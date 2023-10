Дубай, ОАЭ

от €491,718

66–149 м² 2

Сдача в: 2026

Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Oceano — премиальный жилой проект от The Luxe Developers на Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме. Комплекс с видом на Арабский залив будет состоять из двух 17-этажных небоскребов-близнецов со стеклянными фасадами и минималистичным обрамлением. На входе в Oceano будет каскадный фонтан. В комплексе — 206 жилых единиц: апартаменты с 1–4 спальнями, шесть двухуровневых пентхаусов и две sky villas. Площадь недвижимости — от 66 кв. м до 2,056 кв. м. В футуристические интерьеры Oceano будут интегрированы «умные» технологии. В элитном комплексе будут первоклассные удобства: - частный пляж; - причал; - СПА; - тренажерный зал; - бассейн с видом на Арабский залив; - частный салон; - сигарный салон; - бассейн с террасой для отдыха; - торговые точки. Расположение: В Oceano вы сможете наслаждаться курортным образом жизни благодаря заведениям F&B и роскошным отелям, которые расположены в шаговой доступности. Среди них — The Market, Neo Sky Bar, Movenpick Resort Al Marjan Island, DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island и др. В нескольких шагах есть супермаркет ZOOM. В 10 минутах езды расположены объекты социальной инфраструктуры: - RAK Medical Center Al Jazeera; - RAK Medical Center Al Hamra; - Al Hamra Mall; - Leptis Hypermarket Al Hamra; - RAK Academy — British School Al Hamra — BSH. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!