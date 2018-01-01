Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €384,417

118–168 м² 2

Сдача в: 2023

Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! ЖК Avenue Residence 4 в Дубае – новый жилой проект в районе Al Furjan от застройщика Nabni Real Estate Development. В 12-этажном комплексе разместятся 135 апартаментов премиум-класса с 1, 2 и 3 спальнями и разнообразные удобства. Развитая инфраструктура и удобное расположение делают жилье в Avenue Residence 4 отличным вариантом для жизни и инвестиций. Инфраструктура: - Открытый бассейн для детей и взрослых. - Выделенная крытая парковка - Круглосуточная охрана и видеонаблюдение - Фитнес-центр с тренажерным залом. Расположение: - Легкий доступ к собственности от Sheikh Zayed Road. - Пять минут ходьбы от торгового центра Ibn Battuta и множества супермаркетов. - Большой выбор школ в 15 минутах. - Международный аэропорт Дубая и новый международный аэропорт Аль-Мактум находятся в 30 минутах езды. - Одна минута езды до новой станции метро Дубая. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!