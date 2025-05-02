Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Sensia с панорамными видами, бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ

Эксклюзивный проект SENSIA предлагает к приобретению 275 резиденций, среди которых апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы и изысканный пентхаус с приватным бассейном-инфинити, панорамным садом и просторной террасой, откуда открывается впечатляющий 360-градусный вид на залив, яхт-клубы и сверкающие огни города.

Комплекс создан для тех, кто ищет гармонию между динамичной городской жизнью и спокойствием прибрежного курорта. Из панорамных окон открываются захватывающие виды на лазурные воды залива и бескрайний горизонт, а в совокупности с высокими потолками (до 3,2 метров) комнаты наполняются естественным светом. Элегантные интерьеры плавно перетекают в просторные террасы, где утопающие в зелени сады и лаунж-зоны становятся естественным продолжением жилого пространства.

На верхней террасе комплекса раскинулся роскошный инфинити-бассейн, где можно расслабиться, наслаждаясь теплым бризом и великолепными закатами. Для ценителей активного образа жизни предусмотрен современный фитнес-клуб с видом на море, а также пространства для йоги и пилатеса на свежем воздухе. Уютные лаунж-зоны и открытые зоны для барбекю и ужинов под открытым небом станут идеальным местом для общения и встреч с друзьями. Для семей с детьми в комплексе предусмотрена игровая зона с безопасными площадками, лужайками и креативными пространствами для развития и развлечений. Бизнес-центр и стильные коворкинг-пространства позволят резидентам работать в комфортных условиях, не покидая пределы комплекса. Прогулочные и велосипедные дорожки пролегают вдоль живописной набережной, соединяя комплекс с центральным парком.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Детские игровые площадки

Коворкинг-пространства

Зона барбекю

Оборудованные места для йоги и пилатеса на свежем воздухе

Лаунж-зоны

Фитнес-клуб

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Без мебели, роскошный дизайн интерьера, бытовая техника включена в стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Одним из ключевых преимуществ SENSIA является его стратегическое расположение. Комплекс находится всего в 10 минутах от Downtown и DIFC, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит быстрый доступ к деловому центру города, но хочет жить в тихом районе. Развитая транспортная инфраструктура, прямой доступ к метро и улучшенные дорожные развязки обеспечивают максимальное удобство передвижения.