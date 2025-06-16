Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar

Пляжный дом — остров Фахид от Алдара.
Эксклюзивная морская жизнь в Абу-Даби.
Обзор проекта:
Добро пожаловать в пляжный дом на острове Фахид, знаковое приморское развитие Aldar Properties.
Расположенный между Этот проект сочетает в себе современный дизайн, роскошную пляжную жизнь и устойчивость, чтобы создать новый стандарт образа жизни в Абу-Даби.
Остров Фахид является первым островом в мире, который достиг:
3-звездочная сертификация (здоровая среда обитания).
Эстидама 3 Жемчужины (устойчивые строительные стандарты).
LEED Platinum (Pre-Certified) (высший международный зеленый рейтинг).
Типы единиц, размеры и цены:
Unit TypeSize (приблизительно) Начальная цена (€)
1 спальня ~ 74 м2 от 820 000 €
2 спальни ~ 113 м2 от 960 000 €
3 спальни ~ 183 м2 от 1,430.000 €
Все подразделения предлагают вид на море или прямой доступ к пляжу.
План оплаты и завершение
10% на бронирование
65% при строительстве
25% при передаче
Передача: 2029 (Q2-Q4)
Ключевые особенности и удобства:
Прямой частный доступ к пляжу и променадам.
2 бесконечных бассейна с панорамным видом на море.
Современные фитнес-центры.
Спа и оздоровительные ретриты.
Коворкинг-залы и бизнес-объекты.
Бутик розничной торговли и ресторанов на Coral Drive.
Детский клуб и игровые зоны.
Велоспорт и беговые дорожки.
Технология умного дома и экологически чистый дизайн.
Расположение Prime:
5 минут → Остров Яс (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)
15 мин. Международный аэропорт Абу-Даби
15 мин → остров Саадият (Лувр Абу-Даби, пляжи с белым песком)
20 мин. Абу-Даби Downtown
50 мин. Дубай
Инвестиционные акценты:
Ограниченные пляжные резиденции в Абу-Даби.
Золотая виза (от инвестиций AED 2M).
Сильный спрос на аренду из-за близости Yas & Saadiyat.
Премиальный образ жизни в сочетании с устойчивым дизайном.
Высокий потенциал прироста капитала.