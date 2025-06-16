Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai.

Обзор проекта:

EVERGR1N HOUSE by Object 1 переопределяет современную, устойчивую жизнь в Дубае.

Расположенный в самом сердце Jumeirah Garden City, этот 8-этажный бутик имеет 219 резиденций - от элегантных студий до просторных квартир с 2 спальнями - сочетая современный дизайн с пышной зеленой средой, обильным естественным светом и технологией умного дома.

Типы квартир, размеры и цены

Студии: ~ 43 м2 от 265.000 €

1 спальня: ~ 73 м2 от 445 000 €

2 спальни: ~ 115 м2 от 663.000 €

3 спальни: ~ 211 м2 от 1,250.000 €

Гибкий план оплаты 50/50: 50% при строительстве, 50% при передаче.

Оценочное завершение: Q2 2026.

Удобства и стиль жизни Особенности:

Бесконечный бассейн с сундеком.

Оздоровительная зона: тренажерный зал, сауна, зоны йоги и медитации.

Наружный лаундж, BBQ и социальные клубы.

Детская игровая комната и ландшафтные сады.

Умные домашние системы и бесключевой вход.

24/7 консьерж и охрана.

Расположение: Jumeirah Garden City:

5 минут → Dubai Mall & Burj Khalifa

7 минут - Музей будущего

10 минут La Mer Beach

Прямой доступ к Шейх Заид Роуд.

Центральный, но спокойный зеленый район.

Инвестиционные акценты:

Привлекательная цена входа от 265 000 €

Высокая доходность аренды до 8-10% в этом районе.

Эко-сознательный, устойчивый дизайн соответствует зеленому видению Дубая.

Свободная собственность доступна для всех национальностей.

Поставленный Object 1, надежный разработчик, ориентированный на качество и дизайн.

Вывод:

EVERGR1N HOUSE - это больше, чем просто место жительства - это инвестиции в образ жизни, сочетающие в себе городское удобство, зеленую архитектуру и высокий арендный потенциал.

Идеально подходит для домовладельцев, ищущих спокойствие в городе, и инвесторов, стремящихся к росту и высокой рентабельности инвестиций.