Новая резиденция Mallside Residence с бассейнами, ресторанами и спа-центром, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €173,000

50–110 м² 3

Сдача в: 2025

Застройщик: Devmark Group

Concept 7 — 46-этажный жилой комплекс от застройщика Condor Group, расположенный в Jumeirah Village Circle (JVC). Его строительство должно быть завершено в декабре 2024 года. В проекте представлена коллекция студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Площадь юнитов варьируется от 37 кв. м до 149 кв. м. В комплексе можно жить с животными. Для них будет обустроена отдельная зона для игр и выгула. ⠀ В резиденциях будут кухни, оборудованные техникой и качественными столешницами. В ванных комнатах — современная сантехника, а в спальнях — встроенные шкафы. В большинстве резиденций будут балконы или террасы, из которых открывается потрясающий вид на горизонт Дубая. УДОБСТВА В комплексе будет множество удобств, среди которых: ⠀ тренажерный зал и студия йоги; взрослый и детский бассейны; сауна и парные; бизнес-центр; кафе; система «Умный дом»; лобби с круглосуточной охраной. ⠀ РАСПОЛОЖЕНИЕ Комплекс расположен в Jumeirah Village Circle (JVC) вдоль Sheikh Zayed Road. Это развивающийся район, в котором будет построено более 18 парков с беговыми дорожками и детскими площадками. Здесь можно наслаждаться жизнью в окружении сочной зелени. Рядом с комплексом будет развитая инфраструктура, включающая школы, детские сады, торговые центры, пляжи, больницы, развлекательные заведения и F&B и многое другое. ⠀ Среди ближайших объектов социальной инфраструктуры: ⠀ Circle Mall, Star Mart Supermarket, Nesto Hypermarket; F&B-заведения: Qalat Albann Coffee Shop, Tasty Burger; медицинские учреждения: Life Pharmacy, Magnum Family Medical Center; образовательные учреждения: Arcadia School, Nord Anglia International School Dubai, American School of Dubai, Delhi Private School Dubai. Примерно за полчаса езды на автомобиле можно будет добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport. Столько же времени займет поездка до Mall of the Emirates и Burj Khalifa.