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Новый комплекс вилл у воды с бассейном и видом на море Coral villas, Palm Jebel Ali, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€4,91 млн
;
20
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О комплексе

Предлагаются светлые современные виллы с террасами и балконами, садами, бассейнами и панорамным видом на море.

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе прямо на берегу моря.

  • Дубай Марина — 18 км
  • Международный аэропорт — 20 км
  • Бурдж-аль-Араб — 26 км
  • Бизнес-Бэй — 35 км
  • Джумейра-Бич — 33 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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от
€4,91 млн
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Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Upper House — новый жилой комплекс премиум-сегмента от одного из ведущих застройщиков Дубая Ellington Properties, специализирующегося на дизайнерской недвижимости. Небоскреб высотой в 31 этаж получит привилегированное расположение в центральной части Дубая в районе Jumeirah Lake Towers (JLT), рядом со станцией метро и автобусными остановками, пляжами, торговыми центрами и полями для гольфа. Жилой комплекс будет включать в себя стильные студии и апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями площадью от 40 кв. м до 130 кв. м. Все резиденции предлагаются с первоклассной отделкой и встроенной кухонной техникой. Панорамные окна от пола до потолка будут обеспечивать яркое естественное освещение апартаментов. Кроме того, из них будут открываться живописные виды на Jumeirah Islands, озера, поля для гольфа и потрясающие небоскребы района Dubai Marina. Инфраструктура: На каждом этаже здания будет располагаться по 14 резиденций. Для резидентов комплекса предусмотрены удобства мирового уровня, в том числе: - бассейн; - тренажерный зал; - частный кинотеатр; - спа-салон с саунами; - зоны для занятий йогой. Расположение: У жилого небоскреба Upper House будет премиальное расположение в популярном районе Jumeirah Lake Towers (JLT) в центральной части эмирата, в окружении объектов социальной, транспортной и развлекательной инфраструктуры, а также живописных озер. На расстоянии 10 минут ходьбы от Upper House есть множество социально значимых объектов, среди которых: - супермаркеты Choithrams, ZOOM и Big buy market; - заведения F&B: The Hamptons Cafe & Restaurant Jumeirah Islands, Nando's Jumeirah Islands Pavilion, Brunch & Cake Jumeirah Islands и Caribou Coffee; - детский сад Oakfield Early Learning Center DMCC; - музыкальные школы Melodica Music & Dance School – JLT и Modern Music Show. Что касается развлечений и достопримечательностей, всего в 10 минутах езды расположен культовый остров Palm Jumeirah, а в 15 минутах — знаменитые пляжи JBR Beach и Marina Beach с развитой инфраструктурой и живописными видами, а также отель в форме паруса Burj Al Arab. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
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Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Дизайнерская квартира в новом жилом комплексе Hamilton House в престижном районе Jumeirah Village Circle. Жители Hamilton House смогут воспользоваться следующими удобствами: бассейн, затененный детский бассейн, душ на открытом воздухе, открытая детская игровая зона, зона для приготовления барбекю с обеденными местами, площадка для активного отдыха, фитнес-центр и студия йоги, лаундж, парковка, велопарковка и зона обслуживания велосипедов. Популярные районы и бизнес-зоны, культовые достопримечательности и аэропорты расположены в пределах получаса езды от жилого комплекса: 15 минут – Palm Jumeirah, Dubai Marina, Burj Al Arab; 20 минут – Business Bay, Jumeirah Beach, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Fountain, Ain Dubai, Museum of the Future, Dubai International Financial Centre (DIFC); 25 минут – Международный аэропорт Дубая (DXB); 30 минут – Международный аэропорт Al Maktoum (DWC). Если вы планируете приобрести жилье в Hamilton House с целью сдачи в аренду, то сможете получать максимальную прибыль, воспользовавшись услугами по профессиональному управлению недвижимостью. Застройщик предлагает комфортный план оплаты: 10 %- первоначальный взнос 40% - во время строительства 50% - при окончании строительства Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Жилой комплекс IVY Gardens
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Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Samana IVY Gardens в комплексе Dubai Land Residence (DLRC) — это новый жилой комплекс, вдохновленный природой, со студиями, апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями и бассейном. Испытайте изысканный и необычный образ жизни в этом 14-этажном здании с фасадом на уровне подиума в самом развитом районе города. Комплекс сочетает в себе уникальное спокойствие и красоту природы с ее мельчайшими деталями на вершине, а также эксклюзивные услуги и комфортный образ жизни, удобства и отдых в лучшем виде. Инфраструктура: - Магазины; - Спортзал; - Рестораны; - Бассейн; - Парковка; - Камеры видеонаблюдения; - Супермаркет; - Детская игровая площадка; - Мечеть - Спортивные сооружения; - Зона барбекю; - Школы. Расположение: Дубайленд (Dubailand) – один из крупнейших жилых, развлекательных и туристических районов Дубая, застроенный элитной недвижимостью. Это целый город в городе с тематическими парками, отелями, клубами, ресторанами и широким спектром жилья. Дубайленд – идеальное место для инвестиций в элитную недвижимость в Дубае. Здесь находятся популярные у туристов достопримечательности, элитные рестораны, роскошные спа-салоны и торговые центры. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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