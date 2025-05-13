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  4. Жилой комплекс Новая резиденция CENTURY с бассейном в престижном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция CENTURY с бассейном в престижном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$386,468
18.05.2025
$391,202
17.05.2025
$389,759
16.05.2025
$390,019
14.05.2025
$393,158
13.05.2025
$388,967
11.05.2025
$388,128
10.05.2025
$389,424
09.05.2025
$386,261
08.05.2025
$384,856
07.05.2025
$386,186
14.04.2025
$384,453
13.04.2025
$384,680
12.04.2025
$386,112
11.04.2025
$394,840
10.04.2025
$396,449
09.04.2025
$398,438
08.04.2025
$398,191
06.04.2025
$398,427
05.04.2025
$394,797
04.04.2025
$400,070
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15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16641
ID новостройки на Realting
In CRM: 2365800
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Проект Century предлагает к приобретению студии и апартаменты с 1-2 спальнями, которые отличаются изысканным и роскошным интерьером. В апартаментах большие окна, благодаря которым естественное освещение заполняет пространство. Кухни отличаются практичностью: продуманная планировка и надежный выбор материалов.

В Business Bay есть множество ресторанов, кафе, магазинов и развлекательных центров, что делает его привлекательным местом как для работы, так и для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря удачному расположению комплекса в самом сердце Дубая, вся инфраструктура находится рядом. А именно:

  • Набережная Дубайского канала - 1 минута
  • Дубайский водопад - 2 минуты
  • Гавань - 5 минут
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл - 7 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 10 минут
  • Mall of the Emirates - 13 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 17 минут
  • Пальма Джумейра - 18 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция CENTURY с бассейном в престижном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$386,468
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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