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  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты в элитном жилом комплексе Sunset Bay Two в районе Dubai Islands, ОАЭ

Жилой комплекс Меблированные апартаменты в элитном жилом комплексе Sunset Bay Two в районе Dubai Islands, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$594,328
14.04.2025
$590,658
13.04.2025
$591,004
12.04.2025
$593,211
11.04.2025
$606,614
10.04.2025
$609,087
09.04.2025
$612,151
08.04.2025
$611,769
06.04.2025
$612,126
05.04.2025
$606,550
04.04.2025
$614,659
03.04.2025
$621,475
02.04.2025
$620,167
01.04.2025
$618,763
30.03.2025
$616,861
29.03.2025
$621,473
28.03.2025
$623,743
27.03.2025
$621,557
26.03.2025
$621,168
25.03.2025
$619,046
24.03.2025
$616,951
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Описание Описание
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ID: 24857
ID новостройки на Realting
In CRM: 2423172
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс Sunset Bay Two на Dubai Islands. Здесь вас ждет мир, обрамленный чистейшими берегами и непринужденной элегантностью. Dubai Islands представляет собой прибрежное убежище, идеально связанное с динамичным ритмом города. Ключевые особенности проекта включают в себя: близость к пляжам, торговым центрам и парку, а также полностью меблированные апартаменты с индивидуальным дизайном, станции зарядки для электромобилей.

Комплекс предлагает 21 километр нетронутой береговой линии, сертифицированной по стандарту Blue Flag Global Accreditation, и 9 исключительных марин, которые обеспечивают доступ к бесконечным морским приключениям. Расслабьтесь на пляжах с 86 отелями и курортами мирового класса, которые определяют комфорт. Рядом находятся 2 поля для гольфа, которые предлагают невероятный опыт игры с захватывающими видами. На крыше комплекса расположен инфинити-бассейн. Погрузитесь в зеленые насаждения и живописные тропы, которые объединяют природу и современную жизнь.

Прочие удобства включают в себя: зоны для обедов на открытом воздухе, барбекю и отдыха, пространства для встреч с близкими, джакузи, детскую площадку, зону для йоги на открытом воздухе, частную террасу, стол для пинг-понга, клубный дом и тренажерный зал.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 60/40

  • ⁠20% - при бронировании
  • 5% - май 2025
  • 5% - сентябрь 2025
  • 10% - январь 2026
  • 10% - май 2026
  • 10% - сентябрь 2026
  • 40% - во время сдачи проекта (январь 2027)
Удобства и оснащение в доме
  • Бассейны
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Джакузи
  • Детская игровая площадка
  • Зона для йоги
  • Тренажерный зал
  • Клубный дом
  • Частные террасы
  • Зона барбекю
  • Захватывающие виды на закат
  • Пляжи
  • 2 поля для гольфа
  • Парк

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в элитном жилом комплексе Sunset Bay Two в районе Dubai Islands, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$594,328
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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