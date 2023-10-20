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Bayviews – новый жилой комплекс от застройщика RAK Properties. Две высотных башни располагаются на острове Хаят в Рас-аль-Хайме, открывая перед резидентами потрясающие виды на залив и природные достопримечательности.
Жилой комплекс представляет собой две башни – 14 и 17 этажей. Покупателям предлагаются функциональные студии, просторные апартаменты с 1-2 спальнями. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 40 до 121 квадратного метра.
Bayviews – архитектурное произведение искусства. Элегантные башни с многоугольными и округлыми фасадами объединяются друг с другом с помощью подиума, на котором располагаются ландшафтные сады и бассейны, создающие ощущение тропического курорта.
Резидентам предлагается широкий выбор эксклюзивных удобств:
- Бассейны для взрослых и детей.
- Беговые и велосипедные дорожки.
- Выход к пляжу.
- Обустроенный тренажерный зал с современным оборудованием.
- Лаунж-зоны.
- Ландшафтные сады.
- Кафе и рестораны в подиумной части.
Расположение:
Остров Хаят в Рас-аль-Хайме – это настоящее сосредоточение развлечений и пляжного образа жизни. В непосредственной близости от жилого комплекса располагается множество инфраструктурных и развлекательных объектов, которые сделают жизнь резидентов комфортнее и удобнее: начиная от парковых пространств, и заканчивая многофункциональными зонами отдыха.
Располагаясь на стыке транспортных магистралей, жилой комплекс Bayviews дает возможность наслаждаться первозданной природой, но в то же время обеспечить резидентам быстрый доступ к важным объектам.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
Baba al Bahr – это жилой комплекс от Al Hamra Real Estate Development, состоящий более чем из 500 домов. Апартаменты спроектированы с целью создания сплоченного закрытого сообщества с удобствами мирового класса. Площадь студий стартует от 40 кв.м, апартаменты с одной спальней занимают от 52 кв.м.
Жилой комплекс находится на острове Al Marjan, в окружении белых песчаных пляжей Арабского залива. Апартаменты ориентированы, прежде всего, для комфортного проживания семей с детьми. Каждый из домов оборудован системой централизованного кондиционирования воздуха, полным комплектом кухонной мебели и шкафами-купе.
Резиденция состоит из трех пирамидальных зданий, собранных в единый жилой массив. Постройки окружены садами, зелеными насаждениями и дорожками для пробежек, а в центре комплекса построен большой открытый бассейн.
Этот курортный жилой проект включает квартиры-студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы. Все апартаменты оснащены балконами, террасами или открытыми площадками, откуда открывается захватывающий вид на Арабский залив, остров Al Marjan и пляж Рас-эль-Хайма.
Инфраструктура:
- общий бассейн и детская игровая площадка;
- система контроля доступа к воротам с круглосуточной охраной;
- бар у бассейна и закусочная;
- фитнес-центр и тренажерный зал;
- тематические бассейны;
- детская игровая площадка и игровой центр;
- частный пляж;
- закрытая парковка на 800 машин с круглосуточной охраной.
Расположение:
Комплекс расположен на острове Al Marjan. Помимо жилых апартаментов на территории находится 3 пятизвездочных отеля — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree и Marjan Island Resort and Spa.
Bab Al Bahr находится в 20 минутах езды от Международного аэропорта Рас-эль-Хайма и в непосредственной близости от двух других международных аэропортов Дубая и Шарджи.
Почему выгодно работать с нами?
- 6 лет опыта работы риелтором,
- более 10 лет опыта в юридической сфере;
- безопасное юридическое сопровождение сделки;
- все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта;
- экономия Вашего времени;
- нет дополнительной комиссии;
- расскажем всё о жизни в Дубае.
С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости.
Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
Baba al Bahr – это жилой комплекс от Al Hamra Real Estate Development, состоящий более чем из 500 домов. Апартаменты спроектированы с целью создания сплоченного закрытого сообщества с удобствами мирового класса. Площадь студий стартует от 40 кв.м, апартаменты с одной спальней занимают от 52 кв.м.
Жилой комплекс находится на острове Al Marjan, в окружении белых песчаных пляжей Арабского залива. Апартаменты ориентированы, прежде всего, для комфортного проживания семей с детьми. Каждый из домов оборудован системой централизованного кондиционирования воздуха, полным комплектом кухонной мебели и шкафами-купе.
Резиденция состоит из трех пирамидальных зданий, собранных в единый жилой массив. Постройки окружены садами, зелеными насаждениями и дорожками для пробежек, а в центре комплекса построен большой открытый бассейн.
Этот курортный жилой проект включает квартиры-студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы. Все апартаменты оснащены балконами, террасами или открытыми площадками, откуда открывается захватывающий вид на Арабский залив, остров Al Marjan и пляж Рас-эль-Хайма.
Инфраструктура:
- общий бассейн и детская игровая площадка;
- система контроля доступа к воротам с круглосуточной охраной;
- бар у бассейна и закусочная;
- фитнес-центр и тренажерный зал;
- тематические бассейны;
- детская игровая площадка и игровой центр;
- частный пляж;
- закрытая парковка на 800 машин с круглосуточной охраной.
Расположение:
Комплекс расположен на острове Al Marjan. Помимо жилых апартаментов на территории находится 3 пятизвездочных отеля — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree и Marjan Island Resort and Spa.
Bab Al Bahr находится в 20 минутах езды от Международного аэропорта Рас-эль-Хайма и в непосредственной близости от двух других международных аэропортов Дубая и Шарджи.
Почему выгодно работать с нами?
- 6 лет опыта работы риелтором,
- более 10 лет опыта в юридической сфере;
- безопасное юридическое сопровождение сделки;
- все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта;
- экономия Вашего времени;
- нет дополнительной комиссии;
- расскажем всё о жизни в Дубае.
С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости.
Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
- Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик);
- Бесплатное управление недвижимостью;
- Беспроцентная рассрочка до 7 лет;
- Только опытные брокеры;
- Полное сопровождение сделки;
- Юридическая защита сделки;
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Oceano — премиальный жилой проект от The Luxe Developers на Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме. Комплекс с видом на Арабский залив будет состоять из двух 17-этажных небоскребов-близнецов со стеклянными фасадами и минималистичным обрамлением. На входе в Oceano будет каскадный фонтан.
В комплексе — 206 жилых единиц: апартаменты с 1–4 спальнями, шесть двухуровневых пентхаусов и две sky villas. Площадь недвижимости — от 66 кв. м до 2,056 кв. м. В футуристические интерьеры Oceano будут интегрированы «умные» технологии.
В элитном комплексе будут первоклассные удобства:
- частный пляж;
- причал;
- СПА;
- тренажерный зал;
- бассейн с видом на Арабский залив;
- частный салон;
- сигарный салон;
- бассейн с террасой для отдыха;
- торговые точки.
Расположение:
В Oceano вы сможете наслаждаться курортным образом жизни благодаря заведениям F&B и роскошным отелям, которые расположены в шаговой доступности. Среди них — The Market, Neo Sky Bar, Movenpick Resort Al Marjan Island, DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island и др. В нескольких шагах есть супермаркет ZOOM.
В 10 минутах езды расположены объекты социальной инфраструктуры:
- RAK Medical Center Al Jazeera;
- RAK Medical Center Al Hamra;
- Al Hamra Mall;
- Leptis Hypermarket Al Hamra;
- RAK Academy — British School Al Hamra — BSH.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
Масштабный проект Marbella Villas — это популярный район на берегу Аравийского моря с очаровательными парками и широким выбором ресторанов, магазинов и развлекательных заведений. Шикарные дома разбавлены пешеходными дорожками, игровыми площадками и местами для проведения различных мероприятий. У всех таунхаусов есть современная кухня, комната для обслуживающего персонала, сад и парковка. Во многих домах есть шикарные террасы на крыше с захватывающими дух видами.
Инфраструктура:
- Частный пляж;
- Площадки для гольфа;
- Спа-центр;
- Современный тренажерный зал;
- Частные бассейны;
- Кафе и рестораны;
- Игровая зона для детей;
- Общественный парк.
Расположение:
- 15 минут к острову с развлечениями Al Marjan;
- 30 минут к аэропорту Ras Al Khaimah;
- 1 час к международному аэропорту Дубая DXB;
- 1 час к Дубай Моллу и Бурдж Халифе;
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
Gateway II Residences — это современная малоэтажная жилая башня с плавным фасадом, отражающим окружающие элементы природы.
Отель расположен на оживленном острове Хаят в самом центре района Мина-аль-Араб, где расположены курорты InterContinental и Anantara. От башни можно легко добраться до соседнего острова, где можно найти магазины, рестораны на открытом воздухе и пляжный клуб.
Предлагая уникальный образ жизни на берегу, Gateway II Residences идеально сочетает в себе природу, роскошь и современную практичность, чтобы способствовать спокойной жизни и стать идеальным домом для семьи и друзей.
Комплекс Gateway II Residences, состоящий из просторных, изысканно оформленных апартаментов с 1 и 2 спальнями, сочетает в себе современную городскую изысканность и природную привлекательность на берегу моря.
Удобства:
- лобби/стойка регистрации;
- бассейн, тренажерный зал, гостиная и детская игровая площадка;
- беспрепятственный доступ к пляжу;
- пристань для яхт и набережная в лагуне;
- широкий выбор магазинов и ресторанов;
- общественные парки и игровые площадки;
- гипермаркеты и места отдыха;
Расположения:
Mina Al Arab — это место для блаженного отдыха, расположенное в красивой природной среде нетронутого побережья Рас-Аль-Хаймы. Район был создан с заботой об окружающей среде, с нетронутыми пляжами, многочисленными участками пышных парков и прибрежных водно-болотных угодий, посвященных сохранению и демонстрации своей природной красоты.
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
Falcon Island – эксклюзивный проект застройщика Al Harma Village. Застройка находится на закрытом острове в естественной лагуне Арабского залива, в 70 км от Дубая.
Остров предназначен для размещения широкого спектра подпроектов, включая жилые виллы, роскошные гостиничные апартаменты, тематический парк, торговый центр, бизнес-центр, чудеса света, которые станут отличными туристическими достопримечательностями наряду со многими другими предложениями.
На острове есть собственные очистные сооружения, электростанция и современная дорожная сеть. Такой жилой массив может существовать в режиме полной автономии.
Продвижение острова Falcon проходит под брендом Falconcity. Он должен стать не просто жилым массивом, а яркой достопримечательностью эмиратов. В рамках проекта будут воссозданы архитектурные особенности разных государств в современном прочтении.
Инфраструктура:
- фитнес-центр;
- пейзажный бассейн;
- детскую игровую площадку;
- сауну и спа-салон;
- теннисный корт, площадки для игры в сквош и баскетбол;
- зоны для йоги и медитации;
- кафе и рестораны;
- открытые площадки для барбекю;
- питомник;
- больницу.
В окружении комплекса находятся:
- Al Hamra Golf Club — гольф-клуб с полем на 18 лунок;
- Al Hamra Mall- двухэтажный торговый центр, с галереей высококлассных магазинов, супермаркетов и ресторанов;
- рестораны в гольф-клубе и отелях;
- спортивные комплексы;
- детские площадки;
- яхт-клуб на 200 яхт;
- частные пляжи.
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
Baba al Bahr – это жилой комплекс от Al Hamra Real Estate Development, состоящий более чем из 500 домов. Апартаменты спроектированы с целью создания сплоченного закрытого сообщества с удобствами мирового класса. Площадь студий стартует от 40 кв.м, апартаменты с одной спальней занимают от 52 кв.м.
Жилой комплекс находится на острове Al Marjan, в окружении белых песчаных пляжей Арабского залива. Апартаменты ориентированы, прежде всего, для комфортного проживания семей с детьми. Каждый из домов оборудован системой централизованного кондиционирования воздуха, полным комплектом кухонной мебели и шкафами-купе.
Резиденция состоит из трех пирамидальных зданий, собранных в единый жилой массив. Постройки окружены садами, зелеными насаждениями и дорожками для пробежек, а в центре комплекса построен большой открытый бассейн.
Этот курортный жилой проект включает квартиры-студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы. Все апартаменты оснащены балконами, террасами или открытыми площадками, откуда открывается захватывающий вид на Арабский залив, остров Al Marjan и пляж Рас-эль-Хайма.
Инфраструктура:
- общий бассейн и детская игровая площадка;
- система контроля доступа к воротам с круглосуточной охраной;
- бар у бассейна и закусочная;
- фитнес-центр и тренажерный зал;
- тематические бассейны;
- детская игровая площадка и игровой центр;
- частный пляж;
- закрытая парковка на 800 машин с круглосуточной охраной.
Расположение:
Комплекс расположен на острове Al Marjan. Помимо жилых апартаментов на территории находится 3 пятизвездочных отеля — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree и Marjan Island Resort and Spa.
Bab Al Bahr находится в 20 минутах езды от Международного аэропорта Рас-эль-Хайма и в непосредственной близости от двух других международных аэропортов Дубая и Шарджи.
Почему выгодно работать с нами?
- 6 лет опыта работы риелтором,
- более 10 лет опыта в юридической сфере;
- безопасное юридическое сопровождение сделки;
- все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта;
- экономия Вашего времени;
- нет дополнительной комиссии;
- расскажем всё о жизни в Дубае.
С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости.
Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!!
Marina Residences - комплекс расположен в AL Hamra Village, где вы сможете найти все для комфортной жизни, собственный пляж, множество бассейнов, детские площадки, спорт залы, пятизвездочные отели и торговый центр Al Hamra Mall. Здание расположено в близи с Yacht club, Sailling club, также имеется прямой доступ к пляжу.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- бассейн;
- гольф-поле;
- детская площадка;
- медицинские учреждения;
- рестораны/кафе;
- собственный пляж;
- стоянка для яхт;
- супермаркет;
- школа;
- детский сад.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!