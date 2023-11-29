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Blue Bay Walk – престижный жилой комплекс расположенный вдоль побережья Арабского залива. Комплекс является частью Sharjah Waterfront City в районе Al Hamriya. Застройщик проекта – компания Ajmal Makan Properties. Комплекс состоит из шести объектов. Каждая пара зданий объединена общим подиумом, на крыше которого расположены: зона отдыха с бассейном, детская площадка и SPA-центр.
В Blue Bay Walk на продажу выставлено 600 жилых единиц — студии и апартаменты с количеством спален от 1 до 2. Все жилые объекты построены по современным стандартам и оборудованы умными технологиями. В студиях и апартаментах предусмотрено наличие просторной гостиной, оборудованной кухни и спален с ванными комнатами.
Инфраструктура:
- круглосуточная охрана;
- парковка;
- домофон;
- бассейн;
- детский бассейн;
- детская игровая площадка;
- тренажерный зал;
- беговые дорожки;
- спортивные площадки;
- зона отдыха с барбекю;
- пляжная зона;
- ландшафтные сады;
- бутики;
- рестораны и кафе;
- развлекательные зоны.
Расположение:
Остановки общественного транспорта находятся далеко от Blue Bay Walk, поэтому жильцы отдают предпочтение собственному транспорту или услугам такси. Вблизи комплекса расположено множество школ, детских садов, больниц и других инфраструктурных объектов, таких как:
- торговые центры Ajman China Mall и Mega Mall Sharjah;
- супермаркеты Safco Supermarket и Al Sharq Al Aqsa Supermarket;
- кафе KFC, McDonald’s и Starbucks;
- мечеть Al Rahma Mosque;
- церковь Our Lady of Arabia Church.
Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 45 минут. А аэропорт Sharjah International Airport находится на расстоянии получаса. В свою очередь, в 15-20 минутах езды от Blue Bay Walk находятся следующие интересные места:
- Quest for Adventure – спортивный комплекс, где можно заняться каякингом, рафтингом и покататься на горных велосипедах.
- Al Zorah Golf Club – один из популярных гольф-клубов Шарджи.
- Heritage Village Hamriyah – историческая достопримечательность, позволяющая изучить культуру и наследие Шарджи.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Masaar Sequoia – новый мультифункциональный жилой комплекс от застройщика Arada Developers. Данный комплекс является шестой фазой масштабного проекта Masaar, который завоевал популярность среди инвесторов.
Данный проект включает в себя эксклюзивную коллекцию таунхаусов с 2-спальнями и роскошных вилл с 4-6 спальнями, расположенных на лоне первозданной природы, в самом окружении озелененных пространств. Все резиденции выполнены в современном стиле, где преобладают нотки хай-тек и минимализм. Функциональные и продуманные планировки создают комфортное жилое пространство. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 182 до 820 квадратных метров, что позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские проекты.
Налаженная инфраструктура сообщества дает резидентам доступ к исключительным удобствам:
- Потрясающие панорамные виды на лесные массивы и зеленые лужайки;
- Зоны для занятий йогой;
- Беговые и велосипедные дорожки;
- Открытые бассейны;
- Спортивные площадки;
- Парковка для резидентов;
- Зоны для барбекю и пикников;
- Общественный центр.
Расположение:
Одна из особенностей проекта Sequoia – стратегически выгодное местоположение и развитая инфраструктура. Для отдыха и проведения своего досуга жителям не придется покидать пределы сообщества: все располагается в непосредственной близости. Жилой комплекс располагается в самом сердце природных ландшафтов Шарджи, но в то же время обеспечивает беспрепятственный доступ к значимым и важным объектам.
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!