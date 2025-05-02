  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Al Hamriyah

Новостройки в Al Hamriyah

квартиры
1
дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Al Thuraya Island
Вилла Al Thuraya Island
Al Hamriyah, ОАЭ
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Роскошная вилла в новом проекте Al Thuraya Island в Шардже! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! В окружении пышной зелени! Для любителей прогулок и природы! Развитая инфраструктура! Рядом с пляжем! Рассрочка без %! Вилла имеет парковочные места и комфортную зону отдыха среди зеленого…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Blue Bay Phase C
Жилой комплекс Blue Bay Phase C
Al Hamriyah, ОАЭ
от
$107,945
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Идеально подойдет для семейной жизни и инвестиций! Рассрочка без процентов! Доходность - 4,9% в $! Инфраструктура: круглосуточная охрана, парковка, бассейн, детский бассейн, детская игровая площадка,…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
Перейти