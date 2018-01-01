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  3. Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€886,917
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5
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О комплексе

Резиденция располагает тренажерным залом, открытым инфинити-бассейном, ухоженными садами с зонами отдыха, конференц-залом, сауной и парной, супермаркетом, бизнес-центром, зонами барбекю, спа-зоной, крытой парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 12 км
  • Бурдж Халифа - 11 км
  • Аэропорт - 17 км
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€886,917
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Society House — это новый исключительный жилой проект в центре Дубая от Invest Group Overseas, включающий роскошные студии и апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Это высотный комплекс, расположенный в шумном городе с множеством удобств, районов и туристических достопримечательностей. Эти резиденции построены на современной инфраструктуре и идеях образа жизни. Апартаменты Society House включают в себя просторные гостиные и спальни, чтобы вы могли продолжать наслаждаться уединением в безмятежной атмосфере. Палитра комнат, мебели и тонких деталей создают успокаивающую и роскошную атмосферу для жильцов, используя светлый дизайн. Инфраструктура: - 25-метровый плавательный бассейн; - Крытый и открытый спортивный зал; - Симулятор гольфа; - Зоны отдыха на открытом воздухе; - Площадка для барбекю; - Игры для детей; - Частный кинотеатр; - Бизнес-центр; - Конференц-залы; - Охрана; - Парковка. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! ЖК Avenue Residence 4 в Дубае – новый жилой проект в районе Al Furjan от застройщика Nabni Real Estate Development. В 12-этажном комплексе разместятся 135 апартаментов премиум-класса с 1, 2 и 3 спальнями и разнообразные удобства. Развитая инфраструктура и удобное расположение делают жилье в Avenue Residence 4 отличным вариантом для жизни и инвестиций. Инфраструктура: - Открытый бассейн для детей и взрослых. - Выделенная крытая парковка - Круглосуточная охрана и видеонаблюдение - Фитнес-центр с тренажерным залом. Расположение: - Легкий доступ к собственности от Sheikh Zayed Road. - Пять минут ходьбы от торгового центра Ibn Battuta и множества супермаркетов. - Большой выбор школ в 15 минутах. - Международный аэропорт Дубая и новый международный аэропорт Аль-Мактум находятся в 30 минутах езды. - Одна минута езды до новой станции метро Дубая. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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