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Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€120,560
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О комплексе

Комплекс окружает пышная зелень и умиротворяющая атмосфера. В проекте апартаменты с выходом к бассейну, семейные лофты с бассейнами или просторные виллы с 2 или 3 спальнями и бассейнами. Особенность - на террасах в апартаментах есть японский сад в стиле ZEN.

В каждом доме установлена высококачественная итальянская кухня и японская мебель.

Гарантированная доходность 6% годовых.

Расположение и объекты поблизости

Проект не только находится рядом со всеми удобствами, но и окружен множеством 4- и 5- звездочных отелей, пляжей, полей для гольфа и элитных роскошных домов. Пляжи Лаян и Банг Тао находятся всего в нескольких минутах ходьбы, а пляжи Сурин и Найтон – чуть далее.

  • Аэропорт: 20 мин.
  • Боут-авеню: 5 мин (магазины, известные рестораны, спа, салоны красоты)
  • Порто де Пхукет Молл: 5 мин
  • Аквапарк «Блю Три»: 12 мин
  • Известные клубы: 6-12 мин (Кэтч клуб, пляжный домик Лаян, пляжный клуб Ксана)
  • Международные школы: 10-25 мин (UWC, BIS, Каджонкиет, Хедстарт)
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€120,560
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3 объекта 3
Сдача в: 2024
ПРЕМИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В САМОМ ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ ОСТРОВА - ЛАГУНА ВСЕГО 5 КОРПУСОВ. 5-Й ИМЕННО ОТДЕЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ - SEASIDE ❖ Дата постройки 2-й квартал 2024 г. ❖ Материал стен - газосиликатные блоки ❖ Расстояние до моря - 200 метров до пляжа Бангтао.  ❖ Прогнозируемый доход - минимум от 7% годовых.  При стоимости квартиры в 278К $ ежегодный доход составит от 19К  $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка до 7,5 лет.  При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. ❖ Идеально расположен всего в нескольких метрах от пляжа и включает отдельную пляжную зону, откуда владельцы могут насладиться лучшими видами на закат солнца над искрящимися водами Андаманского моря ❖ На крыше всех четырех малоэтажных зданий расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и внести разнообразие в свой образ жизни и беззаботной атмосферы пляжного отдыха 🔹 Квартиры с одной, двумя или тремя спальнями в жилом комплексе идеально подходят для современного образа жизни. Их площадь начинается от 59 м². Планировка квартир с двумя и тремя спальнями позволяет максимально наслаждаться панорамными видами с их просторных веранд. Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона и наслаждаться жизнью на свежем воздухе, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства.  🔹 Владельцы могут воспользоваться рядом индивидуальных вариантов обустройства квартиры или выбрать полностью обставленный вариант. Инфраструктура:  ❖ В самом проекте ее не много: На каждой крыше бассейн, места для занятий спортом, детские площадки.  Но Beachside и Seaside ( новый 5-й корпус) стоит рассматривать как часть Лагуны. А тут уже и СПА и детский сад, много ресторанов, магазинов и гольф поля и многое другое. ❖ 200 м до пляжа Бангтао  ❖ 30 минут от международного аэропорта 🔹 Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни. 🔹 Сейчас компания зарегистрирована на Фондовой бирже Таиланда с 1993 года. За время своего существования она завоевала серьезный авторитет в отрасли как компания, чьи интересы в области гостиниц и жилой недвижимости тесно переплетаются.  🔹На сегодняшний день застройщик зарекомендовал себя как крупнейший и самый известный застройщик на Пхукете и заработал безупречную репутацию в области девелопмента отелей и жилой недвижимости с упором на качество и защиту окружающей среды. Его неизменный успех был отмечен многочисленными экологическими и туристическими наградами на протяжении многих лет. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 20% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Далее 3 платежа по 10% через каждые 8 месяцев: 2-й платеж при выполнении 25% строительных работ ( 10% ) 3-й платеж при выполнении 50% строительных работ ( 10% ) 4-й платеж при выполнении 75% строительных работ ( 10% ) Остаток - 50% после завершения строительства можно взять в рассрочку сроком на 5 лет.  * При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно с даты ввода дома в эксплуатацию, тем самым частично или полностью окупить расходы на оплату. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 50 THB  за 1 м² Капитальный ремонт - 50 THB  за 1 м² 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ  ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС    
Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)
Жилой комплекс RAWAYANA (Раваяна)
Пхукет, Таиланд
от
€132,021
Площадь 38–73 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Проект - Раваяна Остров Пхукет (Таиланд) Материал стен - газосиликатные блоки ❖ Стоимость: квартиры - студии  площадью от 37.60 м² от 140К $ 1-спальной квартиры площадью от 72,60 м² от 309К $ 2-спальной квартиры площадью от 62,60 м² от 230К $ и 2-спальной квартиры площадью от 71,20 м²  с индивидуальным выходом в бассейн начинается от 324К $ Также для покупки доступны и другие площади. * На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно. ** Квартиры, представленные здесь - это предложение от застройщика. Мы всегда можем подобрать Вам выгодный вариант перепродажи. ❖ Дата постройки 1-й квартал 2025 г. ❖ Расстояние до моря - 30 метров до Раваи. ❖ Гарантируемый доход - от 7% на 3 года При стоимости квартиры в 140К  $ ежегодный доход составит от 9.8К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на время стройки Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно. Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия. ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет. 🔹Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.                                                 🔹 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                 Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад                  🔹 Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.              ❖ В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов.                                                       ❖ Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.                                                            ❖ Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.                                         Раваи Преимущества локации: Самый большой округ Пхукета Расположен на юге острова Популярен у экспатов и зимовщиков Удобная транспортная доступность Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи 5 км до пирса Чалонг 40 км до  международного Аэропорта                                                           Инфраструктура проекта в Раваи                                                    Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет                  Спортивный комплекс и тренажерный зал                                            Теннисный корт                                               3 общих бассейна с панорамным видом на море Частная международная школа (программа Cambridge)                                 Частный детский сад Детский развлекательный парк и батутный центр                                            Клиника профессионального омоложения                                            Рестораны и британский паб SPA и косметология Подземный паркинг Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - от 3К $ *Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. **Депозит невозвратный Если Вы не в Таиланде, то договор в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. Далее оплата согласно графику в договоре Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий Капитальный ремонт 🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ  ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС      
Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€46,269
Площадь 91 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город. В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Так же в шаговой доступности находятся: торговые центры, магазины, надежные больницы и известные учебные заведения. Каждый пункт назначения очень близко! УДОБСТВА: - общий сад - собственный тренажерный зал - конференц-зал - пространство для современной работы - круглосуточная охрана - видеонаблюдение 24/7 - прачечная - лобби - рядом с общественным транспортом Позвоните нам, и мы Вам предоставим подборку топовых объектов Таиланда и поможем воплотить Ваши мечты в реальность!
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