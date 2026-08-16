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Новостройки в Рас-эль-Хайме

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Жилой комплекс Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island.
Показать все Жилой комплекс Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island.
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$449,285
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Aqua Arc: жизнь премиум‑класса на острове Al Marjan Island Aqua Arc — жилой комплекс премиум‑класса на острове Al Marjan Island (Рас‑эль‑Хайма), предлагающий полностью меблированные апартаменты с эксклюзивными удобствами и частным выходом к пляжу. Проект сочетает живописные прибрежные пей…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$426,836
Год сдачи 2026
Квартиры на берегу моря с рассрочкой на 5 лет с постоплатой на острове Аль-Марджан Этот прибрежный проект расположен на живописном берегу острова Аль-Марджан — известного искусственного архипелага в Рас-эль-Хайме. Он предлагает уникальный образ жизни рядом с кристально чистой водой и развлеч…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,03 млн
Год сдачи 2026
Квартиры на берегу моря с рассрочкой на 5 лет с постоплатой на острове Аль-Марджан Этот прибрежный проект расположен на живописном берегу острова Аль-Марджан — известного искусственного архипелага в Рас-эль-Хайме. Он предлагает уникальный образ жизни рядом с кристально чистой водой и развлеч…
Агентство
TEKCE Real Estate
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$820,127
Год сдачи 2028
Количество этажей 15
Квартиры на берегу моря с оплатой после сдачи на острове Аль-Марджан Остров Аль-Марджан — потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, простирающийся на 4,5 километра в Персидский залив и предлагающий более 7 километров белоснежных песчаных пляжей и 23 километра набережной. Остров со…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$699,826
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры с рассрочкой платежа от бренда Gianfranco Ferré на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме Остров Аль-Марджан — потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, расположенный в Персидском заливе. Он представляет собой идеальное сочетание отдыха, роскоши и высокого стиля жизни. Архип…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Показать все Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Mina Al arab, ОАЭ
от
$217,835
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 21
Nura — современная прибрежная резиденция с панорамными видами и курортной инфраструктурой в Mina Al Arab от RAK Properties! Nura — новый премиальный жилой комплекс от RAK Properties, расположенный в районе Downtown Mina, внутри масштабного прибрежного сообщества Mina Al Arab в Рас-Аль-Хай…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$707,924
Год сдачи 2026
Квартиры на берегу моря с рассрочкой на 5 лет с постоплатой на острове Аль-Марджан Этот прибрежный проект расположен на живописном берегу острова Аль-Марджан — известного искусственного архипелага в Рас-эль-Хайме. Он предлагает уникальный образ жизни рядом с кристально чистой водой и развлеч…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Radisson Blu: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central.
Жилой комплекс Radisson Blu: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central.
Жилой комплекс Radisson Blu: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central.
Жилой комплекс Radisson Blu: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central.
Жилой комплекс Radisson Blu: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central.
Показать все Жилой комплекс Radisson Blu: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central.
Жилой комплекс Radisson Blu: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central.
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$306,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Radisson Blu Hotel & Residences: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central Свяжитесь с нами для бронирования лучших лотов на этапе soft launch! Radisson Blu Hotel & Residences в сердце культурно-делового хаба RAK Central — Radisson Blu Hotel & Residences.  Это идеа…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Показать все Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mina Al arab, ОАЭ
от
$234,949
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Mirasol II - Роскошная набережная в Рас-эль-Хайме:Откройте для себя Mirasol II от RAK Properties - знаковая новая разработка в Северной гавани Мина-Аль-Араб, сочетающая жизнь в курортном стиле, современный дизайн и лучшие инвестиционные возможности.Обзор проекта:Расположение: Северная гавань…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Показать все Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Mina Al arab, ОАЭ
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Магистр урбанистической архитектуры и естественной гармонииОт шикарных однокомнатных апартаментов до роскошных трехкомнатных дуплексов, каждая резиденция воплощает симфонию изысканности и современной жизни. Здесь панорамные окна не только обрамляют безмятежную лагуну, но и приносят яркую ост…
Агентство
PSI Real Estate LLC
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Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$869,867
Год сдачи 2029
Количество этажей 19
Апартаменты на берегу моря в проекте в стиле Захи Хадид на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа Остров Аль-Марджан — это потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты, простирающийся на 4,5 километра в Персидский залив и занимающий площадь 2,7 миллион…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Показать все Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$626,276
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island Pelagia - архитектурный шедевр, расположенный на Al Marjan Island. Здание будет иметь уникальный дизайн, вдохновленный завораживающей красотой океана — изящные балконы с плавными линиями напоминают о ритмичном движении волн. Кл…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah
Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah
Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah
Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah
Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah
Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah
Жилой комплекс Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$306,170
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Radisson Blu Hotel & Residences: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central Свяжитесь с нами для бронирования лучших лотов на этапе soft launch! Radisson Blu Hotel & Residences в сердце культурно-делового хаба RAK Central — Radisson Blu Hotel & Residences.  Это идеа…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.
Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.
Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.
Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.
Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.
Показать все Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.
Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$460,177
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме Tonino Lamborghini Residences — премиальный брендированный комплекс от застройщика BNW Developments на острове Аль‑Марджан (эмират Рас‑эль‑Хайма). Проект воплощает концепцию роскошного курортного образа жизни и об…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Показать все Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$588,155
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
La Perla: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island La Perla Residences - проект представляет собой архитектурный ансамбль, сочетающий прибрежную лёгкость, гармонию линий и премиальный уровень исполнения. Здание включает 2 подземных уровня, входной этаж, 6 жилых этажей и крышу …
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,15 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры с рассрочкой платежа от бренда Gianfranco Ferré на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме Остров Аль-Марджан — потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, расположенный в Персидском заливе. Он представляет собой идеальное сочетание отдыха, роскоши и высокого стиля жизни. Архип…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,49 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 15
Квартиры на берегу моря с оплатой после сдачи на острове Аль-Марджан Остров Аль-Марджан — потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, простирающийся на 4,5 километра в Персидский залив и предлагающий более 7 километров белоснежных песчаных пляжей и 23 километра набережной. Остров со…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$924,234
Год сдачи 2028
Количество этажей 15
Квартиры на берегу моря с оплатой после сдачи на острове Аль-Марджан Остров Аль-Марджан — потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, простирающийся на 4,5 километра в Персидский залив и предлагающий более 7 километров белоснежных песчаных пляжей и 23 километра набережной. Остров со…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,45 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 19
Апартаменты на берегу моря в проекте в стиле Захи Хадид на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа Остров Аль-Марджан — это потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты, простирающийся на 4,5 километра в Персидский залив и занимающий площадь 2,7 миллион…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Показать все Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Mina Al arab, ОАЭ
от
$800,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Anantara, известная своим роскошным гостеприимством, вдохновленным Таиландом, сотрудничает с RAK Properties, ведущим разработчиком Эмиратов на протяжении более двух десятилетий, чтобы представить эксклюзивную коллекцию набережных резиденций в Мине, Рас-Аль-Хайма. Это сотрудничество сочетает …
Агентство
PSI Real Estate LLC
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с казино Wynn на острове Аль-Марджан
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$984,384
Год сдачи 2029
Количество этажей 20
Квартиры на первой береговой линии на острове Аль-Марджан, рядом с казино Wynn Остров Аль-Марджан — впечатляющий искусственный архипелаг в эмирате Рас-эль-Хайма, ОАЭ. Он протянулся на 4,5 км вглубь Персидского залива и занимает территорию площадью 2,7 миллиона м². Разработанный как прибрежно…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$258,888
Год сдачи 2026
Квартиры на берегу моря с рассрочкой на 5 лет с постоплатой на острове Аль-Марджан Этот прибрежный проект расположен на живописном берегу острова Аль-Марджан — известного искусственного архипелага в Рас-эль-Хайме. Он предлагает уникальный образ жизни рядом с кристально чистой водой и развлеч…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Показать все Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$533,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Acacia Fashion TV: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island Fashion TV Acacia - грациозно возвышается на престижном берегу острова Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме. Этот архитектурный шедевр, спроектированный всемирно известной компанией Conin International, гармонично сочетает в себе…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Многоквартирный жилой дом Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,97 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 19
Апартаменты на берегу моря в проекте в стиле Захи Хадид на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа Остров Аль-Марджан — это потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты, простирающийся на 4,5 километра в Персидский залив и занимающий площадь 2,7 миллион…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Park Beach Residence 2
Жилой комплекс Park Beach Residence 2
Жилой комплекс Park Beach Residence 2
Жилой комплекс Park Beach Residence 2
Жилой комплекс Park Beach Residence 2
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Жилой комплекс Park Beach Residence 2
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$272,257
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Апартаменты в новом комплексе Park Beach Residence 2 на живописном берегу Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме! Премиальные удобства! Первоклассное расположение на набережной! Полностью оборудованная кухня! Комплекс окружает чистейшие пляжи, роскошные курорты! Подберем жилье с выгодной ставкой п…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Waterfront
Жилой комплекс Waterfront
Жилой комплекс Waterfront
Жилой комплекс Waterfront
Жилой комплекс Waterfront
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Жилой комплекс Waterfront
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$278,082
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Апартаменты в роскошном прибрежном комплексе Waterfront в Al Hamra Village! Живописный вид на море! Благодаря расположению возле казино, апартаменты будут иметь высокий доход от сдачи в аренду и перепродажи! Доход от перепродажи - 30%! Поблизости находятся все объекты инфраструктуры для комф…
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Жилой комплекс The Royal Breeze Residences
Жилой комплекс The Royal Breeze Residences
Жилой комплекс The Royal Breeze Residences
Жилой комплекс The Royal Breeze Residences
Жилой комплекс The Royal Breeze Residences
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Жилой комплекс The Royal Breeze Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,23 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
Готовые апартаменты в новом комплексе Royal Breeze Residences на курорте Al Hamra Village! Отличный вариант для сдачи в аренду (ROI - 9% в $)! На берегу моря! Комплекс сдан! Инфраструктура: благоустроенная территория с ландшафтными садами, гольф-поля и гольф-клуб, яхтенная гавань, бассейн…
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Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Показать все Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,31 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить вам эту роскошную недвижимость в поистине эксклюзивном районе Дубая, на острове Аль-Марджан, который пользуется большим спросом у крупных бизнесменов со всего мира. Так называется величественный проект известного застройщика The Luxe. Oceano располагает от 1 до 4 спален, 6…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Mina Al arab, ОАЭ
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 44–110 м²
3 объекта недвижимости 3
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион, а также великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива. На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
72.0
211,000
Квартира 2 комнаты
110.0
296,000
Студия
43.9
140,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс La Mer by ELIE SAAB Residences
Жилой комплекс La Mer by ELIE SAAB Residences
Жилой комплекс La Mer by ELIE SAAB Residences
Жилой комплекс La Mer by ELIE SAAB Residences
Жилой комплекс La Mer by ELIE SAAB Residences
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Жилой комплекс La Mer by ELIE SAAB Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$528,462
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 18
Потрясающие апартаменты в жилом комплексе La Mer by ELIE SAAB Residences в Рас-эль-Хайме! На берегу моря! Эксклюзивные удобства! Дизайнерский интерьер! Полностью меблированная кухня с техникой! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: детский клуб и крыт…
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Жилой комплекс Playa Del Sol
Жилой комплекс Playa Del Sol
Жилой комплекс Playa Del Sol
Жилой комплекс Playa Del Sol
Жилой комплекс Playa Del Sol
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Жилой комплекс Playa Del Sol
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$414,304
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 14
Апартаменты в первоклассном жилом комплексе Playa Del Sol в районе Dubai International City! Рядом с морем! Благодаря локации, комплекс прекрасно подойдет для инвестиций! Поблизости от будущего казино в Рас-эль-Хайме! Премиальные удобства! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рас…
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Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
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Жилой комплекс EDGE
Mina Al arab, ОАЭ
от
$205,479
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современная квартира в проекте EDGE в Рас-эль-Хайма! Для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка после передачи ключей! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Удобства: площадка для катания на коньках, бар, бассейн, с…
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Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Показать все Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, ОАЭ
от
$4,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Коллекция NB от RAK Properties - Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.Частные дома на набережной с вневременной архитектурой.4 Спальни виллы | Передача: Q4 2026Обзор проекта:NB Collection by RAK Properties - это эксклюзивный жилой анклав ультра-роскошных вилл и особняков на набережной,…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
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Жилой комплекс Nobu Residences
Жилой комплекс Nobu Residences
Жилой комплекс Nobu Residences
Жилой комплекс Nobu Residences
Жилой комплекс Nobu Residences
Показать все Жилой комплекс Nobu Residences
Жилой комплекс Nobu Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$630,249
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Роскошные апартаменты в Nobu Residences в Рас-эль-Хайма! Высокий доход от инвестиций (ROI - 6% в $)! Доходность от перепродажи - 15-20%! Апартаменты полностью меблированы! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Преимущества: частный бассейн и тренажерный зал, детский клуб с игровой з…
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Многоквартирный жилой дом JW Marriott residences al Marjan Island
Многоквартирный жилой дом JW Marriott residences al Marjan Island
Многоквартирный жилой дом JW Marriott residences al Marjan Island
Многоквартирный жилой дом JW Marriott residences al Marjan Island
Многоквартирный жилой дом JW Marriott residences al Marjan Island
Показать все Многоквартирный жилой дом JW Marriott residences al Marjan Island
Многоквартирный жилой дом JW Marriott residences al Marjan Island
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$828,915
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады представить вам эту роскошную недвижимость в эксклюзивном районе, расположенном на берегу острова Аль-Марьян в Рас-эль-Хайме. JW Marriott Residences предлагает неповторимые впечатления. В проекте предусмотрено от 1 до 2 спален. Объединенные Арабские Эмираты — это место, где разнообра…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Показать все Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Mina Al arab, ОАЭ
от
$562,967
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Апартаменты с видом на набережную и Персидский залив! Доходность - 6% в $! Частный пляж! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни и инвестиций! Полностью оборудованная кухня! Новом премиальный комплекс Porto Playa расположен в Ras al Khaimah. Удобства: специальный фитнес-центр, клубный дом, бассе…
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Жилой комплекс One Central
Жилой комплекс One Central
Жилой комплекс One Central
Жилой комплекс One Central
Жилой комплекс One Central
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Жилой комплекс One Central
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$198,423
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Апартаменты в инновационном проекте One Central в самом сердце Рас-эль-Хаймы! Панорамный вид на море! Удобное расположение! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бесконечный бассейн на крыше, кинотеатр под откр…
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Жилой комплекс Shoreline
Жилой комплекс Shoreline
Жилой комплекс Shoreline
Жилой комплекс Shoreline
Жилой комплекс Shoreline
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Жилой комплекс Shoreline
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$501,370
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Шикарные апартаменты в новом проекте Shoreline на берегу моря! Премиальная локация! Прямой выход на пляж! Рядом с Wynn Casino! Благодаря своему расположению возле казино, апартаменты будут иметь высокий доход от сдачи в аренду и перепродажи! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или р…
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Многоквартирный жилой дом The Astera by Aston Martin Darglobal
Многоквартирный жилой дом The Astera by Aston Martin Darglobal
Многоквартирный жилой дом The Astera by Aston Martin Darglobal
Многоквартирный жилой дом The Astera by Aston Martin Darglobal
Многоквартирный жилой дом The Astera by Aston Martin Darglobal
Показать все Многоквартирный жилой дом The Astera by Aston Martin Darglobal
Многоквартирный жилой дом The Astera by Aston Martin Darglobal
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$474,698
Год сдачи 2028
Количество этажей 16
Astera, интерьеры Aston Martin, передовые технологии в области материаловедения, тщательное ремесло и непревзойденные характеристики с последующим созданием желанных роскошных резиденций. В сотрудничестве с Darglobal это исключительное сочетание компетентности и инноваций привело к рождению…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс Manta Bay
Жилой комплекс Manta Bay
Жилой комплекс Manta Bay
Жилой комплекс Manta Bay
Жилой комплекс Manta Bay
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Жилой комплекс Manta Bay
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$328,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Премиальный жилой комплекс Manta Bay на острове Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме! Апартаменты для жизни и инвестиций! Доход от сдачи в аренду - от 6%! Полностью меблированные апартаменты! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: несколько бассейнов; полностью обору…
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Многоквартирный жилой дом JW Marriott Penthouses
Многоквартирный жилой дом JW Marriott Penthouses
Многоквартирный жилой дом JW Marriott Penthouses
Многоквартирный жилой дом JW Marriott Penthouses
Многоквартирный жилой дом JW Marriott Penthouses
Показать все Многоквартирный жилой дом JW Marriott Penthouses
Многоквартирный жилой дом JW Marriott Penthouses
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$2,22 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Представляя этот эксклюзивный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями, расположенный в эксклюзивном районе, расположенном на острове Аль-Марджан в Рас-Аль-Хайме, отель JW Marriott Residences предлагает уникальные впечатления. Объединенные Арабские Эмираты — это место, где разнообразие, роскошь …
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Многоквартирный жилой дом Moonstone Missoni Octa
Многоквартирный жилой дом Moonstone Missoni Octa
Многоквартирный жилой дом Moonstone Missoni Octa
Многоквартирный жилой дом Moonstone Missoni Octa
Многоквартирный жилой дом Moonstone Missoni Octa
Показать все Многоквартирный жилой дом Moonstone Missoni Octa
Многоквартирный жилой дом Moonstone Missoni Octa
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$350,964
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Проект расположен на острове Аль-Марьян, Рас-Аль-Хайма. Элементы дизайна проекта подчеркивают природную красоту окружающей территории, создавая ощущение гармонии между Проект и природная среда. Moonstone, разработанный совместно с Missoni Interiors, представляет собой шедевр роскошной жизн…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс The Beach Vista
Жилой комплекс The Beach Vista
Жилой комплекс The Beach Vista
Жилой комплекс The Beach Vista
Жилой комплекс The Beach Vista
Показать все Жилой комплекс The Beach Vista
Жилой комплекс The Beach Vista
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$312,059
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 15
Апартаменты в роскошном комплексе The Beach Vista! Рядом с морем! Захватывающий вид на море и Wynn Al Marjan Island с первым в ОАЭ казино! Прямой выход на пляж! Первоклассное расположение! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: тренажерный зал, несколь…
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Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Показать все Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Жилой комплекс High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$434,833
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
SKAI by RAK Properties - Branded Luxury on the Shores of Mina Al Arab.Ультра-премиум набережные резиденции в Рас-Аль-Хайме.1-2 Квартиры и пентхаусы с спальнями | Брендированные резиденции | Q4 2028 ЗавершениеОбзор проекта:Скай - Рак Недвижимость - это новаторская фирменная жилая застройка, р…
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Grupo WAME Real Estate
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Жилой комплекс Rosso Bay
Жилой комплекс Rosso Bay
Жилой комплекс Rosso Bay
Жилой комплекс Rosso Bay
Жилой комплекс Rosso Bay
Жилой комплекс Rosso Bay
Жилой комплекс Rosso Bay
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$524,773
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 24
Брендированные апартаменты для комфортного проживания и инвестиций! Высокая доходность от сдачи в аренду (ROI - 6% в $)! Предоставим каталог инвестора! Доход от аренды в месяц - 1000$. Беспроцентная рассрочка! В резиденции будут приватные ванные комнаты в спальнях и встроенные шкафы или г…
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Жилой комплекс Marriot Resort & Residences
Жилой комплекс Marriot Resort & Residences
Жилой комплекс Marriot Resort & Residences
Жилой комплекс Marriot Resort & Residences
Жилой комплекс Marriot Resort & Residences
Показать все Жилой комплекс Marriot Resort & Residences
Жилой комплекс Marriot Resort & Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$753,425
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Апартаменты в культовом жилом комплексе Marriot Resort & Residences! Высокий доход от инвестиций (ROI - 12,7% в $)! Доход от перепродажи - 43%! Полностью меблированные! Шикарный панорамный вид на море! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: 6 уникальных ресторанов, великолепный спа-центр…
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Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Показать все Жилой комплекс Ellington Views 2
Жилой комплекс Ellington Views 2
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$524,336
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Апартаменты с панорамным видом на пляж! Беспроцентная рассрочка! Доходность от 10% в $! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Комплекс Ellington Views 2 расположен в Ras al Khaimah. Инфраструктура: пляжный клуб, бассейн, крытый симулятор гольфа, фитнес-студию, зон…
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DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Показать все Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Многоквартирный жилой дом Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$211,382
Год сдачи 2028
Количество этажей 32
Основные разработчики Colibri Views: Elevate Your Life in RAK CentralРоскошь с Casino-View Prestige, умным комфортом и сильным потенциалом ROI в самом быстрорастущем городском центре Рас-Аль-ХаймыОригинальное название: The New Power Address in RAKРасположенный в RAK Central, всего в нескольк…
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Grupo WAME Real Estate
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Mina Al arab, ОАЭ
от
$206,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
Площадь 84–131 м²
5 объектов недвижимости 5
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражающим окружающие природные элементы. Комплекс расположен на оживленном острове Хаят, в самом сердце района Мина Аль Араб, где находятся курорты InterContinental и Anantara. Из комплекса можно легко п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Квартира 2 комнаты
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Показать все Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, ОАЭ
от
$435,006
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Mirasol by RAK Properties - Seaside Sophistication at Mina Al Arab.Роскошь набережной, живущая в самом престижном сообществе Рас-Аль-Хаймы.1, 2 и 3 Спальни Апартаменты и Пентхаусы | Передача: Q2 2028Обзор проекта:Мирасол - новая прибрежная достопримечательность RAK Properties, расположенная …
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Grupo WAME Real Estate
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Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
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Жилой комплекс Cape Hayat
Mina Al arab, ОАЭ
от
$528,219
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Роскошная квартира в новом комплексе Cape Hayat в Рас-эль-Хайма! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Доходность от 10%! Возможно ВНЖ! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 2 кв. 2026 г. Удобства: велосипедная дорожка, фитнес-центр, площадки для барбекю, то…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Nikki Beach Residences
Жилой комплекс Nikki Beach Residences
Жилой комплекс Nikki Beach Residences
Жилой комплекс Nikki Beach Residences
Жилой комплекс Nikki Beach Residences
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Жилой комплекс Nikki Beach Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$649,315
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 21
Апартаменты в новом проекте Nikki Beach Residences! Апартаменты для жизни и инвестиций! Выгодная инвестиция! ROI- 6% в $. Доход от сдачи в аренду - от 1100$ в месяц! Беспроцентная рассрочка на весь период строительства! Год сдачи - 2028г. Стильный дизайн интерьеров выполнен в бежевых, …
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Жилой комплекс The Unexpected Al Marjan Hotel & Residences
Жилой комплекс The Unexpected Al Marjan Hotel & Residences
Жилой комплекс The Unexpected Al Marjan Hotel & Residences
Жилой комплекс The Unexpected Al Marjan Hotel & Residences
Жилой комплекс The Unexpected Al Marjan Hotel & Residences
Показать все Жилой комплекс The Unexpected Al Marjan Hotel & Residences
Жилой комплекс The Unexpected Al Marjan Hotel & Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$462,839
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Апартаменты в флагманском проекте The Unexpected Al Marjan Hotel & Residences на Al Marjan Island! Проект станет воплощением атмосферы вечеринок на Ибице! В нескольких шагах от будущего казино в Рас-эль-Хайме! Апартаменты полностью меблированы! Благодаря своему расположению возле казино и по…
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Жилой комплекс MASA
Жилой комплекс MASA
Жилой комплекс MASA
Жилой комплекс MASA
Жилой комплекс MASA
Жилой комплекс MASA
Жилой комплекс MASA
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$235,949
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Апартаменты на берегу моря для жизни и инвестиций! Из окон открывается шикарный панорамный вид на море! Рассрочка без процентов! Высокий доход от сдачи в аренду - 10%! Предоставим каталог инвестора! Доход от аренды в месяц - 1000$ Удобства: бассейны, включая отдельный бассейн для детей, …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс с видом на Персидский залив и ост. Al Marjan
Жилой комплекс с видом на Персидский залив и ост. Al Marjan
Жилой комплекс с видом на Персидский залив и ост. Al Marjan
Жилой комплекс с видом на Персидский залив и ост. Al Marjan
Жилой комплекс с видом на Персидский залив и ост. Al Marjan
Жилой комплекс с видом на Персидский залив и ост. Al Marjan
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$494,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Проект расположен в элитном комьюнити Al Hamra Village в  Рас-эль-Хайме. Комплекс состоит из 622 квартир, элитных студий и апартаментов с 1–3 спальнями,  расположенных в пяти зданиях средней этажности и 19 эксклюзивных таунхаусов с 4 спальнями, в каждом по 3 этажа. Из всех резиденций будут о…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Ellington Views I
Жилой комплекс Ellington Views I
Жилой комплекс Ellington Views I
Жилой комплекс Ellington Views I
Жилой комплекс Ellington Views I
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Жилой комплекс Ellington Views I
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$582,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Апартаменты в новом жилом комплексе Ellington Views I! С панорамными видами на остров Al Marjan, поля для гольфа Al Hamra Golf Course и воды Al Hamra Water Canal! Высокая доходность - от 6,8%! Подойдет для жизни и инвестиций! Беспроцентная рассрочка! Удобства: инфинити-бассейн, пляжный кл…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Жилой комплекс Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Жилой комплекс Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Жилой комплекс Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Жилой комплекс Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
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Жилой комплекс Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$350,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Площадь 36–239 м²
34 объекта недвижимости 34
Первый в мире Sky Beach — Manta Bay на острове Аль Марджан. Студия, 1 спальня, 2 спальни с ожидаемой рентабельностью инвестиций до 12%.Ваши исключительные инвестиционные возможности начинаются с 1,3 миллиона дирхамов.📍Расположение: Al Marjan Island, всего в нескольких минутах от Wynn Resort🌟…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.5 – 195.7
117,086 – 1,07 млн
Квартира 2 комнаты
130.0 – 238.9
242,342 – 1,44 млн
Квартира
49.3
476,242 – 505,106
Студия
36.0
350,000
Застройщик
Major Developers
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Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Показать все Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Жилой комплекс Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$333,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Solera by RAK Properties - Tranquil Waterfront Living in Ras Al Khaimah (недоступная ссылка — история).Современные резиденции вдоль берегов Мина Аль-Араб.1, 2 и 3 спальные апартаменты | Передача: Q2 2028Обзор проекта:Solera - это новейшая жилая застройка RAK Properties, предлагающая безмятеж…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
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Вилла Falcon Island
Вилла Falcon Island
Вилла Falcon Island
Вилла Falcon Island
Вилла Falcon Island
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Вилла Falcon Island
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$2,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Вилла в элитном проекте Falcon Island в Рас-эль-Хайме! Потрясающий панорамный вид! Премиальные удобства для комфортной жизни! Рядом с морем! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: крытый паркинг, охрана и системы видеонаблюдения, общий бассейн, детская…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс La Mazzoni
Жилой комплекс La Mazzoni
Жилой комплекс La Mazzoni
Жилой комплекс La Mazzoni
Жилой комплекс La Mazzoni
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Жилой комплекс La Mazzoni
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$513,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 15
Апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе La Mazzoni в Рас-эль-Хайме! В нескольких шагах от будущего казино в Рас-эль-Хайме! Апартаменты полностью меблированы! Благодаря своему расположению возле казино и потоку мировых звезд, апартаменты будут иметь высокий доход от сдачи в аренду и перепр…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс MOONSTONE Interiors by Missoni
Жилой комплекс MOONSTONE Interiors by Missoni
Жилой комплекс MOONSTONE Interiors by Missoni
Жилой комплекс MOONSTONE Interiors by Missoni
Жилой комплекс MOONSTONE Interiors by Missoni
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Жилой комплекс MOONSTONE Interiors by Missoni
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$511,446
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
Апартаменты на берегу моря для жизни и инвестиций! Из окон открывается шикарный панорамный вид на море! Рассрочка без процентов! Высокий доход от сдачи в аренду - 10%! Предоставим каталог инвестора! Премиальный жилой комплекс MOONSTONE Interiors by Missoni находится в городе Рас-эль-Хайма…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Marbella
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Вилла Marbella
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Вилла Marbella
Mina Al arab, ОАЭ
от
$1,46 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Изысканная вилла Marbella на берегу Аравийского моря! Отличный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 6% в $)! Предоставим каталог инвестора! Возможно получение ВНЖ! Комплекс сдан! Инфраструктура: частный пляж, площадки для гольфа, спа-центр, современный тренажерный зал, ч…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Показать все Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Многоквартирный жилой дом Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$758,631
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Мы рады представить на продажу эти роскошные апартаменты в стратегическом месте с видом на остров. Комплекс Address Residences Al Marjan Island by Emaar находится всего в 600 метрах от моря и предлагает услуги гостиничного уровня. Недвижимость доступна в башне 1 и башне 2 с видом на пляж и м…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс Manta Bay
Жилой комплекс Manta Bay
Жилой комплекс Manta Bay
Жилой комплекс Manta Bay
Жилой комплекс Manta Bay
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Жилой комплекс Manta Bay
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$326,717
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Площадь 36–129 м²
3 объекта недвижимости 3
Первый в мире Sky Beach — Manta Bay на острове Аль Марджан. Студия, 1 спальня, 2 спальни с ожидаемой рентабельностью инвестиций до 12%. Завораживая и покоряя сознание каждого, он предлагает бесподобно чарующие виды на остров Марджан.Мы предлагаем простую концепцию - наслаждайтесь безупреч…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.5
435,671
Квартира 2 комнаты
129.4
898,570
Студия
36.4
326,753
Агентство
Easy Life Property
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Mina Al arab, ОАЭ
от
$145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Площадь 39–117 м²
3 объекта недвижимости 3
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион - великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива. На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.0
211,000
Квартира 2 комнаты
117.0
296,000
Студия
39.0
145,000
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
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Жилой комплекс Quattro Del Mar
Mina Al arab, ОАЭ
от
$231,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Апартаменты с потрясающим панорамным видом на океан и доступом к пляжу! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Благоприятные условия для инвесторов и многообещающий инвестиционный потенциал! Quattro Del Mar — это новый проект компании RAK Properties…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Sora Beach Residences
Жилой комплекс Sora Beach Residences
Жилой комплекс Sora Beach Residences
Жилой комплекс Sora Beach Residences
Жилой комплекс Sora Beach Residences
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Жилой комплекс Sora Beach Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$756,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
Шикарные апартаменты в ЖК Sora Beach Residences на острове Аль-Марджан! Первая береговая линия! Развитая инфраструктура! В нескольких шагах от будущего казино в Рас-эль-Хайме! Благодаря своему расположению возле казино и потоку мировых звезд, апартаменты будут иметь высокий доход от сдачи в …
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
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Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить вам эту роскошную недвижимость в поистине эксклюзивном районе Дубая, на острове Аль-Марджан, который пользуется большим спросом у крупных бизнесменов со всего мира. Так называется величественный проект известного застройщика The Luxe. Oceano располагает от 1 до 4 спален, 6…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс Oceano
Жилой комплекс Oceano
Жилой комплекс Oceano
Жилой комплекс Oceano
Жилой комплекс Oceano
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Жилой комплекс Oceano
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$520,548
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
Площадь 66–149 м²
2 объекта недвижимости 2
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные бро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
66.0
520,548
Квартира 2 комнаты
149.0
1,15 млн
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Mantabay Major by Loro Piana
Многоквартирный жилой дом Mantabay Major by Loro Piana
Многоквартирный жилой дом Mantabay Major by Loro Piana
Многоквартирный жилой дом Mantabay Major by Loro Piana
Многоквартирный жилой дом Mantabay Major by Loro Piana
Показать все Многоквартирный жилой дом Mantabay Major by Loro Piana
Многоквартирный жилой дом Mantabay Major by Loro Piana
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$346,575
Год сдачи 2026
Откройте для себя воплощение роскоши жизни в заливе Манта, где каждая деталь призвана улучшить ваш образ жизни. От элегантных квартир-студий до просторных квартир с 2 спальнями, полуобставленных кухонной техникой и полностью меблированных Loro Piana, всего за 50 000 евро. Манта-Бэй может по…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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