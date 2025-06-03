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Жилой комплекс " W Hotels & Residences Al Marjan Island "

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,26 млн
от
$12,563/м²
;
Premium Premium
24
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ID: 25665
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

О комплексе

W Hotels & Residences Al Marjan Island, Рас-Аль-Хайма

Знаковое сотрудничество Dalands Holding и Marriott International

W Hotels & Residences Al Marjan Island знаменует собой дебют первого брендированного жилого проекта под маркой W Hotels на побережье ОАЭ, с видом на будущий курорт-казино Wynn. Этот проект, реализуемый компанией Dalands Holding совместно с Marriott International, расположен на западной стороне острова Аль-Марджан — одного из самых быстрорастущих инвестиционных направлений в ОАЭ.

Эксклюзивная жизнь у моря

Элитный жилой комплекс предлагает тщательно подобранную коллекцию полностью меблированных роскошных резиденций, включая:

  • Апартаменты с 1 и 2 спальнями

  • Двухуровневые апартаменты с 2 и 3 спальнями

  • Двухуровневые апартаменты с 5 спальнями

Все резиденции оформлены в выразительном и смелом стиле бренда W, включая:

  • Инновационные планировки

  • Яркие и акцентные интерьеры

  • Отделку из натуральных, высококачественных материалов

Цены от 4 600 000 AED (1 100 000 EUR)
План оплаты: 70/30 без процентов
Ориентировочная дата завершения: IV квартал 2027 года

Уникальные удобства

Резиденты смогут наслаждаться премиальной инфраструктурой, включая:

  • Террасу WET с панорамным инфинити-бассейном

  • Лаунж W и три концептуальных ресторана

  • Фирменный спа AWAY®

  • Фитнес-центр FIT®

  • Детские игровые зоны

  • Прямой доступ к частному пляжу

  • Круглосуточная охрана и подземная парковка

  • Эксклюзивные бутики и магазины

Владельцы получают платиновое членство в сети W Hotels по всему миру.

Стратегическое расположение

Al Marjan Island — искусственный архипелаг с активно развивающейся гостиничной инфраструктурой. Уже работают отели Hilton, Rixos и DoubleTree. Открытие первого в ОАЭ курорт-казино Wynn Al Marjan Island запланировано на 2027 год — всего в нескольких минутах ходьбы от комплекса, что значительно увеличивает инвестиционную привлекательность проекта.

Ожидаемая доходность: 8–10% в год
Прогноз роста стоимости недвижимости: до 20% по мере завершения инфраструктуры

Развитая инфраструктура района

Поблизости находятся:

  • Модные кафе, рестораны и пляжные клубы

  • Торгово-развлекательные центры

  • Школы и медицинские учреждения

  • Культурные достопримечательности: форт Дайя, Национальный музей, Старый рынок, гольф-клуб Аль-Хамра

Транспортная доступность:

  • Международный аэропорт Рас-Аль-Хаймы — 30 минут

  • Международный аэропорт Дубая — 60 минут по шоссе E311

Образ жизни. Инвестиция. Будущее.

Если вы стремитесь к роскошной жизни у моря или хотите сделать выгодное вложение в стремительно развивающийся рынок недвижимости ОАЭ, W Hotels & Residences Al Marjan Island — это идеальное сочетание комфорта, стиля и перспектив.

 

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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Жилой комплекс " W Hotels & Residences Al Marjan Island "
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,26 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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