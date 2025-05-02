Жилой комплекс Новая резиденция Trinity с бассейном и аквапарком, Arjan-Dubailand, Дубай, ОАЭ

Представлены роскошные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями в 15-этажном здании с обширным развлекательным подиумом. Проект расположен рядом с Emaar Dubai Hills, предлагает удобство и комфорт. В большинстве апартаментов имеется собственный бассейн с джакузи.
Архитектура сочетает современный дизайн с уникальными удобствами, включая детский аквапарк и спа-зону.
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.Преимущества
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В шаговой доступности супермаркеты - Carrefour, Viva Supermarkets, Nesto Supermarkets.