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  3. Новая резиденция Bellavista с парками и теннисными кортами недалеко от Пальмы Джумейра и Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Bellavista с парками и теннисными кортами недалеко от Пальмы Джумейра и Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€153,000
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8
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с балконами и панорамным видом на город.

Резиденция располагает парками и зелеными лужайками, бассейном, современным тренажерным залом, сауной и парной, большой парковкой, детскими площадками, теннисными кортами, школой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Спутниковое ТВ
  • Двойные стеклопакеты
  • Плиточный пол
  • Встроенная кухонная мебель и бытовая техника (холодильник, плита, вытяжка, стиральная машина с сушилкой)
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Халифа - 19 км
  • Дубай Марина - 14 км
  • Международный аэропорт - 18 км
  • Дубай Молл - 27 км
  • Пальма Джумейра - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Bellavista с парками и теннисными кортами недалеко от Пальмы Джумейра и Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€153,000
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