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Новая резиденция Mallside Residence с бассейнами, ресторанами и спа-центром, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€249,487
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5
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и видами на Бурдж Халифа и Бурдж-аль-Араб.

Резиденция располагает отелем, ресторанами, инфинити-бассейном и детским бассейном, фитнес-центром, баром и зоной отдыха на крыше, 3-уровневой парковкой, спа-центром.

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 16 минут
  • Дубай Молл - 16 минут
  • Mall of Emirates - 10 минут
  • Дубай Марина - 12 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Mallside Residence с бассейнами, ресторанами и спа-центром, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€249,487
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Жилой комплекс Concept 7 by Devmark Group
Жилой комплекс Concept 7 by Devmark Group
Дубай, ОАЭ
от
€173,000
Площадь 50–110 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Capri Realty Real Estate
Застройщик: Devmark Group
Concept 7 — 46-этажный жилой комплекс от застройщика Condor Group, расположенный в Jumeirah Village Circle (JVC). Его строительство должно быть завершено в декабре 2024 года. В проекте представлена коллекция студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Площадь юнитов варьируется от 37 кв. м до 149 кв. м. В комплексе можно жить с животными. Для них будет обустроена отдельная зона для игр и выгула. ⠀ В резиденциях будут кухни, оборудованные техникой и качественными столешницами. В ванных комнатах — современная сантехника, а в спальнях — встроенные шкафы. В большинстве резиденций будут балконы или террасы, из которых открывается потрясающий вид на горизонт Дубая. УДОБСТВА В комплексе будет множество удобств, среди которых: ⠀ тренажерный зал и студия йоги; взрослый и детский бассейны; сауна и парные; бизнес-центр; кафе; система «Умный дом»; лобби с круглосуточной охраной. ⠀ РАСПОЛОЖЕНИЕ Комплекс расположен в Jumeirah Village Circle (JVC) вдоль Sheikh Zayed Road. Это развивающийся район, в котором будет построено более 18 парков с беговыми дорожками и детскими площадками. Здесь можно наслаждаться жизнью в окружении сочной зелени. Рядом с комплексом будет развитая инфраструктура, включающая школы, детские сады, торговые центры, пляжи, больницы, развлекательные заведения и F&B и многое другое. ⠀ Среди ближайших объектов социальной инфраструктуры: ⠀ Circle Mall, Star Mart Supermarket, Nesto Hypermarket; F&B-заведения: Qalat Albann Coffee Shop, Tasty Burger; медицинские учреждения: Life Pharmacy, Magnum Family Medical Center; образовательные учреждения: Arcadia School, Nord Anglia International School Dubai, American School of Dubai, Delhi Private School Dubai. Примерно за полчаса езды на автомобиле можно будет добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport. Столько же времени займет поездка до Mall of the Emirates и Burj Khalifa.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seslia Tower | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seslia Tower | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€248,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Seslia Tower от Tiger Group Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны меблированный BUA; 1123 кв. Порошковая комната Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Бассейн Район барбекю Столовая и розничная торговля Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Баскетбол и теннисный корт Пляжный волейбол Доступ к пляжу Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Торговая и супермаркетная зона Зона йоги и медитации Расположение рядом; JBR – 10 минут Торговый центр Эмиратов – 15 минут Пальма Джумейра – 15 минут Глобальная деревня – 20 минут Дубай Молл – 20 минут Бурдж Аль Араб – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут Международный аэропорт Дубая – 35 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
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