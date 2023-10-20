Дубай, ОАЭ

от €289,952

129–253 м² 2

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Baba al Bahr – это жилой комплекс от Al Hamra Real Estate Development, состоящий более чем из 500 домов. Апартаменты спроектированы с целью создания сплоченного закрытого сообщества с удобствами мирового класса. Площадь студий стартует от 40 кв.м, апартаменты с одной спальней занимают от 52 кв.м. Жилой комплекс находится на острове Al Marjan, в окружении белых песчаных пляжей Арабского залива. Апартаменты ориентированы, прежде всего, для комфортного проживания семей с детьми. Каждый из домов оборудован системой централизованного кондиционирования воздуха, полным комплектом кухонной мебели и шкафами-купе. Резиденция состоит из трех пирамидальных зданий, собранных в единый жилой массив. Постройки окружены садами, зелеными насаждениями и дорожками для пробежек, а в центре комплекса построен большой открытый бассейн. Этот курортный жилой проект включает квартиры-студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы. Все апартаменты оснащены балконами, террасами или открытыми площадками, откуда открывается захватывающий вид на Арабский залив, остров Al Marjan и пляж Рас-эль-Хайма. Инфраструктура: - общий бассейн и детская игровая площадка; - система контроля доступа к воротам с круглосуточной охраной; - бар у бассейна и закусочная; - фитнес-центр и тренажерный зал; - тематические бассейны; - детская игровая площадка и игровой центр; - частный пляж; - закрытая парковка на 800 машин с круглосуточной охраной. Расположение: Комплекс расположен на острове Al Marjan. Помимо жилых апартаментов на территории находится 3 пятизвездочных отеля — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree и Marjan Island Resort and Spa. Bab Al Bahr находится в 20 минутах езды от Международного аэропорта Рас-эль-Хайма и в непосредственной близости от двух других международных аэропортов Дубая и Шарджи. Почему выгодно работать с нами? - 6 лет опыта работы риелтором, - более 10 лет опыта в юридической сфере; - безопасное юридическое сопровождение сделки; - все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта; - экономия Вашего времени; - нет дополнительной комиссии; - расскажем всё о жизни в Дубае. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!