Абу-Даби, ОАЭ

от €732,014

89–504 м² 2

Сдача в: 2026

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Source — свежее дополнение к портфолио известного застройщика Aldar Properties, одного из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Абу-Даби. Как и все проекты компании, комплекс будет отличаться безупречностью дизайна, высоким качеством строительства, продуманными планировками. The Source будет состоять из двух отдельных башен: North и South, расположенных в сообществе Saadiyat Grove, в Cultural District. В непосредственной близости от проекта находятся Abrahamic Family Home и Zayed National Museum. Жилой комплекс The Source будет включать коллекцию из 200 резиденций, выполненных в двух дизайнерских стилях — темном и светлом. Во всех резиденциях предусмотрены балкон, гардеробная в главной спальне, прачечная, уборная, просторное помещение под гостиную/столовую, встроенные шкафы в комнатах. Инфраструктура: Резиденты The Source получат доступ к удобствам премиального уровня внутри комплекса: нескольким крытым тренажерным залам, помещениям для йоги и медитации, залам для занятий аэробикой, крытой и открытой игровой зоне для детей, многофункциональным помещениям для отдыха и развлечений, инфинити-бассейну, сауне и парной. Жители смогут приятно провести время в дзен-садах или на террасе с панорамным видом на Zayed National Museum и фонтаны перед ним. Для любителей прогулок на велосипеде предусмотрена специальная парковка. На первом этаже комплекса будут работать F&B-заведения и рестораны, а в пешей доступности располагается Saadiyat Golf Club. Расположение: 5–15 минут Abrahamic Family Home, Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi, The Collection Saadiyat 20–30 минут Yas Mall, Ferrari World Abu Dhabi, Eastern Mangrove National Park, Sheikh Zayed Grand Mosque Centre Комплекс The Source станет частью многофункционального сообщества Saadiyat Grove. Комьюнити располагается в Cultural District, среди всемирно известных культурных объектов — Abrahamic Family Home, Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi. В нескольких минутах езды проходит Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, благодаря доступу к этой магистрали жители комплекса могут свободно попасть в любую точку столицы ОАЭ. Международный аэропорт Абу-Даби расположен на расстоянии получаса езды. До парков отдыха и развлечений на Yas Island можно доехать на личном транспорте за 20 минут. Дорога до заповедника Eastern Mangrove National Park займет не более 25 минут. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!