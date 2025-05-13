Жилой комплекс Новая резиденция CENTURY с бассейном в престижном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Проект Century предлагает к приобретению студии и апартаменты с 1-2 спальнями, которые отличаются изысканным и роскошным интерьером. В апартаментах большие окна, благодаря которым естественное освещение заполняет пространство. Кухни отличаются практичностью: продуманная планировка и надежный выбор материалов.

В Business Bay есть множество ресторанов, кафе, магазинов и развлекательных центров, что делает его привлекательным местом как для работы, так и для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря удачному расположению комплекса в самом сердце Дубая, вся инфраструктура находится рядом. А именно: