  2. ОАЭ
  3. Дубай
  Квартира в новостройке Aurea by Emaar

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Ghubaiba (~ 900 м)
  • Метро
    Al Ras (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2030
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Aurea by Emaar — Rashid Yachts & Marina (RYM)
Камерная жизнь у воды в флагманской марине Дубая. Aurea предлагает спокойные, залитые светом апартаменты 1–3 спальни (есть увеличенные планировки), окружённые озеленёнными променадами, видами на марину и курортными удобствами—от инфинити-бассейна и велнес-пространств до открытых зон для общения. В нескольких шагах — яхт-променад и рестораны; удобная связь с городом. Современный дизайн и расслабленный ритм марин-лайфстайла—создано для комфорта, приватности и долгосрочной ценности. Зарегистрируйте интерес уже

Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации