Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Kensington Gardens с частной школой и лагунами, International City Phase 2, Дубай, ОАЭ

Kensington Gardens – это не просто жилой комплекс, это уникальное сообщество, где каждая деталь создана для комфорта и качества жизни. Представьте себе жизнь в зеленом оазисе, где элегантная британская архитектура гармонично сливается с умиротворяющими ландшафтами. К приобретению предлагаются изысканные таунхаусы с 3-5 спальнями, а также роскошные виллы с 6-7 спальнями. Каждая резиденция оформлена с использованием материалов премиум-класса. Оснащенная всем необходимым кухня, каждое утро будет наполняться мягким солнечным светом, который проникает через панорамные окна.

В проекте доступно многообразие удобств, которые сделают жизнь поистине комфортной. Прогуляйтесь по просторным паркам для йоги и медитации, где можно найти внутренний покой и гармонию. Детские площадки обеспечат безопасное и веселое времяпровождение детей. В центре комплекса расположен парк, где вы сможете отдохнуть на свежем воздухе, прогуляться или почитать книгу. Для любителей активного образа жизни есть спортивная площадка, где вы сможете поддерживать себя в форме, а ухоженные водные лагуны предоставляют идеальное место для отдыха с семьей или друзьями. Специальные площадки для выгула собак станут идеальным местом для веселых прогулок ваших питомцев.

В непосредственной близости от вашего нового дома вы найдете все необходимое для комфортной жизни: супермаркет, кафе и рестораны, местные магазины, а также частную школу и детский сад. Наличие больницы в пределах жилого комплекса обеспечит дополнительный уровень комфорта.

Удобства:

Парки для йоги и медитации

Площадки и парки для выгула собак

Беговые и велодорожки

Спортивная площадка

Детские игровые площадки

Частные школа и сад

Лагуны - искусственные водоемы, созданные для того, чтобы резиденты могли отдохнуть у воды в окружении природы

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40)

Удобства и оснащение в доме

Полностью оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Район International City (Phase 2) в Дубае предлагает множество преимуществ, которые делают его привлекательным как для проживания, так и для инвестирования. Во-первых, это район с разнообразной архитектурой, вдохновленной традициями различных стран, что создает особую атмосферу. Удобное расположение International City Phase 2 обеспечивает легкий доступ к основным транспортным артериям города. Инфраструктура района развита: здесь есть магазины, супермаркеты, рестораны и кафе, а также заведения для отдыха и развлечений. Безопасность и близость к основным достопримечательностям города также являются важными аспектами этого района.