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Роскошная вилла в новом проекте Al Thuraya Island в Шардже! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! В окружении пышной зелени! Для любителей прогулок и природы! Развитая инфраструктура! Рядом с пляжем! Рассрочка без %!
Вилла имеет парковочные места и комфортную зону отдыха среди зеленого…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Идеально подойдет для семейной жизни и инвестиций! Рассрочка без процентов! Доходность - 4,9% в $!
Инфраструктура: круглосуточная охрана, парковка, бассейн, детский бассейн, детская игровая площадка,…
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com