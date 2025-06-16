  1. Realting.com
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

Аджман, ОАЭ
$311,965
Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Аджман

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai.

Обзор проекта:

EVERGR1N HOUSE by Object 1 переопределяет современную, устойчивую жизнь в Дубае.
Расположенный в самом сердце Jumeirah Garden City, этот 8-этажный бутик имеет 219 резиденций - от элегантных студий до просторных квартир с 2 спальнями - сочетая современный дизайн с пышной зеленой средой, обильным естественным светом и технологией умного дома.

Типы квартир, размеры и цены

  • Студии: ~ 43 м2 от 265.000 €

  • 1 спальня: ~ 73 м2 от 445 000 €

  • 2 спальни: ~ 115 м2 от 663.000 €

  • 3 спальни: ~ 211 м2 от 1,250.000 €

Гибкий план оплаты 50/50: 50% при строительстве, 50% при передаче.
Оценочное завершение: Q2 2026.

Удобства и стиль жизни Особенности:

  • Бесконечный бассейн с сундеком.

  • Оздоровительная зона: тренажерный зал, сауна, зоны йоги и медитации.

  • Наружный лаундж, BBQ и социальные клубы.

  • Детская игровая комната и ландшафтные сады.

  • Умные домашние системы и бесключевой вход.

  • 24/7 консьерж и охрана.

Расположение: Jumeirah Garden City:

  • 5 минут → Dubai Mall & Burj Khalifa

  • 7 минут - Музей будущего

  • 10 минут La Mer Beach

  • Прямой доступ к Шейх Заид Роуд.

  • Центральный, но спокойный зеленый район.

Инвестиционные акценты:

  • Привлекательная цена входа от 265 000 €

  • Высокая доходность аренды до 8-10% в этом районе.

  • Эко-сознательный, устойчивый дизайн соответствует зеленому видению Дубая.

  • Свободная собственность доступна для всех национальностей.

  • Поставленный Object 1, надежный разработчик, ориентированный на качество и дизайн.

Вывод:

EVERGR1N HOUSE - это больше, чем просто место жительства - это инвестиции в образ жизни, сочетающие в себе городское удобство, зеленую архитектуру и высокий арендный потенциал.
Идеально подходит для домовладельцев, ищущих спокойствие в городе, и инвесторов, стремящихся к росту и высокой рентабельности инвестиций.

Аджман, ОАЭ
