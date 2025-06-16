  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar

Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar

Абу-Даби, ОАЭ
от
$959,538
BTC
11.4135125
ETH
598.2309896
USDT
948 680.2742611
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
ID: 27441
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Пляжный дом — остров Фахид от Алдара.

Эксклюзивная морская жизнь в Абу-Даби.

Обзор проекта:

Добро пожаловать в пляжный дом на острове Фахид, знаковое приморское развитие Aldar Properties.
Расположенный между Этот проект сочетает в себе современный дизайн, роскошную пляжную жизнь и устойчивость, чтобы создать новый стандарт образа жизни в Абу-Даби.

Остров Фахид является первым островом в мире, который достиг:

  • 3-звездочная сертификация (здоровая среда обитания).

  • Эстидама 3 Жемчужины (устойчивые строительные стандарты).

  • LEED Platinum (Pre-Certified) (высший международный зеленый рейтинг).

Типы единиц, размеры и цены:

Unit TypeSize (приблизительно) Начальная цена (€)

1 спальня ~ 74 м2 от 820 000 €

2 спальни ~ 113 м2 от 960 000 €

3 спальни ~ 183 м2 от 1,430.000 €

Все подразделения предлагают вид на море или прямой доступ к пляжу.

План оплаты и завершение

  • 10% на бронирование

  • 65% при строительстве

  • 25% при передаче

  • Передача: 2029 (Q2-Q4)

Ключевые особенности и удобства:

  • Прямой частный доступ к пляжу и променадам.

  • 2 бесконечных бассейна с панорамным видом на море.

  • Современные фитнес-центры.

  • Спа и оздоровительные ретриты.

  • Коворкинг-залы и бизнес-объекты.

  • Бутик розничной торговли и ресторанов на Coral Drive.

  • Детский клуб и игровые зоны.

  • Велоспорт и беговые дорожки.

  • Технология умного дома и экологически чистый дизайн.

Расположение Prime:

  • 5 минут → Остров Яс (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)

  • 15 мин. Международный аэропорт Абу-Даби

  • 15 мин → остров Саадият (Лувр Абу-Даби, пляжи с белым песком)

  • 20 мин. Абу-Даби Downtown

  • 50 мин. Дубай

Инвестиционные акценты:

  • Ограниченные пляжные резиденции в Абу-Даби.

  • Золотая виза (от инвестиций AED 2M).

  • Сильный спрос на аренду из-за близости Yas & Saadiyat.

  • Премиальный образ жизни в сочетании с устойчивым дизайном.

  • Высокий потенциал прироста капитала.

Абу-Даби, ОАЭ

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
