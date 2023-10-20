  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Рас-эль-Хайма

Продажа новостроек в Рас-эль-Хайма

Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс BAYVIEWS
Жилой комплекс BAYVIEWS
Дубай, ОАЭ
от
€396,221
Площадь 113 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Bayviews – новый жилой комплекс от застройщика RAK Properties. Две высотных башни располагаются на острове Хаят в Рас-аль-Хайме, открывая перед резидентами потрясающие виды на залив и природные достопримечательности. Жилой комплекс представляет собой две башни – 14 и 17 этажей. Покупателям предлагаются функциональные студии, просторные апартаменты с 1-2 спальнями. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 40 до 121 квадратного метра. Bayviews – архитектурное произведение искусства. Элегантные башни с многоугольными и округлыми фасадами объединяются друг с другом с помощью подиума, на котором располагаются ландшафтные сады и бассейны, создающие ощущение тропического курорта. Резидентам предлагается широкий выбор эксклюзивных удобств: - Бассейны для взрослых и детей. - Беговые и велосипедные дорожки. - Выход к пляжу. - Обустроенный тренажерный зал с современным оборудованием. - Лаунж-зоны. - Ландшафтные сады. - Кафе и рестораны в подиумной части. Расположение: Остров Хаят в Рас-аль-Хайме – это настоящее сосредоточение развлечений и пляжного образа жизни. В непосредственной близости от жилого комплекса располагается множество инфраструктурных и развлекательных объектов, которые сделают жизнь резидентов комфортнее и удобнее: начиная от парковых пространств, и заканчивая многофункциональными зонами отдыха. Располагаясь на стыке транспортных магистралей, жилой комплекс Bayviews дает возможность наслаждаться первозданной природой, но в то же время обеспечить резидентам быстрый доступ к важным объектам. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Bab Al Bhar Yakout
Жилой комплекс Bab Al Bhar Yakout
Дубай, ОАЭ
от
€289,952
Площадь 129–253 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Baba al Bahr – это жилой комплекс от Al Hamra Real Estate Development, состоящий более чем из 500 домов. Апартаменты спроектированы с целью создания сплоченного закрытого сообщества с удобствами мирового класса. Площадь студий стартует от 40 кв.м, апартаменты с одной спальней занимают от 52 кв.м. Жилой комплекс находится на острове Al Marjan, в окружении белых песчаных пляжей Арабского залива. Апартаменты ориентированы, прежде всего, для комфортного проживания семей с детьми. Каждый из домов оборудован системой централизованного кондиционирования воздуха, полным комплектом кухонной мебели и шкафами-купе. Резиденция состоит из трех пирамидальных зданий, собранных в единый жилой массив. Постройки окружены садами, зелеными насаждениями и дорожками для пробежек, а в центре комплекса построен большой открытый бассейн. Этот курортный жилой проект включает квартиры-студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы. Все апартаменты оснащены балконами, террасами или открытыми площадками, откуда открывается захватывающий вид на Арабский залив, остров Al Marjan и пляж Рас-эль-Хайма. Инфраструктура: - общий бассейн и детская игровая площадка; - система контроля доступа к воротам с круглосуточной охраной; - бар у бассейна и закусочная; - фитнес-центр и тренажерный зал; - тематические бассейны; - детская игровая площадка и игровой центр; - частный пляж; - закрытая парковка на 800 машин с круглосуточной охраной. Расположение: Комплекс расположен на острове Al Marjan. Помимо жилых апартаментов на территории находится 3 пятизвездочных отеля — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree и Marjan Island Resort and Spa. Bab Al Bahr находится в 20 минутах езды от Международного аэропорта Рас-эль-Хайма и в непосредственной близости от двух других международных аэропортов Дубая и Шарджи. Почему выгодно работать с нами? - 6 лет опыта работы риелтором, - более 10 лет опыта в юридической сфере; - безопасное юридическое сопровождение сделки; - все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта; - экономия Вашего времени; - нет дополнительной комиссии; - расскажем всё о жизни в Дубае. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!  
Жилой комплекс Bab Al Bhar Kahraman
Жилой комплекс Bab Al Bhar Kahraman
Дубай, ОАЭ
от
€220,447
Площадь 96–145 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Baba al Bahr – это жилой комплекс от Al Hamra Real Estate Development, состоящий более чем из 500 домов. Апартаменты спроектированы с целью создания сплоченного закрытого сообщества с удобствами мирового класса. Площадь студий стартует от 40 кв.м, апартаменты с одной спальней занимают от 52 кв.м. Жилой комплекс находится на острове Al Marjan, в окружении белых песчаных пляжей Арабского залива. Апартаменты ориентированы, прежде всего, для комфортного проживания семей с детьми. Каждый из домов оборудован системой централизованного кондиционирования воздуха, полным комплектом кухонной мебели и шкафами-купе. Резиденция состоит из трех пирамидальных зданий, собранных в единый жилой массив. Постройки окружены садами, зелеными насаждениями и дорожками для пробежек, а в центре комплекса построен большой открытый бассейн. Этот курортный жилой проект включает квартиры-студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы. Все апартаменты оснащены балконами, террасами или открытыми площадками, откуда открывается захватывающий вид на Арабский залив, остров Al Marjan и пляж Рас-эль-Хайма. Инфраструктура: - общий бассейн и детская игровая площадка; - система контроля доступа к воротам с круглосуточной охраной; - бар у бассейна и закусочная; - фитнес-центр и тренажерный зал; - тематические бассейны; - детская игровая площадка и игровой центр; - частный пляж; - закрытая парковка на 800 машин с круглосуточной охраной. Расположение: Комплекс расположен на острове Al Marjan. Помимо жилых апартаментов на территории находится 3 пятизвездочных отеля — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree и Marjan Island Resort and Spa. Bab Al Bahr находится в 20 минутах езды от Международного аэропорта Рас-эль-Хайма и в непосредственной близости от двух других международных аэропортов Дубая и Шарджи. Почему выгодно работать с нами? - 6 лет опыта работы риелтором, - более 10 лет опыта в юридической сфере; - безопасное юридическое сопровождение сделки; - все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта; - экономия Вашего времени; - нет дополнительной комиссии; - расскажем всё о жизни в Дубае. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс Oceano
Жилой комплекс Oceano
Дубай, ОАЭ
от
€491,718
Площадь 66–149 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Oceano — премиальный жилой проект от The Luxe Developers на Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме. Комплекс с видом на Арабский залив будет состоять из двух 17-этажных небоскребов-близнецов со стеклянными фасадами и минималистичным обрамлением. На входе в Oceano будет каскадный фонтан. В комплексе — 206 жилых единиц: апартаменты с 1–4 спальнями, шесть двухуровневых пентхаусов и две sky villas. Площадь недвижимости — от 66 кв. м до 2,056 кв. м. В футуристические интерьеры Oceano будут интегрированы «умные» технологии. В элитном комплексе будут первоклассные удобства: - частный пляж; - причал; - СПА; - тренажерный зал; - бассейн с видом на Арабский залив; - частный салон; - сигарный салон; - бассейн с террасой для отдыха; - торговые точки. Расположение: В Oceano вы сможете наслаждаться курортным образом жизни благодаря заведениям F&B и роскошным отелям, которые расположены в шаговой доступности. Среди них — The Market, Neo Sky Bar, Movenpick Resort Al Marjan Island, DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island и др. В нескольких шагах есть супермаркет ZOOM. В 10 минутах езды расположены объекты социальной инфраструктуры: - RAK Medical Center Al Jazeera; - RAK Medical Center Al Hamra; - Al Hamra Mall; - Leptis Hypermarket Al Hamra; - RAK Academy — British School Al Hamra — BSH. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Marbella
Жилой комплекс Marbella
Дубай, ОАЭ
от
€498,002
Площадь 181–237 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Масштабный проект Marbella Villas — это популярный район на берегу Аравийского моря с очаровательными парками и широким выбором ресторанов, магазинов и развлекательных заведений. Шикарные дома разбавлены пешеходными дорожками, игровыми площадками и местами для проведения различных мероприятий. У всех таунхаусов есть современная кухня, комната для обслуживающего персонала, сад и парковка. Во многих домах есть шикарные террасы на крыше с захватывающими дух видами. Инфраструктура: - Частный пляж; - Площадки для гольфа; - Спа-центр; - Современный тренажерный зал; - Частные бассейны; - Кафе и рестораны; - Игровая зона для детей; - Общественный парк. Расположение: - 15 минут к острову с развлечениями Al Marjan; - 30 минут к аэропорту Ras Al Khaimah; - 1 час к международному аэропорту Дубая DXB; - 1 час к Дубай Моллу и Бурдж Халифе; Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Жилой комплекс Gateway II Residences
Жилой комплекс Gateway II Residences
Дубай, ОАЭ
от
€267,548
Площадь 88–117 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Gateway II Residences — это современная малоэтажная жилая башня с плавным фасадом, отражающим окружающие элементы природы. Отель расположен на оживленном острове Хаят в самом центре района Мина-аль-Араб, где расположены курорты InterContinental и Anantara. От башни можно легко добраться до соседнего острова, где можно найти магазины, рестораны на открытом воздухе и пляжный клуб. Предлагая уникальный образ жизни на берегу, Gateway II Residences идеально сочетает в себе природу, роскошь и современную практичность, чтобы способствовать спокойной жизни и стать идеальным домом для семьи и друзей. Комплекс Gateway II Residences, состоящий из просторных, изысканно оформленных апартаментов с 1 и 2 спальнями, сочетает в себе современную городскую изысканность и природную привлекательность на берегу моря. Удобства: - лобби/стойка регистрации; - бассейн, тренажерный зал, гостиная и детская игровая площадка; - беспрепятственный доступ к пляжу; - пристань для яхт и набережная в лагуне; - широкий выбор магазинов и ресторанов; - общественные парки и игровые площадки; - гипермаркеты и места отдыха; Расположения: Mina Al Arab — это место для блаженного отдыха, расположенное в красивой природной среде нетронутого побережья Рас-Аль-Хаймы. Район был создан с заботой об окружающей среде, с нетронутыми пляжами, многочисленными участками пышных парков и прибрежных водно-болотных угодий, посвященных сохранению и демонстрации своей природной красоты. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Вилла Falcon Island
Вилла Falcon Island
Дубай, ОАЭ
от
€2,02 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Falcon Island – эксклюзивный проект застройщика Al Harma Village. Застройка находится на закрытом острове в естественной лагуне Арабского залива, в 70 км от Дубая. Остров предназначен для размещения широкого спектра подпроектов, включая жилые виллы, роскошные гостиничные апартаменты, тематический парк, торговый центр, бизнес-центр, чудеса света, которые станут отличными туристическими достопримечательностями наряду со многими другими предложениями. На острове есть собственные очистные сооружения, электростанция и современная дорожная сеть. Такой жилой массив может существовать в режиме полной автономии. Продвижение острова Falcon проходит под брендом Falconcity. Он должен стать не просто жилым массивом, а яркой достопримечательностью эмиратов. В рамках проекта будут воссозданы архитектурные особенности разных государств в современном прочтении. Инфраструктура: - фитнес-центр; - пейзажный бассейн; - детскую игровую площадку; - сауну и спа-салон; - теннисный корт, площадки для игры в сквош и баскетбол; - зоны для йоги и медитации; - кафе и рестораны; - открытые площадки для барбекю; - питомник; - больницу. В окружении комплекса находятся: - Al Hamra Golf Club — гольф-клуб с полем на 18 лунок; - Al Hamra Mall- двухэтажный торговый центр, с галереей высококлассных магазинов, супермаркетов и ресторанов; - рестораны в гольф-клубе и отелях; - спортивные комплексы; - детские площадки; - яхт-клуб на 200 яхт; - частные пляжи. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Жилой комплекс Bab Al Bhar Fayrouz
Жилой комплекс Bab Al Bhar Fayrouz
Дубай, ОАЭ
от
€240,901
Площадь 105 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Baba al Bahr – это жилой комплекс от Al Hamra Real Estate Development, состоящий более чем из 500 домов. Апартаменты спроектированы с целью создания сплоченного закрытого сообщества с удобствами мирового класса. Площадь студий стартует от 40 кв.м, апартаменты с одной спальней занимают от 52 кв.м. Жилой комплекс находится на острове Al Marjan, в окружении белых песчаных пляжей Арабского залива. Апартаменты ориентированы, прежде всего, для комфортного проживания семей с детьми. Каждый из домов оборудован системой централизованного кондиционирования воздуха, полным комплектом кухонной мебели и шкафами-купе. Резиденция состоит из трех пирамидальных зданий, собранных в единый жилой массив. Постройки окружены садами, зелеными насаждениями и дорожками для пробежек, а в центре комплекса построен большой открытый бассейн. Этот курортный жилой проект включает квартиры-студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы. Все апартаменты оснащены балконами, террасами или открытыми площадками, откуда открывается захватывающий вид на Арабский залив, остров Al Marjan и пляж Рас-эль-Хайма. Инфраструктура: - общий бассейн и детская игровая площадка; - система контроля доступа к воротам с круглосуточной охраной; - бар у бассейна и закусочная; - фитнес-центр и тренажерный зал; - тематические бассейны; - детская игровая площадка и игровой центр; - частный пляж; - закрытая парковка на 800 машин с круглосуточной охраной. Расположение: Комплекс расположен на острове Al Marjan. Помимо жилых апартаментов на территории находится 3 пятизвездочных отеля — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree и Marjan Island Resort and Spa. Bab Al Bahr находится в 20 минутах езды от Международного аэропорта Рас-эль-Хайма и в непосредственной близости от двух других международных аэропортов Дубая и Шарджи. Почему выгодно работать с нами? - 6 лет опыта работы риелтором, - более 10 лет опыта в юридической сфере; - безопасное юридическое сопровождение сделки; - все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта; - экономия Вашего времени; - нет дополнительной комиссии; - расскажем всё о жизни в Дубае. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!  
Резиденция Современная квартира в культовом районе!
Резиденция Современная квартира в культовом районе!
Дубай, ОАЭ
от
€191,818
Площадь 26–108 м²
5 объектов 5
Агентство: DDA Real Estate
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!! Marina Residences - комплекс расположен в AL Hamra Village, где вы сможете найти все для комфортной жизни, собственный пляж, множество бассейнов, детские   площадки, спорт залы, пятизвездочные отели и торговый центр Al Hamra Mall. Здание расположено в близи с Yacht club, Sailling club, также имеется прямой доступ к пляжу. ПРЕИМУЩЕСТВА: - бассейн; - гольф-поле; - детская площадка; - медицинские учреждения; - рестораны/кафе; - собственный пляж; - стоянка для яхт; - супермаркет; - школа; - детский сад. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!  
Realting.com
Перейти