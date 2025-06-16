Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' (В наличии более 168 квартир)

Добро пожаловать в Solera, Downtown Mina – Новый Жилой Комплекс
Уютная жизнь у моря в сочетании с городской элегантностью — Рас-Аль-Хайма
Откройте для себя Solera в Mina Al Arab — современную резиденцию на берегу моря, где сочетаются утончённый дизайн, комфорт и прибрежная атмосфера. Всего в нескольких минутах от пляжа, Solera предлагает спокойную роскошь в самом центре динамично развивающегося района Рас-Аль-Хаймы.
Основная информация
Расположение: Mina Al Arab, Рас-Аль-Хайма
Сдача проекта: II квартал 2028 года
Отделка: Полумеблированные апартаменты
Парковка: Включена
Этажность: Цоколь + Подиум + 18 жилых этажей
Обслуживание: €40.30 за кв. м в год
Отделка помещений: Премиальные материалы, полностью оборудованные кухни
Планировки и стартовые цены
Студии от €220,000 (33–40 кв. м / 351–430 кв. футов)
1 спальня от €307,500 (57–105 кв. м / 611–1,128 кв. футов)
2 спальни от €560,000 (108–157 кв. м / 1,167–1,685 кв. футов)
3 спальни от €770,000 (156–197 кв. м / 1,678–2,125 кв. футов)
Пентхаусы с 4 спальнями от €1,205,000 (302–303 кв. м / 3,252–3,264 кв. футов)
Удобства и инфраструктура
Бесконечный бассейн длиной 40 метров
Детский бассейн и игровая зона на открытом воздухе
Уличный спортзал, павильон для йоги и джакузи
Коворкинг-зона
Скейт-парк и ландшафтные пешеходные маршруты
Гибкие условия оплаты
Стандартный план: 10% — первый взнос | 40% — в ходе строительства | 50% — при передаче
Умный план: 65% — в ходе строительства | 35% — при передаче
Специальный план: 35% — в ходе строительства | 65% — при передаче
Преимущества Mina Al Arab
Mina Al Arab — это один из самых престижных прибрежных районов Рас-Аль-Хаймы с чистыми пляжами, охраняемыми природными зонами и современными жилыми комплексами. Район активно развивается, особенно в связи со строительством Wynn Al Marjan Island — первого в ОАЭ интегрированного курорта с легальным казино. Открытие комплекса (70-этажный отель, 1 542 номера, 22 ресторана, яхт-клуб, SPA) запланировано на начало 2027 года. Этот проект значительно повысит туристическую привлекательность и стоимость недвижимости в регионе.