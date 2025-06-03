Жилой комплекс " W Hotels & Residences Al Marjan Island "

W Hotels & Residences Al Marjan Island, Рас-Аль-Хайма
Знаковое сотрудничество Dalands Holding и Marriott International
W Hotels & Residences Al Marjan Island знаменует собой дебют первого брендированного жилого проекта под маркой W Hotels на побережье ОАЭ, с видом на будущий курорт-казино Wynn. Этот проект, реализуемый компанией Dalands Holding совместно с Marriott International, расположен на западной стороне острова Аль-Марджан — одного из самых быстрорастущих инвестиционных направлений в ОАЭ.
Эксклюзивная жизнь у моря
Элитный жилой комплекс предлагает тщательно подобранную коллекцию полностью меблированных роскошных резиденций, включая:
Апартаменты с 1 и 2 спальнями
Двухуровневые апартаменты с 2 и 3 спальнями
Двухуровневые апартаменты с 5 спальнями
Все резиденции оформлены в выразительном и смелом стиле бренда W, включая:
Инновационные планировки
Яркие и акцентные интерьеры
Отделку из натуральных, высококачественных материалов
Цены от 4 600 000 AED (1 100 000 EUR)
План оплаты: 70/30 без процентов
Ориентировочная дата завершения: IV квартал 2027 года
Уникальные удобства
Резиденты смогут наслаждаться премиальной инфраструктурой, включая:
Террасу WET с панорамным инфинити-бассейном
Лаунж W и три концептуальных ресторана
Фирменный спа AWAY®
Фитнес-центр FIT®
Детские игровые зоны
Прямой доступ к частному пляжу
Круглосуточная охрана и подземная парковка
Эксклюзивные бутики и магазины
Владельцы получают платиновое членство в сети W Hotels по всему миру.
Стратегическое расположение
Al Marjan Island — искусственный архипелаг с активно развивающейся гостиничной инфраструктурой. Уже работают отели Hilton, Rixos и DoubleTree. Открытие первого в ОАЭ курорт-казино Wynn Al Marjan Island запланировано на 2027 год — всего в нескольких минутах ходьбы от комплекса, что значительно увеличивает инвестиционную привлекательность проекта.
Ожидаемая доходность: 8–10% в год
Прогноз роста стоимости недвижимости: до 20% по мере завершения инфраструктуры
Развитая инфраструктура района
Поблизости находятся:
Модные кафе, рестораны и пляжные клубы
Торгово-развлекательные центры
Школы и медицинские учреждения
Культурные достопримечательности: форт Дайя, Национальный музей, Старый рынок, гольф-клуб Аль-Хамра
Транспортная доступность:
Международный аэропорт Рас-Аль-Хаймы — 30 минут
Международный аэропорт Дубая — 60 минут по шоссе E311
Образ жизни. Инвестиция. Будущее.
Если вы стремитесь к роскошной жизни у моря или хотите сделать выгодное вложение в стремительно развивающийся рынок недвижимости ОАЭ, W Hotels & Residences Al Marjan Island — это идеальное сочетание комфорта, стиля и перспектив.