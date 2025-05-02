Жилой комплекс Новый комплекс вилл Chevalia Estate с бассейнами, конюшнями и клубным домом рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ

Представьте себе место, где величие конного спорта гармонично сочетается с современным комфортом, где пейзажи напоминают живописные полотна, а каждое утро начинается с вдохновляющих видов на зелёные поля. Добро пожаловать в Chevalia Estate — уникальный жилой проект, сочетающий роскошь, природу и дух классической элегантности.

Сердцем сообщества становится Green Core — центральная зеленая зона, где раскинулись три поля для поло, роскошный клубный дом и частные конюшни. Резиденции Chevalia Estate — это коллекция вилл с 5 спальнями. Каждая вилла — это воплощение уединения и комфорта. Проект предлагает не просто недвижимость, а целый образ жизни — вдохновленный природой, конным спортом и эстетикой.

Просторные футбольные и баскетбольные площадки создают отличные условия для активного отдыха и командных игр на свежем воздухе. Падел-корты добавляют европейский спортивный шарм и дают возможность поддерживать форму. Для тех, кто ценит близость к природе и умиротворение, предусмотрены цветочные сады, а также живописные лесные тропы, идеально подходящие для прогулок, медитации и созерцания. Центральное место занимает элегантный клубный дом — архитектурное произведение искусства, сочетающее арабские традиции и современный стиль. Особую гордость проекта представляют изысканные конюшни — они не только создают уникальную атмосферу, но и становятся центром притяжения для ценителей конного спорта. Для ежедневной активности предусмотрены пешеходные маршруты и фитнес-зоны. Велосипедные дорожки связывают все зоны проекта между собой, что способствует удобной навигации и активному досугу для всей семьи.

Удобства:

Частные бассейны

Цветочный сад

Футбольные поля

Баскетбольные площадки

Живописная лесная тропа

Падел-корты

Клубный дом

Конюшня

Велосипедные дорожки

Фитнес-зоны

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Расположенный всего в 5 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум, в 10 минутах от Expo City и в 30 минутах от центра Дубая, этот оазис уединения и эстетики предлагает исключительную локацию с превосходной транспортной доступностью.