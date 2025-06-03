Жилой комплекс " W Hotels & Residences Al Marjan Island "

W Hotels & Residences Al Marjan Island, Рас-Аль-Хайма

Знаковое сотрудничество Dalands Holding и Marriott International

W Hotels & Residences Al Marjan Island знаменует собой дебют первого брендированного жилого проекта под маркой W Hotels на побережье ОАЭ, с видом на будущий курорт-казино Wynn. Этот проект, реализуемый компанией Dalands Holding совместно с Marriott International, расположен на западной стороне острова Аль-Марджан — одного из самых быстрорастущих инвестиционных направлений в ОАЭ.

Эксклюзивная жизнь у моря

Элитный жилой комплекс предлагает тщательно подобранную коллекцию полностью меблированных роскошных резиденций, включая:

Апартаменты с 1 и 2 спальнями

Двухуровневые апартаменты с 2 и 3 спальнями

Двухуровневые апартаменты с 5 спальнями

Все резиденции оформлены в выразительном и смелом стиле бренда W, включая:

Инновационные планировки

Яркие и акцентные интерьеры

Отделку из натуральных, высококачественных материалов

Цены от 4 600 000 AED (1 100 000 EUR)

План оплаты: 70/30 без процентов

Ориентировочная дата завершения: IV квартал 2027 года

Уникальные удобства

Резиденты смогут наслаждаться премиальной инфраструктурой, включая:

Террасу WET с панорамным инфинити-бассейном

Лаунж W и три концептуальных ресторана

Фирменный спа AWAY®

Фитнес-центр FIT®

Детские игровые зоны

Прямой доступ к частному пляжу

Круглосуточная охрана и подземная парковка

Эксклюзивные бутики и магазины

Владельцы получают платиновое членство в сети W Hotels по всему миру.

Стратегическое расположение

Al Marjan Island — искусственный архипелаг с активно развивающейся гостиничной инфраструктурой. Уже работают отели Hilton, Rixos и DoubleTree. Открытие первого в ОАЭ курорт-казино Wynn Al Marjan Island запланировано на 2027 год — всего в нескольких минутах ходьбы от комплекса, что значительно увеличивает инвестиционную привлекательность проекта.

Ожидаемая доходность: 8–10% в год

Прогноз роста стоимости недвижимости: до 20% по мере завершения инфраструктуры

Развитая инфраструктура района

Поблизости находятся:

Модные кафе, рестораны и пляжные клубы

Торгово-развлекательные центры

Школы и медицинские учреждения

Культурные достопримечательности: форт Дайя, Национальный музей, Старый рынок, гольф-клуб Аль-Хамра

Транспортная доступность:

Международный аэропорт Рас-Аль-Хаймы — 30 минут

Международный аэропорт Дубая — 60 минут по шоссе E311

Образ жизни. Инвестиция. Будущее.

Если вы стремитесь к роскошной жизни у моря или хотите сделать выгодное вложение в стремительно развивающийся рынок недвижимости ОАЭ, W Hotels & Residences Al Marjan Island — это идеальное сочетание комфорта, стиля и перспектив.