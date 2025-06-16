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Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea

Дубай, ОАЭ
от
$613,919
BTC
7.3024500
ETH
382.7526254
USDT
606 972.6777037
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26774
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Talea by Omniyat - Шедевр в морском городе Дубая.

Ультра роскошные резиденции, созданные с архитектурной чистотой.

1-4 Спальни Sky Residences & Penthouses | Завершение: Q1 2029

🏙️ Обзор проекта

Talea by Omniyat - это знаковая башня на набережной, расположенная прямо в морском городе Дубая, предлагающая беспрецедентное выражение архитектурной точности, минималистской элегантности и ультра-премиальной жизни. Имея ограниченную коллекцию резиденций, Талеа предназначен для элитных людей, которые ценят мастерство, дизайн и осмотрительность.

Созданная Omniyat, дальновидным разработчиком таких проектов, как The Opus от Zaha Hadid и AVA от Dorchester Collection, Talea представляет собой новую вершину в фирменном стиле жизни и изысканности набережной.

Цены начинаются с:

  • 1 спальня ~ 70 м2 от 525.000 €

  • 2 спальня ~ 132 м2 от 910 000 €

  • 3 Спальни Резиденции ~ 174 м2 от 1,200,000 €

  • 4 спальные пентхаусы ~ 415 м2 от 6.000.000 €

Завершение: Q1 2029

Особенности проживания:

  • Экспансивные полные и полуэтажные макеты.

  • 180° и 360° непрерывный вид на Морской город, центр города и Бурдж-Халифа.

  • Лифты и лобби для каждой резиденции.

  • Импортированный камень, заказные шкафы и кураторские текстуры.

  • Сверхвысокие потолки, безрамочное стекло и минималистская детализация.

  • Дизайнерские кухни с техникой шеф-класса.

  • Выделенные оздоровительные пространства и автоматизация в резиденции.

Удобства и услуги:

  • Клуб и гостиная частных жителей.

  • Холистический спа, хаммам, криотерапия и жизненные бассейны.

  • Частный кинотеатр и винный дегустационный зал.

  • Фитнес-павильон с колодой Technogym & Yoga.

  • 24/7 консьерж, камердинер и домработница.

  • Факультативное обслуживание дворецкого и персональный оздоровительный консультант.

  • Доступ к стыковке яхт.

Расположение: Maritime City Dubai.

  • 5 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифа

  • 7 минут до Dubai Mall

  • 15 минут до международного аэропорта DIFC & Dubai

  • Прямой доступ к Sheikh Zayed Road & Al Khail

  • Набережная набережная и изысканная набережная у вашего порога

Для кого?

  • Люди и семьи UHNW ищут ультраредкую, унаследованную недвижимость.

  • Покупатели хотят конфиденциальности, престижа и простого расположения набережной.

  • Коллекционеры архитектурных икон и фирменных резиденций.

  • Глобальные инвесторы входят в сегмент ультра-люкс в Дубае.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Дубай, ОАЭ
от
$613,919
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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