Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Мы рады представить на продажу эти роскошные апартаменты в стратегическом месте с видом на остров. Комплекс Address Residences Al Marjan Island by Emaar находится всего в 600 метрах от моря и предлагает услуги гостиничного уровня. Недвижимость доступна в башне 1 и башне 2 с видом на пляж и м…