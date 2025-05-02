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Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$198,623
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8
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ID: 25951
ID новостройки на Realting
In CRM: 2453297
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Weybridge Gardens 5 — современный жилой комплекс от Leos International, расположенный в районе Dubailand Residence Complex. Локация отличается удобной транспортной доступностью: рядом остановки общественного транспорта, крупные торговые центры, школы международного уровня и вузы — всё, что нужно для комфортной семейной жизни.

Проект включает студии и апартаменты с 1–3 спальнями, продуманные до мелочей. Просторные балконы и террасы, ухоженные ландшафтные сады, бассейн, фитнес-зал, детские зоны и даже собственная академия бокса — Weybridge Gardens 5 предлагает полный спектр удобств для активной и расслабленной жизни.

Комплекс — это не просто жильё, это новый стиль жизни в одном из самых быстроразвивающихся районов Дубая. Уют, природа и инфраструктура в гармонии с городским ритмом — ваш идеальный дом и инвестиция в будущее!

Удобства:

  • Зона отдыха с бассейном
  • Современный фитнес-зал
  • Просторные балконы и террасы
  • Детские площадки
  • Ландшафтные сады
  • Кинотеатр
  • Академия бокса

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка:

50/50 при передаче

Альтернатива:

60/40 — 2 года постоплата

65/35 — 3 года постоплата

Особенности квартир

Кухня с полной комплектацией. Без полной меблировки.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло-клуб Al Habtoor - 10 минут
  • Global Village - 14 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 22 минуты
  • Даунтаун Дубай и Бурдж Халифа - 22 минуты
  • Dubai Mall - 22 минуты
  • Дубайский международный финансовый центр - 22 минуты
  • Дубайская рамка - 22 минуты
  • Mall of the Emirates - 25 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 30 минут
  • Дубай Марина - 32 минуты
  • Пальма Джумейра - 33 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$198,623
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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