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Продажа новостроек в Абу-Даби (Эмират)

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Жилой комплекс Впечатляющие апартаменты в шикарном районе
Жилой комплекс Впечатляющие апартаменты в шикарном районе
Абу-Даби, ОАЭ
от
€586,573
Площадь 119–154 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Perla – это новый проект 13-этажного жилого комплекса, который будет построен на острове Yas, в Абу-Даби. Проект разрабатывается крупной девелоперской компанией Reportage Properties. На территории нового жилого здания будут доступны многочисленные удобства: - бассейны для взрослых и детей; - тренажерный зал на крыше с красивыми панорамными видами; - площадки для приготовления барбекю; - изысканно оформленный вестибюль со стойкой консьержа; - площадка для игры в бочче; - крытая парковка. Многоквартирный дом расположится в престижном прибрежном районе, рядом с парками, ресторанами и кафе. В пешей доступности от ЖК находится спортивно-развлекательный центр Yas Bay Waterfront с многочисленными ресторанами, бутик-кинотеатром, центральным двором с ботаническим садом и художественной галереей. Преимущества: Ключевым преимуществом нового жилого комплекса станет возможность окунуться в атмосферу жизни на морском курорте, находясь при этом в крупном мегаполисе с широким спектром возможностей для бизнеса и работы. Здание расположится рядом с прогулочной набережной, парком, школой, спортивным клубом и детской открытой площадкой. Из комплекса можно будет быстро добраться к отелю Abu Dhabi Yas Island с пляжным клубом на воде и стадиону Etihad Arena, где проводятся соревнования по смешанным боевым искусствам (UFC). Расположение: Yas Mall - 5.8 км. Школа - 2.6 км. Банк - 4.5 км. Музей полиции Аль-Мактаа - 20.6 км. Аптека - 7 км. Аэропорт - 9.9 км. Музей классических автомобилей и антиквариата - 14.8 км. Море - 100 м. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
Жилой комплекс Reem Five
Жилой комплекс Reem Five
Абу-Даби, ОАЭ
от
€523,111
Площадь 105 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Комфортабельная квартира в новом жилом комплексе Reem Five на полуострове Al Reem Island! К удобствам и услугам Reem Five Residence относятся: infinity-бассейн на крыше, фитнес-центр, консьерж-сервис, технология «умный дом», зона барбекю, сауна и парная, детские игровые площадки, крытая автомобильная парковка, быстрый доступ к пляжу, паркам и магазинам. Ближайшие места: 05 минут - Университет Сорбонны, Абу-Даби; 05 минут - Кливлендская клиника Абу-Даби; 05 Минут - Галерея Молл; 30 минут - международный аэропорт Абу-Даби; 30 минут — трасса Яс Марина. План оплаты: 10% - первоначальный взнос 10% - на стадии строительства 80% - по завершению Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Абу-Даби, ОАЭ
от
€472,902
Площадь 150 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Yas Golf Collection – новейшее курортное комьюнити площадью свыше 127 тыс. кв. м от Aldar Properties. Оно будет построено в Абу-Даби на острове Yas Island, рядом со знаменитым полем для гольфа Yas Links. Проект стоимостью AED 1,7 млрд (USD 463 млн) будет включать в себя 1 062 роскошные резиденции с захватывающими видами на зеленые поля, море и мангровые заросли: меблированные студии, апартаменты с 1–3 спальнями и дуплексы с 2–3 спальнями. Кроме того, в первую фазу проекта войдет коллекция Souq Furnished Apartments, состоящая из 140 меблированных студий и апартаментов с 1 спальней площадью от 42 до 82 кв. м. Потенциальные покупатели и инвесторы смогут подобрать недвижимость с видом на тематический парк аттракционов Ferrari World, частичным видом на море, а также на Souq или комьюнити в целом. Также в Souq Furnished Apartments предлагаются три варианта цветового оформления резиденций. В помещениях будут установлены панорамные окна от пола до потолка, обеспечивающие максимум солнечного света. Для удобства резидентов в апартаментах и общественных зонах комьюнити будут использованы «умные» технологии. На входе в жилые здания разместят водные объекты и зоны для высадки пассажиров. В вестибюлях с дизайнерским декором предусмотрены зоны для отдыха и художественные инсталляции. Инфраструктура: Одна из особенностей нового комьюнити – широкий выбор первоклассных удобств для разных стилей жизни, от разнообразных физических активностей до шопинга и развлечений для детей и взрослых: - велнес-центр с фитнес-павильоном и тренажерным залом с видом на море и поле для гольфа; - фитнес-зона; - многофункциональные пространства для занятий йогой и пилатесом; - прямой доступ к «зеленой петле» – ландшафтному пространству с беговой дорожкой; - многофункциональный корт; - кинотеатр; - бассейны на подиуме с видом на мангровые заросли; - детские бассейны и игровые площадки; - детская игровая зона; - общественный центр, включающий в себя помещение для игр, кофейню, столы для настольного тенниса и бильярда; сады на возвышении с видом на морской горизонт; - библиотека; - лаунжи для резидентов. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
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Жилой комплекс Уютная квартира с современными удобствами
Жилой комплекс Уютная квартира с современными удобствами
Абу-Даби, ОАЭ
от
€179,158
Площадь 47–97 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Oasis Residences Two - новый жилой комплекс от Reportage Properties в Масдар-Сити, Абу-Даби. Квартиры полностью обустроены современными удобствами, такими как дизайнерские кухни, встроенные шкафы и гардеробные. В них также высокие потолки, элегантные мраморные полы и ультрасовременные лифты. Инфраструктура: - Охрана; - Доступ к пляжу; - Фитнес-центр; - Спортивный зал; - Гимназия; - Бассейн; - Беговые дорожки; - Детская игровая площадка; - Парки и зоны отдыха; - Рестораны; - СПА и сауна. Расположение: Международного аэропорта Абу-Даби - 2-3 минуты; Острова Яс и центр Абу-Даби — 10 минут; Торговый центр Dubai Marina — 40 минут. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Жилой комплекс Апартаменты с широким спектром удобств
Жилой комплекс Апартаменты с широким спектром удобств
Абу-Даби, ОАЭ
от
€197,465
Площадь 28–148 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Diva — новый жилой проект Reportage Properties, расположенный на острове Яс в Абу-Даби. Часть квартир на первом этаже имеют большие террасы и частные бассейны, в то время как многие другие имеют большие балконы, где жители смогут насладиться трапезой на свежем воздухе и потрясающим пейзажным видом на Персидский залив, а также на остров Яс и Абу-Даби. Жители могут пользоваться широким спектром удобств: - Детский сад; - Детская площадка; - Общественный тренажерный зал; - Бассейн; - Круглосуточная охрана, видеонаблюдение; - Кабельное и спутниковое телевидение. Расположение: 05 минут - Мир Феррари в Абу-Даби; 05 минут - Яс Плаза; 10 минут - Yas Waterworld; 12 минут - международный аэропорт Абу-Даби; 20 минут - Большая мечеть шейха Зайда; 24 минуты - Остров Саадият. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Апарт - отель Makany and Maskan
Апарт - отель Makany and Maskan
Абу-Даби, ОАЭ
от
€311,495
Сдача в: 2027
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты в многофункциональном жилом проекте Makany and Maskan, расположенный в востребованном районе острова Al Reem Island. Комплекс находится рядом с Al Reema St и Al Shaheed Ali Khalifa al Mesmar St, что обеспечивает отличную транспортную доступность. Окруженный роскошной зеленью Reem Hills будет спроектирован с акцентом на здоровый образ жизни благодаря широким пешеходным и велосипедным дорожкам. Жители комьюнити также получат доступ к следующим удобствам: парки и игровые площадки, частная школа, общественный центр, мечети, медицинские учреждения, прямой выход к пляжу. Удобная локация и развитая инфраструктура делает Makany and Maskan высокорентабельной инвестицией. Застройщик предлагает несколько вариантов плана оплат: 1 вариант: 10 % - первоначальный взнос 30 % - 6 платежей по 5% 60 % - по завершении 2 вариант: 50 % - первоначальный взнос 50 % - по завершении 3 вариант: 100 % оплата Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе острова
Жилой комплекс Апартаменты в популярном районе острова
Абу-Даби, ОАЭ
от
€238,725
Площадь 47–82 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Vista 3 — долгожданный жилой комплекс в Абу-Даби, расположенный в популярном районе острова Рим. В комплексе будут представлены квартиры с 1-4 спальнями. Апартаменты спроектированы так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобства, с современной отделкой и сантехникой. Одной из выдающихся особенностей Vista 3 является его стратегическое расположение, благодаря которому он находится в непосредственной близости к лучшим заведениям эмиратов, включая торговый центр Абу-Даби, Галерея, Школа Рептон и Университет Сорбонны. Но это еще не все — Vista 3 также может похвастаться впечатляющим набором первоклассных удобств для своих жителей: - Мини-театр; - Зоны медитации; - Бассейн; - Детская игровая площадка; - Сад; - Кафетерий. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс Квартира в роскошном жилом комплексе Gate
Жилой комплекс Квартира в роскошном жилом комплексе Gate
Абу-Даби, ОАЭ
от
€243,938
Площадь 46 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Gate Residence — это проект, который предлагает 463 единицы элитного жилья. Этот роскошный жилой комплекс предлагает вам возможность выбрать апартаменты с одной, двумя или тремя спальнями. The Gate предлагает все необходимое для комфортного проживания, благодаря своему уникальному расположению. Международный аэропорт Абу-Даби, институт Масдар, Gems Education, международная школа Райана и торговый центр Masdar City Community находятся всего в 5 минутах от отеля Masdar The Gate. Инфраструктура: - Велосипедные дорожки; - Фитнес клуб; - Сады и парки; - Беговые дорожки; - Детский парк; - Открытый спортзал; - Зона отдыха на открытом воздухе; - Рестораны и кафе; - Беговые дорожки; - Супермаркеты; - Спортивная площадка; - Зал для йоги и медитации. Расположение: - 5 минут – Международный аэропорт Абу-Даби; - 5 минут – GEMS Educational & Ryan International School; - 5 минут – Институт Масдар; - 15 минут – Здание Ирена; - 15 минут – развлечения на острове Яс; - 15 минут – Мир Феррари; - 20 минут – пляж Аль Раха. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Reem Hills Villas
Жилой комплекс Reem Hills Villas
Абу-Даби, ОАЭ
от
€2,86 млн
Площадь 1 022 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Изысканная вилла в многофункциональном жилом проекте Reem Hills Villas, расположенный в востребованном районе острова Al Reem Island. Жители комьюнити получат доступ к следующим удобствам: парки и игровые площадки, частная школа, общественный центр, центр раннего обучения, мечети, медицинские учреждения, затененная зона отдыха, магазины, клубные дома, кафе и рестораны, частные бассейны, прямой выход к пляжу. Что касается планировок, Вы сможете воспользоваться следующими ключевыми особенностями: терраса на крыше, бассейн, 3 и более балконов, гараж на 4-6 автомобилей, выставочная и подготовительная кухни, сад, меджлис (приемная), офис, многоцелевая комната. Согласно планам застройщика Q Properties, этот комплекс очень привлекателен с экономической точки зрения, поскольку предлагает самые низкие тарифы на обслуживание среди большинства проектов недвижимости. При этом стоит рассмотреть возможность покупки недвижимости в Reem Hills не только для личного пользования, но и в качестве коммерческой инвестиции для последующей сдачи в аренду. Al Reem Island может похвастаться рентабельностью инвестиций, достигающей в среднем 6%. План оплаты: 1 вариант: 10 % - первоначальный взнос 30 % - на стадии строительства 60 % - по завершении 2 вариант: 50 % - первоначальный взнос 50 % - по завершении 3 вариант: 100 % оплата Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах ОАЭ! БЕСПЛАТНО подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Жилой комплекс с удобным местоположением
Жилой комплекс Жилой комплекс с удобным местоположением
Абу-Даби, ОАЭ
от
€186,425
Площадь 34–71 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Plaza — это новый жилой проект, который будет построен в Масдар-Сити, развивающемся районе, расположенном недалеко от многих знаковых достопримечательностей Абу-Даби. Жителям новостройки будет доступен широкий спектр премиальных удобств, таких как: - Детский бассейн и несколько взрослых бассейнов; - Дзен-сад и сад йоги; - Затененные зоны отдыха на свежем воздухе; - Спортзал; - Зоны барбекю; - Открытый настольный теннис; - Гигантская шахматная доска; - Площадка для игры в бочче; - Три просторных вестибюля с высокими потолками с удобной зоной отдыха и стойкой консьержа; - Велопарковка. Этот новый жилой комплекс может похвастаться удобным расположением рядом с большими парками, школами, дорогами, мечетями, банками и магазинами. Расположение: - Рядом с автобусной остановкой; - Рядом с торговыми центрами; - Рядом с аэропортом; - Рядом с детским садом. - Рядом аэропорт. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Вилла Fay Al Reeman II
Вилла Fay Al Reeman II
Абу-Даби, ОАЭ
от
€902,687
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Fay Al Reeman II — новая фаза масштабного комьюнити Fay Al Reeman от Aldar Properties, расположенного в Абу-Даби. Проект, запуск которого был анонсирован в феврале 2023 года, стал последним дополнением ко freehold-зоне Alreeman и будет включать в себя 557 вилл с 3–6 спальнями площадью от 304 кв. м до 495 кв. м. Все дома будут состоять из двух этажей. В них предусмотрены балконы, террасы, крытый и открытый меджлисы и спальня для горничной. Виллы немеблированные — вы сможете обставить их по своему вкусу. Для максимального комфорта жильцов они будут оборудованы сплит-системой кондиционирования DX. На территории комьюнити резиденты смогут воспользоваться первоклассными удобствами, среди которых: - крытая и открытая детские игровые зоны; - игровая комната; - тренажерный зал; - плавательный бассейн; - площадка для йоги на открытом воздухе; - многоцелевые спортивные корты; - беговая и велосипедная дорожки; - торговые точки; - школа; - открытые зеленые зоны; - мечеть. Расположение: Fay Al Reeman II расположен в спокойном районе Al Shamkha, который сейчас находится на стадии строительства. В будущем здесь будет развитая инфраструктура, в частности первоклассные образовательные учреждения, поле для гольфа и др. В радиусе 10 минут езды от комьюнити находятся: - детские сады: Small Stars Nursery, Happy Jump Nursery Al Shamkha, Al Jeel Kindergarten, Teddy bear Nursery — Al Shamkah и др.; - школы: Al Reyada School, Al Qimma School, Mohammad Bin Al Qasim School; - медицинские учреждения: Sama Al Shamkha Medical Center, Shamkha Medical Center, Dental Design Clinic, Healthline Medical Center; - торговые центры: AL SHAMKHA MALL, Makani Mall Al Shamkhah. Владельцы вилл будут иметь легкий доступ к главной автомагистрали эмирата Sheikh Maktoum Bin Rashid Road, позволяющей легко добраться до разных частей Абу-Даби. Так, до Abu Dhabi International Airport резиденты Fay Al Reeman II смогут доехать примерно за 15 минут, до развлекательного хаба эмирата Yas Island, где расположены гоночная трасса Yas Marina Circuit, всемирно известные тематические парки и другие достопримечательности, — за 25 минут. Культурный центр столицы ОАЭ Saadiyat Island, где можно посетить Louvre Abu Dhabi, находится в 40 минутах езды. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Современная квартира в Абу-Даби
Жилой комплекс Современная квартира в Абу-Даби
Абу-Даби, ОАЭ
от
€290,635
Площадь 59 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Al Raha lofts - элитный многоквартирный жилой комплекс от Reportage Properties. Al Raha Lofts включает в себя эксклюзивные объекты для отдыха с благоустроенной общей зоной отдыха, бассейном, частными джакузи, тренажерным залом, спортивными площадками, детской площадкой и площадками для барбекю. Инфраструктура: - Ландшафтные сады; - Гимназия; - Бассейн; - Детский бассейн; - Торговые площадки; - Крытая парковка. Расположение: - 5 минут – Международный аэропорт Абу-Даби; - 5 минут – Масдар Сити; - 5 минут – развлечения на острове Яс; - 5 минут – Мир Феррари; - 5 минут - пляж Аль Раха. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, ОАЭ
от
€627,923
Площадь 4–1 156 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2025
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби. Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха. Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах:  - Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков; - Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами. Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах. 5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences: - инфинити-бассейн; - велнес-зона с тренажерным залом и сауной; - студия йоги и пилатеса; - зоны для медитаций; - Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции; - Creativité Room - крытая детская игровая зона; - лаунж-зона с соковым баром и бассейном; - Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом; - Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения. Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг: -  система “умный дом”; - прачечная и химчистка; - уборка дома; - спа и груминг для домашних животных; - бесплатная доставка продуктов; - услуги курьера; -  предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи; - помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов; - кейтеринг и планирование мероприятий; - персональный тренер по фитнесу; - консультант по искусству; - круглосуточная служба консьержей; - услуги парковщика, швейцара и посыльного.
Жилой комплекс Sea La Vie
Жилой комплекс Sea La Vie
Абу-Даби, ОАЭ
от
€446,906
Площадь 116–794 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Sea La Vie — прибрежный жилой комплекс премиум-класса, который будет построен на Yas Island в Абу-Даби, в Yas Bay. Это первый проект бутик-застройщика Nine Yards — компании, созданной в результате сотрудничества Ethmar International Holding и Al Nahda International Holding. Роскошный комплекс, который разместится на участке побережья площадью почти в 30,000 кв. м, будет включать в себя четыре башни высотой в 15–18 этажей с общим подиумом. В них разместятся 660 элитных резиденций, в частности апартаменты с 1–4 спальнями, 30 расположенных вдоль променада таунхаусов, два эксклюзивных пентхауса с четырьмя спальнями, дуплексы и лофты, а также 500 кв. м торговых площадей. Площадь жилых единиц варьируется от 74 кв. м до 635 кв. м, все они будут оснащены балконами. Башни будут иметь оригинальную треугольную форму. Стильные интерьеры резиденций вдохновлены окружающей природой: в дизайне будут использованы белый цвет, оттенки морской воды и песочные тона. Резиденты Sea La Vie получат доступ к первоклассным удобствам для отдыха и расслабления, среди которых: - искусственная лагуна площадью 2,071 кв. м и глубиной 0,30–1,4 м с мелководной зоной и бассейном-инфинити; - тренажерный зал; - сауна; - многофункциональный зал; - барбекю-зона; - терраса для спа; - терраса у бассейна; - смотровая площадка; - лужайка для занятий йогой; - игровая зона; - корт для падел-тенниса; - беговая дорожка; - частная терраса; - фреш-бар. Расположение: Проект расположится в южной части Yas Island вдоль набережной в Yas Bay, в окружении зеленых зон и заведений F&B. Благодаря легкому доступу к шоссе Yas Dr, соединяющему остров с материком, резиденты комплекса смогут быстро добраться до самых востребованных локаций столицы ОАЭ. В радиусе 20 минут ходьбы расположены автобусные остановки Yas Drive / Yas Hotels и Yas Drive / Marina Circuit Grandstand, а также элитный жилой комплекс The Bay Residence. Примерно за 10 минут можно дойти от Sea La Vie до крупнейшего крытого развлекательного комплекса на Ближнем Востоке Etihad Arena и досугового центра Yas Bay Waterfront с ресторанами и ночными клубами мирового класса. На таком же расстоянии находится Yas Creative Hub — свободная экономическая зона, ориентированная на представителей медиасферы и игровой индустрии. Всего за 15 минут резиденты элитного комплекса доедут до Abu Dhabi International Airport, а время в пути до культурного центра столицы ОАЭ Saadiyat Island займет 25 минут. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Source II
Жилой комплекс Source II
Абу-Даби, ОАЭ
от
€732,014
Площадь 89–504 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Source — свежее дополнение к портфолио известного застройщика Aldar Properties, одного из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Абу-Даби. Как и все проекты компании, комплекс будет отличаться безупречностью дизайна, высоким качеством строительства, продуманными планировками. The Source будет состоять из двух отдельных башен: North и South, расположенных в сообществе Saadiyat Grove, в Cultural District. В непосредственной близости от проекта находятся Abrahamic Family Home и Zayed National Museum. Жилой комплекс The Source будет включать коллекцию из 200 резиденций, выполненных в двух дизайнерских стилях — темном и светлом. Во всех резиденциях предусмотрены балкон, гардеробная в главной спальне, прачечная, уборная, просторное помещение под гостиную/столовую, встроенные шкафы в комнатах. Инфраструктура: Резиденты The Source получат доступ к удобствам премиального уровня внутри комплекса: нескольким крытым тренажерным залам, помещениям для йоги и медитации, залам для занятий аэробикой, крытой и открытой игровой зоне для детей, многофункциональным помещениям для отдыха и развлечений, инфинити-бассейну, сауне и парной. Жители смогут приятно провести время в дзен-садах или на террасе с панорамным видом на Zayed National Museum и фонтаны перед ним. Для любителей прогулок на велосипеде предусмотрена специальная парковка. На первом этаже комплекса будут работать F&B-заведения и рестораны, а в пешей доступности располагается Saadiyat Golf Club. Расположение: 5–15 минут Abrahamic Family Home, Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi, The Collection Saadiyat 20–30 минут Yas Mall, Ferrari World Abu Dhabi, Eastern Mangrove National Park, Sheikh Zayed Grand Mosque Centre Комплекс The Source станет частью многофункционального сообщества Saadiyat Grove. Комьюнити располагается в Cultural District, среди всемирно известных культурных объектов — Abrahamic Family Home, Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi. В нескольких минутах езды проходит Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, благодаря доступу к этой магистрали жители комплекса могут свободно попасть в любую точку столицы ОАЭ. Международный аэропорт Абу-Даби расположен на расстоянии получаса езды. До парков отдыха и развлечений на Yas Island можно доехать на личном транспорте за 20 минут. Дорога до заповедника Eastern Mangrove National Park займет не более 25 минут. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Коттеджный поселок Reem Hills
Коттеджный поселок Reem Hills
Абу-Даби, ОАЭ
от
€3,01 млн
Площадь 1 068–1 163 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Reem Hills - это проект компании Q Properties под эгидой Q Holding. Это закрытый поселок в поистине уникальном месте на острове Reem в Абу-Даби, созданный для того, чтобы позволить жителям побаловать свои чувства в уникальной и роскошной обстановке, обеспечивая побег от давления сегодняшней быстро меняющейся жизни. Общественные объекты и удобства: - Общественные парки и зеленые зоны - Променад вдоль канала - Игровые зоны для детей - Зоны розничной торговли  - Частная школа  - Клубные дома  - Мечети - Фитнес-зоны - Непрерывные беговые и велосипедные дорожки, проходящие через весь проект. Лучшее из всех миров ожидает вас в закрытом поселке Reem Hills, где роскошная жизнь в атмосфере отдыха, спокойствия, здорового образа жизни и непревзойденного разнообразия сообщества построена в виде кружащихся лент с видом на великолепные окрестности, такие как искусственные холмы, пляжи и канал.
Жилой комплекс Gardenia Bay
Жилой комплекс Gardenia Bay
Абу-Даби, ОАЭ
от
€208,961
Площадь 39–74 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2027
Агентство: DDA Real Estate
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность.Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Квартира в экологичном комьюнити Gardenia Bay в Абу-Даби! Жителям Gardenia Bay будет доступно множество удобств, среди которых: пляжный клуб, кинотеатр, коворкинг, спа-центр, общественное и развлекательное пространство Bay View. Комьюнити Gardenia Bay выгодно расположено на Yas Island, в главном развлекательном центре Абу-Даби. Рядом с сообществом проходит шоссе Sheikh Khalifa Bin Zayed St, по которому можно быстро доехать до других районов эмирата. Время в пути до Abu Dhabi International Airport займет 15 минут на автомобиле. Недвижимость в сообществе Gardenia Bay подойдет для выгодного инвестирования. Средняя рентабельность инвестиций составляет 6.4 %. План оплаты: 5 % -первоначальный взнос 45 % - на стадии строительства 50 % - по завершении Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!
Жилой комплекс Современные апартаменты в окружении природы
Жилой комплекс Современные апартаменты в окружении природы
Абу-Даби, ОАЭ
от
€287,579
Площадь 61–87 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Perla 3 от Reportage Properties - новый жилой комплекс на острове Яс в Абу-Даби, который предлагает студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 4 спальнями. Это один из самых впечатляющих проектов, предлагающий множество первоклассных услуг и удобств, которые в сочетании создают потрясающую инфраструктуру. Благодаря своему расположению у жителей комплекса будет лучший доступ к местам отдыха и развлечениям. Особенности и удобства: - Спортзал; - Ландшафтный сад; - Детская игровая площадка; - Плавательный бассейн; - Крытая парковка; - Площадка для барбекю; - Игровая площадка; - Зоны отдыха; - Парковка. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс One Reem Island
Жилой комплекс One Reem Island
Абу-Даби, ОАЭ
от
€2,48 млн
Площадь 377 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Квартира в премиальном комплексе One Reem Island в самом сердце острова Аль-Рим в Абу-Даби. Жителям комплекса премиум-класса доступны следующие удобства: частная парковка на первом этаже, зарядные станции для электромобилей, зона отдыха и зона барбекю, пейзажный бассейн и детский бассейн, тренажерный зал, сауна, розничные магазины, круглосуточная консьерж-служба. Расположение: - Сорбоннский университет Абу-Даби - 2 минуты; - Кливлендская клиника Абу-Даби - 5 минут; - Галерея Молл - 5 минут; - Лувр Абу-Даби - 15 минут; - Международный аэропорт Абу-Даби - 25 минут: План оплаты: 10% - первоначальный взнос 10%- на стадии строительства 5%- на стадии строительства 75%- по завершении Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Жилой комплекс Reem Nine
Жилой комплекс Reem Nine
Абу-Даби, ОАЭ
от
€337,453
Площадь 72 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей Изысканные апартаменты в новом комплексе Reem Nine в Абу-Даби! Основные привилегии представленные в проекте: эксклюзивный дизайн квартир, пляжи мирового класса, гостиная и бизнес-центр, расположение недалеко от многих известных торговых центров, магазинов и розничных сегментов. Расположение: 04 минуты - Центральный парк Рим; 05 Минут - Бутик Молл; 10 минут - Школа Рептона; 15 минут - Торговый центр Рим; 20 минут - клиника Кливленда; 20 минут - ТРЦ Галерея. План оплаты: 10% - первоначальный взнос 10% - на стадии строительства 80% - по завершении Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс The Society House
Жилой комплекс The Society House
Абу-Даби, ОАЭ
от
€497,567
Площадь 64–114 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Society House — это новый исключительный жилой проект в центре Дубая от Invest Group Overseas, включающий роскошные студии и апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями. Это высотный комплекс, расположенный в шумном городе с множеством удобств, районов и туристических достопримечательностей. Эти резиденции построены на современной инфраструктуре и идеях образа жизни. Апартаменты Society House включают в себя просторные гостиные и спальни, чтобы вы могли продолжать наслаждаться уединением в безмятежной атмосфере. Палитра комнат, мебели и тонких деталей создают успокаивающую и роскошную атмосферу для жильцов, используя светлый дизайн. Инфраструктура: - 25-метровый плавательный бассейн; - Крытый и открытый спортивный зал; - Симулятор гольфа; - Зоны отдыха на открытом воздухе; - Площадка для барбекю; - Игры для детей; - Частный кинотеатр; - Бизнес-центр; - Конференц-залы; - Охрана; - Парковка. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс SUSTAINABLE CITY
Жилой комплекс SUSTAINABLE CITY
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
от
€942,680
Площадь 307 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! SUSTAINABLE CITY - новый проект в районе Yas North на Yas Island от Aldar Properties в сотрудничестве с Diamond Developers. Комплекс для семейного отдыха окружен широкими зелеными насаждениями, неторопливыми дорожками и общественными сельскохозяйственными участками. Это прогулочное сообщество. Проект включает в себя беговые и велосипедные дорожки, футбольные, баскетбольные и падель-корты, а также парки, озера, биодома, конноспортивный центр с конюшнями, ипподромом, двумя аренами, тренажерным залом и многочисленными бассейнами. Жители также будут иметь доступ к детскому саду, центру аутизма, зеленой мечети, а также к заведениям розничной торговли и общественного питания по соседству. Чтобы жители и туристы могли передвигаться, не используя свои автомобили, будет создана сеть общих багги и велосипедов с батарейным питанием. Комплекс будет работать на чистой возобновляемой энергии, благодаря солнечным панелям, интегрированным в каждую парковочную конструкцию, как одно из сообществ Estidama 3-pearl в Абу-Даби. Для дальнейшего сокращения выбросов углекислого газа, водопотребления, энергопотребления и мусора соседи также получат выгоду от объектов по переработке отходов, технологий устойчивого развития, концепций общественного дизайна и высокоэффективных систем водоснабжения. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
Жилой комплекс Современная квартира в самом сердце острова
Жилой комплекс Современная квартира в самом сердце острова
Абу-Даби, ОАЭ
от
€270,959
Площадь 69 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Julphar Residence - это новый проект Rak Properties в очень престижном месте в самом сердце острова Аль-Рим , Абу-Даби. Он предлагает ультрасовременные апартаменты мирового класса с 1, 2 и 3 спальнями, а также квартиры-студии. Rak Properties предлагает дизайн интерьера квартир мирового класса, полностью оборудованные кухни, просторные гостиные и огромный балкон. Жители могут наслаждаться оживленной деятельностью, отдыхая в уединенном месте на роскошных террасах с семьей и детьми. Инфраструктура: Julphar Residence предлагает множество функций и удобств мирового класса, в том числе: тренажерный зал, бассейны для взрослых и детей, детскую игровую площадку, площадку для барбекю, места для отдыха, прекрасные зеленые сады и многое другое. Расположение: Комплекс окружен всемирно известными местами, откуда легко добраться до туристических достопримечательностей, таких как пляж Аль-Рим, Центральный парк Рима, пристань Аль-Кана, Мангров-плейс, парк Аль-Фей, башня Скай-Гарденс, парк-вью в Абу-Даби. Жители комплекса могут добраться в любое место за несколько минут, например, в Дубай, Шарджу и Рас-эль-Хайму. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Oceanscape
Жилой комплекс Oceanscape
Абу-Даби, ОАЭ
от
€217,787
Площадь 87–234 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Oceanscape – многофункциональный комплекс на острове Al Reem в Абу-Даби. Состоит из двух 35-этажных башен-близнецов. В Oceanscape представлены не только апартаменты с 1-3 спальнями, но также таунхаусы и торговые помещения. Застройщиком проекта является компания DAMAC Properties. Инфраструктура: - парковка; - камеры видеонаблюдения; - охрана; - консьерж-услуги; - детская игровая площадка; - тренажерный зал; - бассейн; - паровые бани; - джакузи; - СПА-салоны; - сауны. Расположение: Oceanscape расположен неподалеку от основных автомагистралей Абу-Даби. Благодаря этому, до центра города можно добраться всего за 15 минут. В непосредственной близости от комплекса находится сразу несколько ресторанов – La Brioche, Urban Portion и Natural Kitchen. В 7 минутах ходьбы от апартаментов расположен торговый центр Boutik. Возле Oceanscape находятся такие супермаркеты, как Dikkan Saifan, Almaya Mart, Lulu Express Fresh Market и Waitrose. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
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