и восстановления.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Детская игровая площадка
  • Зона барбекю
  • Джакузи и спа

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 80/20

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle (JVT) — это один из самых востребованных и перспективных районов Дубая, который идеально сочетает в себе спокойствие загородной жизни и близость к современным городским удобствам. Здесь, в центре города, расположены жилые комплексы, включая виллы и апартаменты, которые обеспечивают комфортное и безопасное проживание для семей и профессионалов. Район является отличным выбором для семей. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни: парки, детские площадки и зоны для отдыха. В дополнение к этому, район предлагает развитую инфраструктуру с магазинами, кафе, ресторанами, фитнес-центрами и медицинскими учреждениями, что делает повседневную жизнь максимально удобной. В JVT также есть спортивные комплексы, зоны для барбекю, аквапарки и пейзажные бассейны, что обеспечивает разнообразие активного отдыха и комфорт для жителей. С увеличением спроса на недвижимость в этом районе растут цены на жильё, что делает его привлекательным для инвестиций.

  • JLT - 13 минут
  • Dubai Marina - 18 минут
  • Palm Jumeirah - 20 минут
  • Business Bay - 22 минуты
  • Palm Jebel Ali - 35 минут
  • Al Maktoum Intl Airport - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$187,482
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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