  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. The Element by Anocha

The Element by Anocha

9/258 Moo 6, T. Kamala, A. Kathu, Phuket 83150, Thailand
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2006
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.TheElementCondo.com
О застройщике

Пхукет плюс как девелоперская и строительная деятельность, так и операции по продаже отелей, курортов, кондоминиумов и квартир на Пхукете, которая работает более 18 лет с 2006 года (2549). На протяжении многих лет компания разрабатывала несколько проектов, в основном в области Пхукета, и все еще постоянно разрабатывает и планирует новые проекты, включая медицинские и образовательные учреждения.

Есть аффилированные компании, такие как Phuket Construction and Design Service Co., Ltd. (P CONS Co., Ltd.) предлагает полный спектр услуг по проектированию, строительству, развитию, Island Architect Co., Ltd. (Island Architect Co., Ltd.), курирующий строительство различных проектов и Property Asia Co., Ltd. (Property Asia Co., Ltd.) Позаботьтесь об управлении продажами и обслуживании кондоминиумов. Что касается отелей, курортов, то компания планирует расширить свой бизнес во многих провинциях страны. который является туристической достопримечательностью и имеет потенциал для развития недвижимости для инвестиций

Разработчик разработал широкий спектр навыков, опыта и обширной базы знаний, особенно в отечественных разработках, резиденциях и коммерческих проектах.

Удовлетворять разнообразные потребности клиентов на рынке, предоставляя высококачественные продукты и полностью интегрированные услуги для жизни и инвестиций. Наши продукты помогают привлечь в страну денежный поток иностранных инвесторов и способствуют развитию туризма в Таиланде.

The Element by Anocha является последним проектом в Камале, Пхукет, в партнерстве с The Element by Anocha Co., Ltd.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 20:00
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Таиланде
Martin Phillips
Martin Phillips
Другие застройщики
Art House
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2012
Новостройки 5 Жилая недвижимость 13
Группа компаний ArtHouse Универсальная организация, успешно работающая на рынке недвижимости Таиланда на протяжении многих лет, включающая в себя три основных направления: строительство, недвижимость и юридическая помощь.
Оставить заявку
Siam Oriental Condos
Таиланд, Чонбури
Год основания компании 2005
Новостройки 1 Жилая недвижимость 2
Сиам Ориентал - один из крупнейших финских застройщиков на рынке недвижимости в Таиланде, начиная с 2004 года. Все проекты, застройщик строит на Пратамнаке. Холм Пратамнак - тихое, спокойное, а главное безопасное и самое зеленое место в городе. Находящиеся в нескольких минутах ходьбы до цент…
Оставить заявку
Wing Samui Condo
Таиланд, Мэнам
Новостройки 1
Wing Property — ведущий застройщик Таиланда, ранее известный как Project Pacific Development. Компания ведет успешную работу с 1998 года благодаря впечатляющему портфолио из более чем 20 завершенных проектов: жилых и гостиничных комплексов, а также правительственных проектов по всей провинци…
Оставить заявку
Utopia Corporation
Таиланд, Пхукет
Жилая недвижимость 1
Utopia Corporation — первая компания-застройщик элитной недвижимости на Пхукете. Все наши проекты нацелены на будущее, и мы успешно построили первые тематические кондоминиумы и дома на острове. Сейчас мы работаем над созданием роскошного бутик-отеля совместно с Тонино Ламборджини — знамениты…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти