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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса недалеко от пляжа в Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$135,897
19.05.2025
$135,897
18.05.2025
$136,182
17.05.2025
$136,591
16.05.2025
$135,305
14.05.2025
$136,475
13.05.2025
$136,571
11.05.2025
$136,567
10.05.2025
$136,288
09.05.2025
$136,449
08.05.2025
$136,248
07.05.2025
$136,049
14.04.2025
$133,242
13.04.2025
$133,321
12.04.2025
$132,640
11.04.2025
$133,978
10.04.2025
$131,903
09.04.2025
$133,632
08.04.2025
$133,316
07.04.2025
$134,407
06.04.2025
$134,419
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22291
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395533
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Продажа апартаментов от топового застройщика на Пхукете. Современный жилой комплекс состоит из семи зданий по семь этажей с уникальной архитектурой. Проект включает 859 квартир различных планировок и 330 парковочных мест. Идеально для инвесторов, желающих получить максимальный доход от роста стоимости и сдачи в аренду.

Удобства и оснащение в доме
  • бассейн
  • тренажёрный зал
  • спа-зона
  • коворкинг
  • детские зоны
  • BBQ
  • парковка и многое другое
Преимущества

Управляющая компания от застройщика, программа Rental Pool 70/30.

Застройщик с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете. Некоторые объекты сдаются раньше срока. Лучшее соотношение цена-качество на острове!

Здание B - pet-friendly

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — самый элитный район на Пхукете с высоким потенциалом. Именно здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Пляж Банг Тао — одно из самых престижных мест на Пхукете. Входит в топ-10 лучших пляжей Таиланда. Протяженность пляжа — 8 км, что позволяет даже в высокий сезон наслаждаться тишиной и уединением.

Комплекс будет расположен всего в 500 м от пляжа.

Школы

  • The Waldorf Phuket — 1.2 км
  • Helsinki International School — 2.6 км
  • Headstart International School — 3 км

Больница

  • Bangkok Hospital — 2.4 км

Гольф

  • Golf Saver — 1.6 км
  • Phuket Golf Centre — 2 км

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса недалеко от пляжа в Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$135,897
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Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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