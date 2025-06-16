  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку

Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку

Дубай, ОАЭ
от
$666,311
;
21
ID: 27727
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современные квартиры с гибкой рассрочкой платежа в Джумейра Вилладж Триангл

Джумейра Вилладж Триангл (Jumeirah Village Triangle – JVT) — это спокойный и семейный район Дубая, отличающийся продуманной планировкой, зелеными парками и современной инфраструктурой. Удобно расположенный между шоссе Al Khail и Sheikh Mohammed Bin Zayed, он обеспечивает быстрый доступ к основным районам города, таким как Dubai Marina, JBR и Downtown Dubai. В JVT представлены виллы, таунхаусы и мало- и среднеэтажные жилые комплексы, что делает его привлекательным как для инвесторов, так и для тех, кто ищет постоянное жилье. Наличие школ, магазинов, спортивных залов и обширных зеленых зон делает этот район идеальным для комфортной и сбалансированной жизни.

Квартиры на продажу в Джумейра Вилладж Триангл удобно расположены всего в 4 минутах от школ и больниц, в 7 минутах от Dubai Miracle Garden, в 15 минутах от Dubai Hills Mall, в 17 минутах от Jumeirah Golf Estates, в 20 минутах от Bluewaters Island и JBR, в 23 минутах от Palm Jumeirah, в 26 минутах от Burj Khalifa и Dubai Mall и в 30 минутах от международного аэропорта Дубая.

Проект представляет собой современную жилую башню в районе Jumeirah Village Triangle, сочетающую стильную архитектуру с природными элементами. Дизайн здания вдохновлён солнцем и открытым пространством: ритмичные фасады, окна от пола до потолка и просторные балконы создают гармонию между внутренним и внешним пространством. В основании комплекса расположен многофункциональный подиум с широким набором удобств, направленных на оздоровление, отдых и развитие социальных связей. На открытом воздухе обустроены бассейн с погруженными сиденьями и джакузи, зона шезлонгов, детский бассейн, площадка для барбекю, обеденная зона, мини-гольф, сад для домашних животных, падел-корт, зона для йоги, открытый тренажерный зал и панорамная беговая дорожка. Внутренние удобства включают тренажерный зал, йога-студию, спа-зону с раздевалками, детскую игровую комнату с услугами няни, коворкинг-пространство и конференц-залы. Также в башне предусмотрены коммерческие и офисные помещения с отдельным входом, что делает проект полноценным пространством для современной жизни, сочетающей комфорт, активность и деловую составляющую.

Проект предлагает стильные и продуманные интерьеры, в которых акцент сделан на простор, свет и удобство. На выбор представлены следующие варианты апартаментов: студии, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями – каждая резиденция разработана для комфортной и функциональной жизни. Квартиры отличаются открытой планировкой и окнами от пола до потолка, которые наполняют помещения естественным светом и открывают панорамные виды на горизонт Dubai Marina или поля Jumeirah Golf Estates. Просторные террасы и балконы создают дополнительные зоны для отдыха на свежем воздухе. Внутренняя отделка выполнена с использованием премиальных материалов и включает полностью оборудованные кухни с техникой высокого класса, встроенные шкафы в спальнях и современные, элегантные ванные комнаты. Некоторые планировки также предусматривают рабочие кабинеты или многофункциональные помещения, что особенно удобно для семей или удалённой работы. Нейтральные цветовые палитры, высокое качество отделки и современный дизайн обеспечивают ощущение уюта и стиля, делая каждую квартиру идеальным местом для жизни и отдыха.


DXB-00245

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
