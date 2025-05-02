Жилой комплекс Меблированные апартаменты в элитном жилом комплексе Sunset Bay Two в районе Dubai Islands, ОАЭ

Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс Sunset Bay Two на Dubai Islands. Здесь вас ждет мир, обрамленный чистейшими берегами и непринужденной элегантностью. Dubai Islands представляет собой прибрежное убежище, идеально связанное с динамичным ритмом города. Ключевые особенности проекта включают в себя: близость к пляжам, торговым центрам и парку, а также полностью меблированные апартаменты с индивидуальным дизайном, станции зарядки для электромобилей.

Комплекс предлагает 21 километр нетронутой береговой линии, сертифицированной по стандарту Blue Flag Global Accreditation, и 9 исключительных марин, которые обеспечивают доступ к бесконечным морским приключениям. Расслабьтесь на пляжах с 86 отелями и курортами мирового класса, которые определяют комфорт. Рядом находятся 2 поля для гольфа, которые предлагают невероятный опыт игры с захватывающими видами. На крыше комплекса расположен инфинити-бассейн. Погрузитесь в зеленые насаждения и живописные тропы, которые объединяют природу и современную жизнь.

Прочие удобства включают в себя: зоны для обедов на открытом воздухе, барбекю и отдыха, пространства для встреч с близкими, джакузи, детскую площадку, зону для йоги на открытом воздухе, частную террасу, стол для пинг-понга, клубный дом и тренажерный зал.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 60/40

⁠20% - при бронировании

5% - май 2025

5% - сентябрь 2025

10% - январь 2026

10% - май 2026

10% - сентябрь 2026

40% - во время сдачи проекта (январь 2027)

Бассейны

Кинотеатр под открытым небом

Джакузи

Детская игровая площадка

Зона для йоги

Тренажерный зал

Клубный дом

Частные террасы

Зона барбекю

Захватывающие виды на закат

Пляжи

2 поля для гольфа

Парк

Удобства и оснащение в доме