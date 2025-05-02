Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Weybridge Gardens 5 — современный жилой комплекс от Leos International, расположенный в районе Dubailand Residence Complex. Локация отличается удобной транспортной доступностью: рядом остановки общественного транспорта, крупные торговые центры, школы международного уровня и вузы — всё, что нужно для комфортной семейной жизни.

Проект включает студии и апартаменты с 1–3 спальнями, продуманные до мелочей. Просторные балконы и террасы, ухоженные ландшафтные сады, бассейн, фитнес-зал, детские зоны и даже собственная академия бокса — Weybridge Gardens 5 предлагает полный спектр удобств для активной и расслабленной жизни.

Комплекс — это не просто жильё, это новый стиль жизни в одном из самых быстроразвивающихся районов Дубая. Уют, природа и инфраструктура в гармонии с городским ритмом — ваш идеальный дом и инвестиция в будущее!

Удобства:

Зона отдыха с бассейном

Современный фитнес-зал

Просторные балконы и террасы

Детские площадки

Ландшафтные сады

Кинотеатр

Академия бокса

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка:

50/50 при передаче

Альтернатива:

60/40 — 2 года постоплата

65/35 — 3 года постоплата

Особенности квартир

Кухня с полной комплектацией. Без полной меблировки.

Поло-клуб Al Habtoor - 10 минут

Global Village - 14 минут

Международный аэропорт Дубай - 22 минуты

Даунтаун Дубай и Бурдж Халифа - 22 минуты

Dubai Mall - 22 минуты

Дубайский международный финансовый центр - 22 минуты

Дубайская рамка - 22 минуты

Mall of the Emirates - 25 минут

Бурдж-аль-Араб - 30 минут

Дубай Марина - 32 минуты

Пальма Джумейра - 33 минуты

Расположение и объекты поблизости