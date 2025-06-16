Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf

Binghatti Moonlight - современная жизнь в Аль-Джаддафе
Стильные апартаменты В нескольких минутах езды от Downtown & Dubai Creek.
Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Завершение: Q4 2026
Обзор проекта:
Binghatti Moonlight - современная жилая башня Binghatti Developers, расположенная в стратегически расположенном районе Аль-Джаддаф, всего в нескольких минутах от центра Дубая, гавани Дубай-Крик и международного аэропорта Дубая.
Разработанный с фирменными элементами фасада Binghatti, проект предлагает элегантные макеты, окна от пола до потолка и частные балконы, сочетая комфорт образа жизни с высокой инвестиционной ценностью в одном из самых быстрорастущих центральных районов Дубая.
Размеры и цены (приблизительно m2)
1 спальня ~ 58 м2 от 330 000 €
2 спальни ~ 76 м2 от 440 000 €
3 спальни ~ 132 м2 от 708.000 €
План оплаты: 20% при бронировании – 50% при строительстве – 30% при передаче.
Оценочная передача: Q4 2026
Ожидаемая рентабельность инвестиций: 7-8% в зависимости от плана и стратегии аренды.
Ключевые особенности и удобства:
Подпись Бингхатти архитектура с золотым акцентом фасада.
Просторные балконы с видом на горизонт или ручей.
Умные макеты с открытой кухней и премиальной отделкой.
Современные ванные комнаты и встроенные шкафы.
Бесконечный бассейн на крыше, современный тренажерный зал, детская игровая площадка.
Элегантное лобби, 24/7 безопасность и консьерж.
Крытая парковка и скоростные лифты.
Расположение: Al Jaddaf - Central & Connected:
10 минут до центра Дубая / Бурдж-Халифа Dubai Mall
5 минут до Dubai Creek & Al Jaddaf Waterfront
2 мин до станции метро (зеленая линия)
10 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)
Рядом: больницы, международные школы, отели, кафе.
Идеально для:
Инвесторы ищут высокую доходность в центральном месте.
Конечные пользователи ищут современный дом недалеко от центра города.
Молодые профессионалы и эмигранты, которые хотят подключения и удобства.
Покупателей интересуют стильные, хорошо оцененные квартиры с потенциалом роста.