Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса недалеко от пляжа в Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Продажа апартаментов от топового застройщика на Пхукете. Современный жилой комплекс состоит из семи зданий по семь этажей с уникальной архитектурой. Проект включает 859 квартир различных планировок и 330 парковочных мест. Идеально для инвесторов, желающих получить максимальный доход от роста стоимости и сдачи в аренду.

бассейн

тренажёрный зал

спа-зона

коворкинг

детские зоны

BBQ

парковка и многое другое

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Управляющая компания от застройщика, программа Rental Pool 70/30.

Застройщик с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете. Некоторые объекты сдаются раньше срока. Лучшее соотношение цена-качество на острове!

Здание B - pet-friendly

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — самый элитный район на Пхукете с высоким потенциалом. Именно здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Пляж Банг Тао — одно из самых престижных мест на Пхукете. Входит в топ-10 лучших пляжей Таиланда. Протяженность пляжа — 8 км, что позволяет даже в высокий сезон наслаждаться тишиной и уединением.

Комплекс будет расположен всего в 500 м от пляжа.

Школы

The Waldorf Phuket — 1.2 км

Helsinki International School — 2.6 км

Headstart International School — 3 км

Больница

Bangkok Hospital — 2.4 км

Гольф