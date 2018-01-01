Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

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Society House — это новый исключительный жилой проект в центре Дубая от Invest Group Overseas, включающий роскошные студии и апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Это высотный комплекс, расположенный в шумном городе с множеством удобств, районов и туристических достопримечательностей. Эти резиденции построены на современной инфраструктуре и идеях образа жизни.
Апартаменты Society House включают в себя просторные гостиные и спальни, чтобы вы могли продолжать наслаждаться уединением в безмятежной атмосфере. Палитра комнат, мебели и тонких деталей создают успокаивающую и роскошную атмосферу для жильцов, используя светлый дизайн.
Инфраструктура:
- 25-метровый плавательный бассейн;
- Крытый и открытый спортивный зал;
- Симулятор гольфа;
- Зоны отдыха на открытом воздухе;
- Площадка для барбекю;
- Игры для детей;
- Частный кинотеатр;
- Бизнес-центр;
- Конференц-залы;
- Охрана;
- Парковка.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Dubai Studio City, известном как Golf Avenue от Samana Developers
Соседство поблизости;
Мотор Сити – 1,5 км
Дамак Хиллз – 1,9 км
Спорт Сити – 2,2 км
Высоты Победы – 2,9 км
Удобства и удобства;
1 спальня
2 ванны
без мебели
BUA; 805 кв.
Порошковая комната
Частный сад
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и зона ожидания
Приемная зона
тренажерный зал
Бассейн
Район барбекю
Столовая и розничная торговля
Детская игровая площадка
Зона отдыха
Ресторан и Кафе
Велоспорт, Бег и Бег трусцой
Спа и Сауна
Фитнес-центр
Спортивный корт
Школа и Институт
сады
Супермаркет и Торговая зона
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
- Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик);
- Бесплатное управление недвижимостью;
- Беспроцентная рассрочка до 7 лет;
- Только опытные брокеры;
- Полное сопровождение сделки;
- Юридическая защита сделки;
- Опыт работы более 15 лет;
- Помощь с получением резидентства и переездом;
- Компенсация 50% госпошлины;
- Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран;
- Покажем объект лично или онлайн;
- Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру!
ЖК Avenue Residence 4 в Дубае – новый жилой проект в районе Al Furjan от застройщика Nabni Real Estate Development. В 12-этажном комплексе разместятся 135 апартаментов премиум-класса с 1, 2 и 3 спальнями и разнообразные удобства. Развитая инфраструктура и удобное расположение делают жилье в Avenue Residence 4 отличным вариантом для жизни и инвестиций.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн для детей и взрослых.
- Выделенная крытая парковка
- Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
- Фитнес-центр с тренажерным залом.
Расположение:
- Легкий доступ к собственности от Sheikh Zayed Road.
- Пять минут ходьбы от торгового центра Ibn Battuta и множества супермаркетов.
- Большой выбор школ в 15 минутах.
- Международный аэропорт Дубая и новый международный аэропорт Аль-Мактум находятся в 30 минутах езды.
- Одна минута езды до новой станции метро Дубая.
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!