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  4. Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' (В наличии более 168 квартир)

Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' (В наличии более 168 квартир)

Mina Al arab, ОАЭ
от
$259,754
от
$7,825/м²
;
Premium Premium
22
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26262
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма
  • Город
    Mina Al arab

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

О комплексе

Добро пожаловать в Solera, Downtown Mina – Новый Жилой Комплекс
Уютная жизнь у моря в сочетании с городской элегантностью — Рас-Аль-Хайма

Откройте для себя Solera в Mina Al Arab — современную резиденцию на берегу моря, где сочетаются утончённый дизайн, комфорт и прибрежная атмосфера. Всего в нескольких минутах от пляжа, Solera предлагает спокойную роскошь в самом центре динамично развивающегося района Рас-Аль-Хаймы.

 

Основная информация

  • Расположение: Mina Al Arab, Рас-Аль-Хайма

  • Сдача проекта: II квартал 2028 года

  • Отделка: Полумеблированные апартаменты

  • Парковка: Включена

  • Этажность: Цоколь + Подиум + 18 жилых этажей

  • Обслуживание: €40.30 за кв. м в год

  • Отделка помещений: Премиальные материалы, полностью оборудованные кухни

 

Планировки и стартовые цены

  • Студии от €220,000 (33–40 кв. м / 351–430 кв. футов)

  • 1 спальня от €307,500 (57–105 кв. м / 611–1,128 кв. футов)

  • 2 спальни от €560,000 (108–157 кв. м / 1,167–1,685 кв. футов)

  • 3 спальни от €770,000 (156–197 кв. м / 1,678–2,125 кв. футов)

  • Пентхаусы с 4 спальнями от €1,205,000 (302–303 кв. м / 3,252–3,264 кв. футов)

 

Удобства и инфраструктура

  • Бесконечный бассейн длиной 40 метров

  • Детский бассейн и игровая зона на открытом воздухе

  • Уличный спортзал, павильон для йоги и джакузи

  • Коворкинг-зона

  • Скейт-парк и ландшафтные пешеходные маршруты

 

Гибкие условия оплаты

  • Стандартный план: 10% — первый взнос | 40% — в ходе строительства | 50% — при передаче

  • Умный план: 65% — в ходе строительства | 35% — при передаче

  • Специальный план: 35% — в ходе строительства | 65% — при передаче

 

Преимущества Mina Al Arab

Mina Al Arab — это один из самых престижных прибрежных районов Рас-Аль-Хаймы с чистыми пляжами, охраняемыми природными зонами и современными жилыми комплексами. Район активно развивается, особенно в связи со строительством Wynn Al Marjan Island — первого в ОАЭ интегрированного курорта с легальным казино. Открытие комплекса (70-этажный отель, 1 542 номера, 22 ресторана, яхт-клуб, SPA) запланировано на начало 2027 года. Этот проект значительно повысит туристическую привлекательность и стоимость недвижимости в регионе.

Местонахождение на карте

Mina Al arab, ОАЭ

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Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' (В наличии более 168 квартир)
Mina Al arab, ОАЭ
от
$259,754
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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