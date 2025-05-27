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Новостройки в Al Faqa

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Вилла Arabian Hills Estate
Вилла Arabian Hills Estate
Al Faqa, ОАЭ
от
$405,665
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Добро пожаловать в место, где вы можете жить жизнью, о которой всегда мечтали. Будучи самым желанным сообществом в ОАЭ, Arabian HIlls Estate - это место, где вы создадите свой идеальный дом и создадите свой идеальный образ жизни в ярком сообществе с исключительными удобствами, от выдающихся …
Агентство
Easy Life Property
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