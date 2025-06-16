Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf

Binghatti Moonlight - современная жизнь в Аль-Джаддафе

Стильные апартаменты В нескольких минутах езды от Downtown & Dubai Creek.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Завершение: Q4 2026

Обзор проекта:

Binghatti Moonlight - современная жилая башня Binghatti Developers, расположенная в стратегически расположенном районе Аль-Джаддаф, всего в нескольких минутах от центра Дубая, гавани Дубай-Крик и международного аэропорта Дубая.

Разработанный с фирменными элементами фасада Binghatti, проект предлагает элегантные макеты, окна от пола до потолка и частные балконы, сочетая комфорт образа жизни с высокой инвестиционной ценностью в одном из самых быстрорастущих центральных районов Дубая.

Размеры и цены (приблизительно m2)

1 спальня ~ 58 м2 от 330 000 €

2 спальни ~ 76 м2 от 440 000 €

3 спальни ~ 132 м2 от 708.000 €

План оплаты: 20% при бронировании – 50% при строительстве – 30% при передаче.

Оценочная передача: Q4 2026

Ожидаемая рентабельность инвестиций: 7-8% в зависимости от плана и стратегии аренды.

Ключевые особенности и удобства:

Подпись Бингхатти архитектура с золотым акцентом фасада.

Просторные балконы с видом на горизонт или ручей.

Умные макеты с открытой кухней и премиальной отделкой.

Современные ванные комнаты и встроенные шкафы.

Бесконечный бассейн на крыше, современный тренажерный зал, детская игровая площадка.

Элегантное лобби, 24/7 безопасность и консьерж.

Крытая парковка и скоростные лифты.

Расположение: Al Jaddaf - Central & Connected:

10 минут до центра Дубая / Бурдж-Халифа Dubai Mall

5 минут до Dubai Creek & Al Jaddaf Waterfront

2 мин до станции метро (зеленая линия)

10 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)

Рядом: больницы, международные школы, отели, кафе.

Идеально для: