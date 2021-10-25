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Hayat Residence

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€128,340
;
8
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Описание Описание
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О комплексе

Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион, а также великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива.

На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая набережная, рестораны и магазины на берегу, живописные велосипедные и пешеходные дорожки, и все это вращается вокруг отличного положения и захватывающих видов, которые его окружают.

Исключительное качество жизни становится доступным с  видами услуг, которые предлагаются: хрустальные лагуны, выход на пляж, захватывающие водные виды спорта, смягчающие водные объекты, рестораны, магазины, песчаные пляжи и эксклюзивные рестораны с освежающей атмосферой воды.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 72.0
Цена за м², EUR 2,686
Цена квартиры, EUR 193,427
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 110.0
Цена за м², EUR 2,467
Цена квартиры, EUR 271,348
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Студия
Площадь, м² 43.9
Цена за м², EUR 2,923
Цена квартиры, EUR 128,340
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 15 000 м
Детский сад 1 200 м
Море 100 м
Торговый центр 1 300 м
Школа 1 200 м

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Hayat Residence
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€128,340
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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