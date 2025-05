О застройщике

Пхукет плюс как девелоперская и строительная деятельность, так и операции по продаже отелей, курортов, кондоминиумов и квартир на Пхукете, которая работает более 18 лет с 2006 года (2549). На протяжении многих лет компания разрабатывала несколько проектов, в основном в области Пхукета, и все еще постоянно разрабатывает и планирует новые проекты, включая медицинские и образовательные учреждения.

Есть аффилированные компании, такие как Phuket Construction and Design Service Co., Ltd. (P CONS Co., Ltd.) предлагает полный спектр услуг по проектированию, строительству, развитию, Island Architect Co., Ltd. (Island Architect Co., Ltd.), курирующий строительство различных проектов и Property Asia Co., Ltd. (Property Asia Co., Ltd.) Позаботьтесь об управлении продажами и обслуживании кондоминиумов. Что касается отелей, курортов, то компания планирует расширить свой бизнес во многих провинциях страны. который является туристической достопримечательностью и имеет потенциал для развития недвижимости для инвестиций

Разработчик разработал широкий спектр навыков, опыта и обширной базы знаний, особенно в отечественных разработках, резиденциях и коммерческих проектах.

Удовлетворять разнообразные потребности клиентов на рынке, предоставляя высококачественные продукты и полностью интегрированные услуги для жизни и инвестиций. Наши продукты помогают привлечь в страну денежный поток иностранных инвесторов и способствуют развитию туризма в Таиланде.

The Element by Anocha является последним проектом в Камале, Пхукет, в партнерстве с The Element by Anocha Co., Ltd.