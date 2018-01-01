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Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€794,306
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10
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с панорамными видами.

Резиденция располагает собственным пляжем, бассейном, фитнес-центром, студией йоги и пилатеса, ухоженным садом, кафе, зоной отдыха, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 12,6 км
  • Аэропорт - 13,1 км
  • Море - 150 метров
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€794,306
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1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Regent Residences от NSHAMA — новое дополнение к Town Square Dubai. Среди квартир на выбор — студии и апартаменты с 1–3 спальнями и жилой площадью от 336 до 1523 кв. футов. Современные планировки обеспечат жителям NSHAMA The Regent Residences максимальный комфорт и уединение, а жилые помещения будут наполнены естественным светом. Спальни будут оборудованы встроенными шкафами, а полы покрыты глазурованным керамогранитом. Ванная комната будет присутствовать в главных спальнях, а планировка кухонь будет включать стойки для приготовления пищи, устойчивые к царапинам и пятнам, и верхние шкафы. Квартиры также будут иметь удивительный вид на окружающий район городской площади Дубая. Инфраструктура: Резиденции REGENT предложат своим жильцам множество удобств. К ним относятся торговые точки и точки F&B, бассейн, детские игровые площадки во дворе и тренажерные залы. Кроме того, на самой Town Square Dubai будут обширные открытые лужайки, интерактивные детские игровые площадки, кафе под открытым небом, торговые точки, беговые дорожки и многое другое. Расположение: NSHAMA The Regent Residences расположен на городской площади Дубая, в потрясающем районе на улице Аль-Кудра. Отсюда жители легко смогут добраться до других районов эмирата. Таким образом, до центра Дубая и Бизнес-Бей можно будет добраться за полчаса на машине, а также до Дубай Марины и международного аэропорта Дубая. Одна из ближайших автобусных остановок — Hayat Townhouses 1. Среди ближайших развлечений и досуга, популярных среди туристов и жителей Дубая, Global Village, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle Garden, Dubai Butterfly Garden и Dubai Autodrome, до которых можно доехать за 15 минут. Что касается шоппинга, проживание в Town Square Dubai позволит вам легко добраться до общественного центра Town Square, общественного центра Layan, The Sustainable Plaza, общественного центра Mudon и торгового центра Cityland. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Gate | Damac Hills
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Gate | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
от
€210,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties Основные моменты; Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой Привлекательные и гибкие варианты плана платежей Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели Учебная комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Столовая и розничная торговля Медицинский центр тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе барбекю Беговая дорожка, Велоспорт и Бег школа Шоппинг и супермаркет сад Йога и Медитация Фитнес-центр Спа и Сауна Теннисный корт Соседство поблизости; Ремраам – 2,3 км Студия Сити – 2,4 км Мотор Сити – 2,6 км Мудон – 2,9 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция One Canal с бассейном и спа-центром, Canal Front, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция One Canal с бассейном и спа-центром, Canal Front, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€16,75 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамными видами. Резиденция располагает круглосуточным консьерж-сервисом, зонами отдыха, бассейном, кафе, спа-центром, тренажерным залом. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Дубайский международный финансовый центр - 5 минут Бурдж-Аль-Араб - 7 минут Mall of Emirates - 7 минут Международный аэропорт Дубай - 12 минут
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