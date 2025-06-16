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  4. Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf

Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf

Дубай, ОАЭ
от
$383,614
BTC
4.5630160
ETH
239.1671757
USDT
379 273.5343988
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27065
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    24

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Binghatti Moonlight - современная жизнь в Аль-Джаддафе

Стильные апартаменты В нескольких минутах езды от Downtown & Dubai Creek.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Завершение: Q4 2026

Обзор проекта:

Binghatti Moonlight - современная жилая башня Binghatti Developers, расположенная в стратегически расположенном районе Аль-Джаддаф, всего в нескольких минутах от центра Дубая, гавани Дубай-Крик и международного аэропорта Дубая.

Разработанный с фирменными элементами фасада Binghatti, проект предлагает элегантные макеты, окна от пола до потолка и частные балконы, сочетая комфорт образа жизни с высокой инвестиционной ценностью в одном из самых быстрорастущих центральных районов Дубая.

Размеры и цены (приблизительно m2)

  • 1 спальня ~ 58 м2 от 330 000 €

  • 2 спальни ~ 76 м2 от 440 000 €

  • 3 спальни ~ 132 м2 от 708.000 €

План оплаты: 20% при бронировании – 50% при строительстве – 30% при передаче.
Оценочная передача: Q4 2026
Ожидаемая рентабельность инвестиций: 7-8% в зависимости от плана и стратегии аренды.

Ключевые особенности и удобства:

  • Подпись Бингхатти архитектура с золотым акцентом фасада.

  • Просторные балконы с видом на горизонт или ручей.

  • Умные макеты с открытой кухней и премиальной отделкой.

  • Современные ванные комнаты и встроенные шкафы.

  • Бесконечный бассейн на крыше, современный тренажерный зал, детская игровая площадка.

  • Элегантное лобби, 24/7 безопасность и консьерж.

  • Крытая парковка и скоростные лифты.

Расположение: Al Jaddaf - Central & Connected:

  • 10 минут до центра Дубая / Бурдж-Халифа Dubai Mall

  • 5 минут до Dubai Creek & Al Jaddaf Waterfront

  • 2 мин до станции метро (зеленая линия)

  • 10 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)

  • Рядом: больницы, международные школы, отели, кафе.

Идеально для:

  • Инвесторы ищут высокую доходность в центральном месте.

  • Конечные пользователи ищут современный дом недалеко от центра города.

  • Молодые профессионалы и эмигранты, которые хотят подключения и удобства.

  • Покупателей интересуют стильные, хорошо оцененные квартиры с потенциалом роста.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Дубай, ОАЭ
от
$383,614
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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