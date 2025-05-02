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Жилой комплекс Новая резиденция Trinity с бассейном и аквапарком, Arjan-Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$331,843
14.04.2025
$330,389
13.04.2025
$330,583
12.04.2025
$331,818
11.04.2025
$339,315
10.04.2025
$340,697
09.04.2025
$342,412
08.04.2025
$342,198
06.04.2025
$342,397
05.04.2025
$339,279
04.04.2025
$343,815
03.04.2025
$347,627
02.04.2025
$346,895
01.04.2025
$346,110
30.03.2025
$345,045
29.03.2025
$347,626
28.03.2025
$348,895
27.03.2025
$347,673
26.03.2025
$347,455
25.03.2025
$346,268
24.03.2025
$345,096
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19
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19859
ID новостройки на Realting
In CRM: 2374369
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представлены роскошные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями в 15-этажном здании с обширным развлекательным подиумом. Проект расположен рядом с Emaar Dubai Hills, предлагает удобство и комфорт. В большинстве апартаментов имеется собственный бассейн с джакузи.

Архитектура сочетает современный дизайн с уникальными удобствами, включая детский аквапарк и спа-зону.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Преимущества

Рассрочка:

  • 10% – при бронировании
  • 10% – спустя 90 дней;
  • 80% – во время стройки и после сдачи.
Расположение и объекты поблизости

В шаговой доступности супермаркеты - Carrefour, Viva Supermarkets, Nesto Supermarkets.

  • Mall of the Emirates - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Бурдж-Халифа - 18 минут
  • Дубай Молл - 18 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 22 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Trinity с бассейном и аквапарком, Arjan-Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$331,843
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