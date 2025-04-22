Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса недалеко от пляжа в Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Продажа апартаментов от топового застройщика на Пхукете. Современный жилой комплекс состоит из семи зданий по семь этажей с уникальной архитектурой. Проект включает 859 квартир различных планировок и 330 парковочных мест. Идеально для инвесторов, желающих получить максимальный доход от роста стоимости и сдачи в аренду.Удобства и оснащение в доме
Управляющая компания от застройщика, программа Rental Pool 70/30.
Застройщик с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете. Некоторые объекты сдаются раньше срока. Лучшее соотношение цена-качество на острове!
Здание B - pet-friendlyРасположение и объекты поблизости
Банг Тао — самый элитный район на Пхукете с высоким потенциалом. Именно здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Пляж Банг Тао — одно из самых престижных мест на Пхукете. Входит в топ-10 лучших пляжей Таиланда. Протяженность пляжа — 8 км, что позволяет даже в высокий сезон наслаждаться тишиной и уединением.
Комплекс будет расположен всего в 500 м от пляжа.
Школы
Больница
Гольф