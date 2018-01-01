Новый комплекс вилл у воды с бассейном и видом на море Coral villas, Palm Jebel Ali, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €507,370

101–145 м² 2

Сдача в: 2026

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Upper House — новый жилой комплекс премиум-сегмента от одного из ведущих застройщиков Дубая Ellington Properties, специализирующегося на дизайнерской недвижимости. Небоскреб высотой в 31 этаж получит привилегированное расположение в центральной части Дубая в районе Jumeirah Lake Towers (JLT), рядом со станцией метро и автобусными остановками, пляжами, торговыми центрами и полями для гольфа. Жилой комплекс будет включать в себя стильные студии и апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями площадью от 40 кв. м до 130 кв. м. Все резиденции предлагаются с первоклассной отделкой и встроенной кухонной техникой. Панорамные окна от пола до потолка будут обеспечивать яркое естественное освещение апартаментов. Кроме того, из них будут открываться живописные виды на Jumeirah Islands, озера, поля для гольфа и потрясающие небоскребы района Dubai Marina. Инфраструктура: На каждом этаже здания будет располагаться по 14 резиденций. Для резидентов комплекса предусмотрены удобства мирового уровня, в том числе: - бассейн; - тренажерный зал; - частный кинотеатр; - спа-салон с саунами; - зоны для занятий йогой. Расположение: У жилого небоскреба Upper House будет премиальное расположение в популярном районе Jumeirah Lake Towers (JLT) в центральной части эмирата, в окружении объектов социальной, транспортной и развлекательной инфраструктуры, а также живописных озер. На расстоянии 10 минут ходьбы от Upper House есть множество социально значимых объектов, среди которых: - супермаркеты Choithrams, ZOOM и Big buy market; - заведения F&B: The Hamptons Cafe & Restaurant Jumeirah Islands, Nando's Jumeirah Islands Pavilion, Brunch & Cake Jumeirah Islands и Caribou Coffee; - детский сад Oakfield Early Learning Center DMCC; - музыкальные школы Melodica Music & Dance School – JLT и Modern Music Show. Что касается развлечений и достопримечательностей, всего в 10 минутах езды расположен культовый остров Palm Jumeirah, а в 15 минутах — знаменитые пляжи JBR Beach и Marina Beach с развитой инфраструктурой и живописными видами, а также отель в форме паруса Burj Al Arab. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!