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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$446,406
14.04.2025
$444,451
13.04.2025
$444,712
12.04.2025
$446,368
11.04.2025
$456,458
10.04.2025
$458,318
09.04.2025
$460,617
08.04.2025
$460,331
06.04.2025
$460,604
05.04.2025
$456,408
04.04.2025
$462,505
03.04.2025
$467,633
02.04.2025
$466,650
01.04.2025
$465,595
30.03.2025
$464,170
29.03.2025
$467,635
28.03.2025
$469,342
27.03.2025
$467,697
26.03.2025
$467,404
25.03.2025
$465,805
24.03.2025
$464,212
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20753
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385495
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Samana Avenue – великолепный 18-этажный жилой комплекс, где каждая квартира олицетворяет гармонию современного дизайна и передовых технологий. Здесь вы найдете уютные студии и современные апартаменты с 1-2 спальнями, площадью от 40 м2. Кулинарные мечты становятся реальностью в полу-меблированных кухнях, оснащенных высококачественной немецкой бытовой техникой.

За пределами вашей квартиры вас ждут разнообразные зоны для отдыха и активного времяпрепровождения: освежающий бассейн, зона отдыха на крыше с потрясающими видами, беговая дорожка для утренних пробежек на свежем воздухе и полностью оборудованный тренажерный зал, где вы сможете поддерживать отличную физическую форму. Также для предусмотрены лагуны, игровая зона, баскетбольная площадка, джакузи, парная и сауна — все для полноценного отдыха.

Удобства и оснащение в доме
  • Система “умный дом”;
  • Полу-меблированные кухни с немецкой бытовой техникой;
  • Тренажерный зал;
  • Беговая дорожка;
  • Баскетбольная площадка;
  • Зона отдыха на крыше;
  • Бассейн;
  • Джакузи, сауна и парная;
  • Близкое расположение школ.
Преимущества

Рассрочка:

Для местных клиентов

  • 15% – первоначальный взнос
  • 1% – ежемесячно во время строительства (в течение 42 месяцев)
  • 10% – через 12 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)
  • 5% – через 18 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)
  • 0,5 % – ежемесячно после передачи (в течение 60 месяцев)

Для международных клиентов

  • 20% – первоначальный взнос
  • 1% – ежемесячно во время строительства (в течение 42 месяцев)
  • 10% – через 12 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)
  • 5% – через 18 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)
  • 0,5% – ежемесячно после передачи (в течение 50 месяцев)
Расположение и объекты поблизости

Всего в 20 минутах ходьбы находятся учебные заведения, такие как The Aquila School и GEMS FirstPoint School, которые отлично зарекомендовали себя, а также важные медицинские услуги и магазины. Для тех, кто ищет активные развлечения, великолепный парк аттракционов IMG World of Adventure подарит незабываемые моменты с семьей и друзьями. Если вы мечтаете о спокойном отдыхе – посетите сад Dubai Miracle Garden и познакомьтесь с цветами всевозможных видов, которых там насчитывается огромное количество. У проекта хорошее расположение:

  • Global Village – 10 минут
  • Dubai Airport – 20 минут
  • Miracle Garden – 20 минут
  • Burj Khalifa – 20 минут
  • Dubai Mall – 20 минут
  • Dubai Downtown – 20 минут
  • Al Maktoum International Airport – 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$446,406
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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