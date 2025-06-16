Квартира в новостройке Aurea by Emaar

Aurea by Emaar — Rashid Yachts & Marina (RYM)

Камерная жизнь у воды в флагманской марине Дубая. Aurea предлагает спокойные, залитые светом апартаменты 1–3 спальни (есть увеличенные планировки), окружённые озеленёнными променадами, видами на марину и курортными удобствами—от инфинити-бассейна и велнес-пространств до открытых зон для общения. В нескольких шагах — яхт-променад и рестораны; удобная связь с городом. Современный дизайн и расслабленный ритм марин-лайфстайла—создано для комфорта, приватности и долгосрочной ценности. Зарегистрируйте интерес уже