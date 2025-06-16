Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea

Talea by Omniyat - Шедевр в морском городе Дубая.
Ультра роскошные резиденции, созданные с архитектурной чистотой.
1-4 Спальни Sky Residences & Penthouses | Завершение: Q1 2029
🏙️ Обзор проекта
Talea by Omniyat - это знаковая башня на набережной, расположенная прямо в морском городе Дубая, предлагающая беспрецедентное выражение архитектурной точности, минималистской элегантности и ультра-премиальной жизни. Имея ограниченную коллекцию резиденций, Талеа предназначен для элитных людей, которые ценят мастерство, дизайн и осмотрительность.
Созданная Omniyat, дальновидным разработчиком таких проектов, как The Opus от Zaha Hadid и AVA от Dorchester Collection, Talea представляет собой новую вершину в фирменном стиле жизни и изысканности набережной.
Цены начинаются с:
2 спальня ~ 132 м2 от 910 000 €
3 Спальни Резиденции ~ 174 м2 от 1,200,000 €
4 спальные пентхаусы ~ 415 м2 от 6.000.000 €
Завершение: Q1 2029
Особенности проживания:
Экспансивные полные и полуэтажные макеты.
180° и 360° непрерывный вид на Морской город, центр города и Бурдж-Халифа.
Лифты и лобби для каждой резиденции.
Импортированный камень, заказные шкафы и кураторские текстуры.
Сверхвысокие потолки, безрамочное стекло и минималистская детализация.
Дизайнерские кухни с техникой шеф-класса.
Выделенные оздоровительные пространства и автоматизация в резиденции.
Удобства и услуги:
Клуб и гостиная частных жителей.
Холистический спа, хаммам, криотерапия и жизненные бассейны.
Частный кинотеатр и винный дегустационный зал.
Фитнес-павильон с колодой Technogym & Yoga.
24/7 консьерж, камердинер и домработница.
Факультативное обслуживание дворецкого и персональный оздоровительный консультант.
Доступ к стыковке яхт.
Расположение: Maritime City Dubai.
5 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа
7 минут до Dubai Mall
15 минут до международного аэропорта DIFC & Dubai
Прямой доступ к Sheikh Zayed Road & Al Khail
Набережная набережная и изысканная набережная у вашего порога
Для кого?
Люди и семьи UHNW ищут ультраредкую, унаследованную недвижимость.
Покупатели хотят конфиденциальности, престижа и простого расположения набережной.
Коллекционеры архитектурных икон и фирменных резиденций.
Глобальные инвесторы входят в сегмент ультра-люкс в Дубае.