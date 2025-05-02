Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Weybridge Gardens 5 — современный жилой комплекс от Leos International, расположенный в районе Dubailand Residence Complex. Локация отличается удобной транспортной доступностью: рядом остановки общественного транспорта, крупные торговые центры, школы международного уровня и вузы — всё, что нужно для комфортной семейной жизни.
Проект включает студии и апартаменты с 1–3 спальнями, продуманные до мелочей. Просторные балконы и террасы, ухоженные ландшафтные сады, бассейн, фитнес-зал, детские зоны и даже собственная академия бокса — Weybridge Gardens 5 предлагает полный спектр удобств для активной и расслабленной жизни.
Комплекс — это не просто жильё, это новый стиль жизни в одном из самых быстроразвивающихся районов Дубая. Уют, природа и инфраструктура в гармонии с городским ритмом — ваш идеальный дом и инвестиция в будущее!
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.
Рассрочка:
50/50 при передаче
Альтернатива:
60/40 — 2 года постоплата
65/35 — 3 года постоплатаОсобенности квартир
Кухня с полной комплектацией. Без полной меблировки.Расположение и объекты поблизости