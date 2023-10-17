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Продажа новостроек в Sharjah Emirate

Аш-Шарджа
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Жилой комплекс Таунхаус в престижном районе
Жилой комплекс Таунхаус в престижном районе
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€719,294
Площадь 260–317 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mushrif Village, расположенный в престижном районе Mirdif, является закрытым сообществом в испанском стиле, застройщиком которого является компания Select Group. Mushrif Village предлагает к покупке 122 великолепно выполненных вилл с 3-4 спальнями и таунхаусов с 2-3 спальнями. Среди ключевых особенностей, призванных обеспечить максимальный комфорт домовладельцам, можно выделить следующие: - кладовая; - гостевая ванная комната; - крытая парковка; - панорамные окна; - встроенные шкафы; - центральный вход с садом вокруг дома; - керамогранит в гостиных и спальнях; - мраморный пол в фойе и на лестнице; - душевые кабины, полностью облицованные плиткой. Во время проживания в Mushrif Village вы сможете в полной мере окунуться в атмосферу жизни на природе благодаря множеству удобств мирового класса, среди которых: - бассейны; - детские игровые зоны; - баскетбольная площадка; - благоустроенные сады; - прогулочные дорожки; - полностью оборудованный тренажёрный зал; - клуб, исключительно для резидентов; - продуктовый супермаркет; - 24-часовая охрана. Расположение: Как часть района Mirdif, Mushrif Village находится на пересечении шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и 27-й улицы Al Musalla, обеспечивая беспрепятственное передвижение на личном транспорте по всему эмирату. Также в непосредственной близости находится автобусная станция Mushrif Eppco 1, которая отлично подходит для тех, кто предпочитает передвигаться на общественном транспорте. В 20 минутах ходьбы от Mushrif Village вы найдете множество социальных объектов, среди которых: - aswaaq Mall — Mirdif; - Chinese School Dubai; - Mirdif Avenue Mall; - Dr Samiha Lutfi Pharmacy — Mirdif; - ZOOM; - Nyle Skin Medical Center — Aesthetic Clinics. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€129,530
Площадь 42 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Al Mamsha — комплекс расположенный в Muwaileh в Шардже. Предлагаются апартаменты от 1 до 3 спален и студии, с балконом или террасой. В апартаментах установлены панорамные окна с двойным остеклением, есть гардеробные, обеденные зоны, просторные ванные комнаты с высококлассной сантехникой. С балконов открывается великолепный вид на горизонт. Жителям Al Mamsha будут доступны такие удобства, как: - система центрального кондиционирования; - лобби; - служебные лифты; - тренажерный зал; - бассейн; - детские игровые площадки; - зеленые зоны; - зона барбекю; - кафе; - круглосуточная охрана территории; - круглосуточное видеонаблюдение; - доступ к интернету; - спутниковое/кабельное телевидение; - банкомат; - услуги круглосуточного консьержа. Расположение: Ближайшая остановка общественного транспорта University City Al Falah Mosque находится в 5 минутах ходьбы. Комплекс находится в окружении учебных заведений. В 10 минутах езды расположен University of Sharjah. За столько же времени можно доехать в Sharjah Police Academy. 10 минут потребуется, чтобы попасть в College of Medicine — University of Sharjah. В 7 минутах езды от комплекса Al Mamsha Souks находится торговый центр Zero 6 Mall by Alef. За продуктами и товарами для дома резиденты могут ездить в Nesto Hypermarket, который находится в 5 минутах езды. За 5 минут из Al Mamsha Souks, можно доехать в iGrab Cafe Sharjah. За 15 минут резиденты смогут дойти до кафе Tea Time.Еще одно заведение OLD CAF SHJ находится в 10 минутах ходьбы. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдет Al Qasimia University Main Gate. Он находится в 5 минутах езды. International Airport Ras Al Khaimah находится в 50 минутах езды. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Jawaher Residences
Жилой комплекс Jawaher Residences
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€398,425
Площадь 128 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Апартаменты в новом жилом комплексе Jawaher Residences в самом сердце Шарджи – острове Марьям. На территории жилого комплекса располагаются удобства, доступные для использования резидентами: бассейны, спортивные площадки, зоны для барбекю, сауна и SPA-центр, доступ к пляжу, детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки. Остров Марьям – одно из самых популярных и развитых мест в Шардже. Буквально в шаговой доступности здесь располагаются развлекательные центры, кафе и рестораны, отели, детские сады и школы, медицинские учреждения и поликлиники. При этом у жителей комплекса Jawaher Residences есть беспрепятственный доступ к ключевым локациям Шарджи и Дубая. Проект Jawaher Residences отлично подойдет для инвестиций! План оплаты: 10% - первоначальный взнос 20% - на стадии строительства 70% - по завершению Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
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Жилой комплекс Таунхаус на берегу Персидского залива
Жилой комплекс Таунхаус на берегу Персидского залива
Sharjah Emirate, ОАЭ
от
€656,736
Площадь 247 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Azalea - новый жилой комплекс, расположенный в районе Масаар в Шардже, который включает в себя стильные дизайнерские таунхаусы с 2-4 спальнями и виллы с 4-6 спальнями. В комплексе есть все удобства, которые необходимы для комфортного проживания. Шарджа — прекрасный зеленый город на берегу теплого Персидского залива. Здесь идеально сочетаются античная и современная архитектура, прогресс и вековые обычаи древнего Востока. Это чудесное место для умиротворенного, расслабленного и семейного отдыха, знакомства с шиком и блеском восточного колорита на многочисленных базарах города. Инфраструктура: - Бассейн; - Открытая детская зона; - Наружное положить зеленый; - Садовый район; - Тренажерный зал / Фитнес; - Теннисный корт; - Баскетбольная сетка; - Беговая дорожка; - Автопарк. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€493,200
Сдача в: 2023
Агентство: DOM REAL ESTATE
Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Крик-Харбор Подлокация: Surf at Creek Beach Building 1 Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 1 Этаж: На верхнем этаже  С мебелью: Без мебели  Балкон: Да Доступность: вне плана, сдача в 4 квартале 2023 г. Застроенная площадь: 987 кв. футов.  
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€503,324
Площадь 179–238 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Arim in Hayyan — новый жилой комплекс от Alef Group, одного из крупнейших застройщиков в ОАЭ и ведущей девелоперской компании в эмирате Шарджа. Район Арим будет сдан в три разных этапа и будет включать в себя в общей сложности 727 вилл, а первый этап комплекса Арим состоит из 268 вилл. Уникально созданный природный комплекс включает в себя роскошные виллы в Шардже с 4 и 5 спальнями, а также особняки с 6 спальнями, выставленные на продажу, площадью от 3 282 до 9 404 кв. футов. Недвижимость в комплексе Арим имеет дополнительные конструктивные особенности и отделку как для внутренних, так и для внешних пространств. Кухни во всех домах будут оборудованы встроенной бытовой техникой, дизайнерскими смесителями, встраиваемой кухонной раковиной и аксессуарами от качественных международных брендов. Инфраструктура: Жилой комплекс Арим расположен в поселке Хайян, который считается зеленым сердцем эмирата Шарджа. Такое стратегическое расположение обеспечивает жильцам Arim Villas легкий доступ к различным достопримечательностям района, в том числе к территории площадью 50 000 кв. футов. голубая лагуна под названием The Lakes, 80 000 кв. футов земельных участков для органических садов и 1 000 000 кв. футов. Центральный парк. Спортивная зона будет включать в себя площадки для футбола, тенниса, волейбола, баскетбола и паддл-тенниса, а также сетку для крикета площадью 100 000 кв. футов. Кроме того, любителям спорта понравятся беговые и велосипедные дорожки протяженностью 4 мили. Общая площадь комплекса «Хайян» составит 8,7 млн ​​кв. футов. На территории зеленого квартала будут общественный торговый центр, детский сад, мечеть, рестораны, розничные магазины, игровая зона, карманные парки и общественный клубный дом с видом на лагуну. Комплекс Арим в Хайяне расположен в районе Бараши, недалеко от Эмирейтс-роуд, по которой легко добраться до эмирата Дубай. Расположение: 08 минут - Национальный парк Шарджи; 10 минут - Торговый центр 06, Шарджа; 10 минут - Мечеть Шарджи; 15 минут - Университетский городок; 10 минут - Международный аэропорт Шарджи; 20 минут - Музей исламской цивилизации Шарджи; 15 минут - промышленная зона Шарджи; 20 минут - Международный аэропорт Дубая. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Rove
Жилой комплекс Rove
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€276,712
Площадь 77 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты в новом жилом комплексе Rove в самом сердце района Альджада! Жителям предоставлены высококлассные удобства, такие как: прямой доступ к зеленому парку с обширными спортивными сооружениями, к усаженному деревьями бульвару с магазинами и ресторанами. Эксклюзивный доступ в тренажерный зал и бассейн только для жителей, 5 минут ходьбы от музейного комплекса мирового уровня и Международной школы SABIS-Aljada. Расположение: - 03 минуты - Университетский городок; - 05 минут - Мадар, Шарджа; - 05 минут - свободная зона международного аэропорта Шарджи; - 15 минут - Международный аэропорт Дубая; - 15 минут - Шарджа Корниш. План оплаты: 45 % - на стадии строительства 55 % - по завершении Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Aysha Residence
Жилой комплекс Aysha Residence
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€376,880
Площадь 101 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Резиденция в новом комплексе Aysha на острове Марьям. Комплекс расположен вдоль лагуны Аль-Хан. Проект гордится тщательно продуманными удобствами, обеспечивающими жителям роскошный и всесторонний образ жизни. Современный тренажерный зал и освежающий бассейн предназначены для любителей фитнеса, а зеленые насаждения и пляжные зоны предлагают спокойную обстановку для отдыха. Комплекс расположен в непосредственной близости от набережной острова Марьям и обеспечивает жителям прямой доступ к лагуне Аль-Хан. Предлагая множество торговых и развлекательных заведений для жителей и посетителей, набережная является местом, где жители могут встречаться, общаться, заниматься спортом и наслаждаться всем, что может предложить образ жизни на набережной. План оплаты: 10% - первоначальный взнос 40% - на стадии строительства 50% - по завершении С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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