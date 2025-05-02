Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Samana Avenue – великолепный 18-этажный жилой комплекс, где каждая квартира олицетворяет гармонию современного дизайна и передовых технологий. Здесь вы найдете уютные студии и современные апартаменты с 1-2 спальнями, площадью от 40 м2. Кулинарные мечты становятся реальностью в полу-меблированных кухнях, оснащенных высококачественной немецкой бытовой техникой.

За пределами вашей квартиры вас ждут разнообразные зоны для отдыха и активного времяпрепровождения: освежающий бассейн, зона отдыха на крыше с потрясающими видами, беговая дорожка для утренних пробежек на свежем воздухе и полностью оборудованный тренажерный зал, где вы сможете поддерживать отличную физическую форму. Также для предусмотрены лагуны, игровая зона, баскетбольная площадка, джакузи, парная и сауна — все для полноценного отдыха.

Система “умный дом”;

Полу-меблированные кухни с немецкой бытовой техникой;

Тренажерный зал;

Беговая дорожка;

Баскетбольная площадка;

Зона отдыха на крыше;

Бассейн;

Джакузи, сауна и парная;

Близкое расположение школ.

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка:

Для местных клиентов

15% – первоначальный взнос

1% – ежемесячно во время строительства (в течение 42 месяцев)

10% – через 12 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

5% – через 18 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

0,5 % – ежемесячно после передачи (в течение 60 месяцев)

Для международных клиентов

20% – первоначальный взнос

1% – ежемесячно во время строительства (в течение 42 месяцев)

10% – через 12 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

5% – через 18 мес. после подписания договора (промежуточный платеж)

0,5% – ежемесячно после передачи (в течение 50 месяцев)

Расположение и объекты поблизости

Всего в 20 минутах ходьбы находятся учебные заведения, такие как The Aquila School и GEMS FirstPoint School, которые отлично зарекомендовали себя, а также важные медицинские услуги и магазины. Для тех, кто ищет активные развлечения, великолепный парк аттракционов IMG World of Adventure подарит незабываемые моменты с семьей и друзьями. Если вы мечтаете о спокойном отдыхе – посетите сад Dubai Miracle Garden и познакомьтесь с цветами всевозможных видов, которых там насчитывается огромное количество. У проекта хорошее расположение: