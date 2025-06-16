Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea

Talea by Omniyat - Шедевр в морском городе Дубая.

Ультра роскошные резиденции, созданные с архитектурной чистотой.

1-4 Спальни Sky Residences & Penthouses | Завершение: Q1 2029

🏙️ Обзор проекта

Talea by Omniyat - это знаковая башня на набережной, расположенная прямо в морском городе Дубая, предлагающая беспрецедентное выражение архитектурной точности, минималистской элегантности и ультра-премиальной жизни. Имея ограниченную коллекцию резиденций, Талеа предназначен для элитных людей, которые ценят мастерство, дизайн и осмотрительность.

Созданная Omniyat, дальновидным разработчиком таких проектов, как The Opus от Zaha Hadid и AVA от Dorchester Collection, Talea представляет собой новую вершину в фирменном стиле жизни и изысканности набережной.

Цены начинаются с:

1 спальня ~ 70 м2 от 525.000 €

2 спальня ~ 132 м2 от 910 000 €

3 Спальни Резиденции ~ 174 м2 от 1,200,000 €

4 спальные пентхаусы ~ 415 м2 от 6.000.000 €

Завершение: Q1 2029

Особенности проживания:

Экспансивные полные и полуэтажные макеты.

180° и 360° непрерывный вид на Морской город, центр города и Бурдж-Халифа.

Лифты и лобби для каждой резиденции.

Импортированный камень, заказные шкафы и кураторские текстуры.

Сверхвысокие потолки, безрамочное стекло и минималистская детализация.

Дизайнерские кухни с техникой шеф-класса.

Выделенные оздоровительные пространства и автоматизация в резиденции.

Удобства и услуги:

Клуб и гостиная частных жителей.

Холистический спа, хаммам, криотерапия и жизненные бассейны.

Частный кинотеатр и винный дегустационный зал.

Фитнес-павильон с колодой Technogym & Yoga.

24/7 консьерж, камердинер и домработница.

Факультативное обслуживание дворецкого и персональный оздоровительный консультант.

Доступ к стыковке яхт.

Расположение: Maritime City Dubai.

5 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа

7 минут до Dubai Mall

15 минут до международного аэропорта DIFC & Dubai

Прямой доступ к Sheikh Zayed Road & Al Khail

Набережная набережная и изысканная набережная у вашего порога

Для кого?